Оккупанты собрались судить в Крыму украинского воина-добровольца Аблямитова. ДОКУМЕНТ

Материалы уголовного дела в отношении Меджита Аблямитова, которого обвиняют в участии в батальон имени Н. Челебиджихана, направлены для рассмотрения в контролируемый оккупантами Кировский райсуд.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Айдер Азаматов, информирует Цензор.НЕТ.

"Меджит считает, что он ничего противозаконного не совершал. На стадии предварительного следствия сторона защиты и Меджит заявили после ознакомления с материалами дела о необходимости проведения предварительного слушания по делу, так как есть множество обстоятельств для прекращения уголовного преследования Аблямитова", – написал Азаматов.

Адвокат отметил, что срок содержания под стражей Аблямитова истекает 17 октября, поэтому защитник предполагает, что слушание по делу назначат до этой даты.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, о задержании Аблямитова оккупанты сообщили 19 августа. В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Прокуратура АРК начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в "добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".

Как сообщают "Крым.Реалии", ранее в Крыму было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами Добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Вынесены также два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре "крымскотатарского батальона", остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов призывал присвоить создаваемому "крымскотатарскому батальону" имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

Оккупанты собрались судить в Крыму украинского воина-добровольца Аблямитова 02

Крым (26484) репрессии (2774) суд (25241) добровольцы (1209) крымские татары (2718)
+11
А вагнерівців, для обміну, нема, бо президент - зрадник...
показать весь комментарий
10.10.2020 00:02 Ответить
+7
за Украину-хороший человек,но глупый-куда ж ты ехал?????!
показать весь комментарий
10.10.2020 00:14 Ответить
+6
Вот и подтверждается поговорка уголовников....Тебя сажают не за то, шо ты сделал, а за то шо попался. Ну какого его понесло в оккупированный Крым?????
показать весь комментарий
10.10.2020 00:17 Ответить
Комментировать
А вагнерівців, для обміну, нема, бо президент - зрадник...
показать весь комментарий
10.10.2020 00:02 Ответить
У будь-якому разі Абдлямітов вчинив легковпжно, коли поїхав у Крим. Він підставив під удар не лише себе і своїх рідних, але й державу Україна і її органи юстиції.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:12 Ответить
за Украину-хороший человек,но глупый-куда ж ты ехал?????!
показать весь комментарий
10.10.2020 00:14 Ответить
Так были такие, шо в 2014-2017 годах после боев на Донбассе и увольнении то по ранениям то по мобилизации, умудрялись ехать в кацапию, где их арестовывали за терроризм и геноцид какогото там народа донбасса, ну не идиоты ли? Куда умудрились поехать? То к родственице, то какая то диваха кацапская заманила и сдала в МВД, то на заработки, то еще какие то непонятные истории, шо в голове должно творится? Потом меняли. На цензоре ряд таких историй тоже публиковали. Я понимаю, хлопец домой хотел, но дом для него закрыт то деокупации, это понимать нужно было.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:15 Ответить
режим иуд … позорных , боится прославлять героев ВСУ , превратив их позиции на место для любителей сафари « той стороны», ( не дразнить убийцу 15 000 украинцев ), добровольцев и патриотов бросает в тюрьмы , мстит всем , кто не хочет быть любителем Кривобородько и говно 💩 🤢🤡🎪квартала 95
показать весь комментарий
10.10.2020 09:42 Ответить
Вот и подтверждается поговорка уголовников....Тебя сажают не за то, шо ты сделал, а за то шо попался. Ну какого его понесло в оккупированный Крым?????
показать весь комментарий
10.10.2020 00:17 Ответить
он же не мог предположить , шо будет слив информации. Так что тут бабка надвое сказала кто кого подставил.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:38 Ответить
Ну да. Слив инфы? В Украине??? Отэто нежданчик....
показать весь комментарий
10.10.2020 00:40 Ответить
согласен, но не защитника Украины же обвинять в том , что из-за предателей он не может попасть к себе домой...
показать весь комментарий
10.10.2020 00:48 Ответить
В оккупированный дом... И "не мог предположить", ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, звучит как минимум несерьезно... Быть ежедневно в поле зрения противника, на расстоянии пары км, быть на виду у местных и транзитных перемещающихся через Чонгар, и удивляться: "а откуда же они узнали?"
показать весь комментарий
10.10.2020 01:59 Ответить
Я уже молчу о том, что еще осенью 16-го сообщалось о двух перебежчиках из этого батальона...
показать весь комментарий
10.10.2020 02:10 Ответить
Все до неприличия банально: Собственная глупость всему виной.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:40 Ответить
Да ,что вы говорите ? Ну никак не путлерасты развязавшие ВОЙНУ и их запроданцы слуги жирдяев хитросделанных ,, захватившие Украину
показать весь комментарий
10.10.2020 09:46 Ответить
По теме статьи: Зная подлость врага, удивлять может только человеческая тупость.
показать весь комментарий
10.10.2020 10:58 Ответить
А ведь здесь суть в другом. РЫго-зебило-пынепрыхыльныки муссируют в Украине презумпцию невиновности к живодерам и убийцам из Лугандонии, как статус неприкосновенности -вот оно хамелеонистое раздвоение личности сруцкава мига...молчание на фоне беспредела в Крыму над украинским гражданином со стороны гаранта недопустимо, бо тянет на неодну статью, от уклонения выполнения своих обязанностей , до потакания и согласия с действиями врага. Почему с августа дело о знезаконном задержании украинца, защищавшего конституцию и граждан Украины еще не в ООН и международном суде? НАЦИОНАЛИСТЫ С ПРАВЫМ СЕКТОРОМ, КУДА ВЫ ТО ХОТЬ СМОТРИТЕ?
показать весь комментарий
10.10.2020 00:46 Ответить
Окупанти зібралися судити в Криму українського воїна-добровольця Аблямітова - Цензор.НЕТ 6911
показать весь комментарий
10.10.2020 04:53 Ответить
Да,у кацапов это быстро делается,а у не до украинцев соплежевание в почёте.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:03 Ответить
Мда.І сказати б,що батальйон такий був,десь якісь бої здалеку бачив,а то простояли біля Чонгара мужики з дробовиками,чисельністю зо дві роти.
Той *********,можливо й зброї в руках не тримав,просто потинявся по табору ,тому й думав,що може повернутись,й жити ,як раніше.
А в чєкістів такі номера не проходять.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:51 Ответить
Как по мне, то тех, кто поехал туда и вытягивать не стоит. Сами виноваты. Вы можете представить, чтоб, к примеру, в 41-м какой-нибудь солдат РККА поехал на оекупированную територию? Потому что мозги иметь надо. Более того, есть еще один риск, о котором я неоднократно писал: участие ВСУ и добробатов вызывает определенные сомнения с точки зрения международного права и кацапы этим пользуются, когда их СК открывает дела по "военным преступлениям". Да, сегодня эти "дела" в Европе до одного места (если не считать Маркива, который был задержан именно по наводке кацапских спецслужб), но никто не знает, кто завтра будет у власти в ЕС, все больше впадающей в популизм и сепаратизм. Поэтому участникам АТО в составе ВСУ и добробатов я бы порекомендовал вообще отказаться от поездок не только к кацапам и но и Италию, Францию, Испанию, Болгарию, Чехию.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:55 Ответить
так,это .кто мешает сделать аналогичные процессы?! или закончились неожиданно Предатели. а может команды не было.Оттуда.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:13 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
10.10.2020 11:33 Ответить
Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничения прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан за признаками расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

2. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также содеянные служебным лицом, -

наказываются исправимыми роботами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или послужили причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:19 Ответить
 
 