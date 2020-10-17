Оккупанты незаконно удерживают в СИЗО крымчанина Аблямитова, - адвокат Азаматов

Срок содержания в СИЗО оккупированного Симферополя Меджита Аблямитова, которого обвиняют в участии в батальон имени Н. Челебиджихана, истек 17 октября в 00 часов 01 минуту.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Айдер Азаматов, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно картотеке по делу на официальном сайте суда имеется информация про Всех участников процесса включая сведения о защитнике. Даже 14.10.2020 проведено предварительное слушание и назначена дата процесса в закрытом режиме. Однако ничего нет касательно меры пресечения. Значит суд не видит оснований для дальнейшего содержания Аблямитова в СИЗО, даже больше скажу, если суд не ставит перед собой цель рассматривать вопрос о мере пресечения, значит у суда не возникла такая необходимость. Но почему-то Аблямитов по прежнему в СИЗО", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что ответственность за необоснованное и незаконное лишение свободы Аблямитова без решения суда несет начальник СИЗО.

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Позже Азаматов написал, что направил жалобы в Генпрокуратуру РФ и прокуратуру Крыма, а также заявление в СИЗО-1 Симферополя о немедленном освобождении Меджита Аблямитова.

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Напомним, о задержании Меджита Аблямитова оккупанты сообщили 19 августа. В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Прокуратура АРК начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в "добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".