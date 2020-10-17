Окупанти незаконно утримують в СІЗО кримчанина Аблямітова, - адвокат Азаматов

Термін утримання в СІЗО окупованого Сімферополя Меджита Аблямітова, якого звинувачують в участі в батальйоні імені Н. Челебіджихана, закінчився 17 жовтня в 00:01.

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Айдер Азаматов, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно картотеки, щодо справи на офіційному сайті суду є інформація про всіх учасників процесу, зокрема відомості про захисника. Навіть 14.10.2020 р. проведено попереднє слухання і призначено дату процесу в закритому режимі. Однак нічого немає щодо запобіжного заходу. Значить, суд не бачить підстав для подальшого утримання Аблямітова в СІЗО. Навіть більше скажу: якщо суд не ставить перед собою мету розглядати питання про запобіжний захід, значить у суду не виникла така потреба. Але чомусь Аблямітов, як і раніше, в СІЗО", - зазначив адвокат.

Він підкреслив, що відповідальність за необґрунтоване і незаконне позбавлення волі Аблямітова без рішення суду несе начальник СІЗО.

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Пізніше Азаматов написав, що направив скарги в Генпрокуратуру РФ і прокуратуру Криму, а також заяву в СІЗО-1 Сімферополя про негайне звільнення Меджита Аблямітова.

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Нагадаємо, про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня. У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "до батальйону імені Н. Челебіджихана, створеного Ленуром Іслямовим".

Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у "добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана".