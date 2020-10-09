Оккупанты собрались судить в Крыму украинского воина-добровольца Аблямитова. ДОКУМЕНТ

Материалы уголовного дела в отношении Меджита Аблямитова, которого обвиняют в участии в батальон имени Н. Челебиджихана, направлены для рассмотрения в контролируемый оккупантами Кировский райсуд.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Айдер Азаматов, информирует Цензор.НЕТ.

"Меджит считает, что он ничего противозаконного не совершал. На стадии предварительного следствия сторона защиты и Меджит заявили после ознакомления с материалами дела о необходимости проведения предварительного слушания по делу, так как есть множество обстоятельств для прекращения уголовного преследования Аблямитова", – написал Азаматов.

Адвокат отметил, что срок содержания под стражей Аблямитова истекает 17 октября, поэтому защитник предполагает, что слушание по делу назначат до этой даты.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, о задержании Аблямитова оккупанты сообщили 19 августа. В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Прокуратура АРК начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в "добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".

Как сообщают "Крым.Реалии", ранее в Крыму было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами Добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Вынесены также два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре "крымскотатарского батальона", остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов призывал присвоить создаваемому "крымскотатарскому батальону" имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

