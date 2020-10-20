Окупаційний суд потайки продовжив запобіжний захід кримчанину Аблямітову, - адвокат Азаматов

У "Кіровському районному суді" 20 жовтня 2020 року відбулося попереднє судове засідання у справі Меджита Аблямітова, обвинуваченого за статтею 208 ч. 2 КК РФ, в участі в батальйоні Номана Челібіджихана.

За інформацією адвоката Айдера Азаматова, засідання відбулося в закритому режимі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Сьогодні під час судового засідання нам стало відомо, що "суддя" Ігор Дегтярьов без участі мого підзахисного і мене, його захисника, 14 жовтня продовжив Аблямітову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У зв'язку з цим ми заявили "судді" відвід, бо вважаємо, що таким чином "суддя" порушив право на захист. "Суддя", порадившись, наше відведення відхилив. Крім того, сьогодні він ще раз продовжив запобіжний захід на 6 місяців", - розповів Азаматов.

Нагадаємо, про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня. У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "до батальйону імені Н. Челебіджихана, створеного Ленуром Іслямовим".

Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у "добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана".

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