Оккупационный суд тайком продлил меру пресечения крымчанину Аблямитову, - адвокат Азаматов

В "Кировском районном суде" 20 октября 2020 года прошло предварительное судебное заседание по делу Меджита Аблямитова, обвиняемого по статье 208 ч. 2 УК РФ, в участии в батальоне Номана Челибиджихана.

По информации адвоката Айдера Азаматова, заседание прошло в закрытом режиме, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Сегодня в ходе судебного заседания нам стало известно, что "судья" Игорь Дегтярев без участия моего подзащитного и меня, его защитника, 14 октября продлил Аблямитову меру пресечения в виде содержания под стражей. В связи с этим мы заявили "судье" отвод, посчитав, что таким образом "судья" нарушил право на защиту. "Судья", посовещавшись, наш отвод отклонил. Кроме того, сегодня он еще раз продлил меру пресечения на 6 месяцев", - рассказал Азаматов.

Напомним, о задержании Меджита Аблямитова оккупанты сообщили 19 августа. В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Украина добивается освобождения крымских татар, об обмене речь не идет

Прокуратура АРК начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в "добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".