Оккупанты собрались судить в Крыму украинского воина-добровольца Аблямитова. ДОКУМЕНТ
Материалы уголовного дела в отношении Меджита Аблямитова, которого обвиняют в участии в батальон имени Н. Челебиджихана, направлены для рассмотрения в контролируемый оккупантами Кировский райсуд.
Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Айдер Азаматов, информирует Цензор.НЕТ.
"Меджит считает, что он ничего противозаконного не совершал. На стадии предварительного следствия сторона защиты и Меджит заявили после ознакомления с материалами дела о необходимости проведения предварительного слушания по делу, так как есть множество обстоятельств для прекращения уголовного преследования Аблямитова", – написал Азаматов.
Адвокат отметил, что срок содержания под стражей Аблямитова истекает 17 октября, поэтому защитник предполагает, что слушание по делу назначат до этой даты.
Читайте на Цензор.НЕТ: 22-летнего одессита задержали в оккупированном Крыму за якобы "призывы к экстремизму", - прокуратура АРК
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, о задержании Аблямитова оккупанты сообщили 19 августа. В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".
Прокуратура АРК начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в "добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".
Как сообщают "Крым.Реалии", ранее в Крыму было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами Добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Вынесены также два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.
Также на Цензор.НЕТ: Осужденный по "делу украинских диверсантов" Бессарабов не может выплатить назначенный судом штраф и очень ждет обмена, - адвокат Легостов
Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.
В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре "крымскотатарского батальона", остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.
Ленур Ислямов призывал присвоить создаваемому "крымскотатарскому батальону" имени Номана Челебиджихана номер воинской части.
Читайте также: Преследования в оккупированном Крыму: прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту незаконных обысков и задержания пятерых крымчан
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Той *********,можливо й зброї в руках не тримав,просто потинявся по табору ,тому й думав,що може повернутись,й жити ,як раніше.
А в чєкістів такі номера не проходять.
наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
2. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также содеянные служебным лицом, -
наказываются исправимыми роботами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или послужили причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.