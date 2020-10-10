УКР
Окупанти зібралися судити в Криму українського воїна-добровольця Аблямітова. ДОКУМЕНТ

Матеріали кримінальної справи щодо Меджита Аблямітова, якого звинувачують в участі в батальйоні імені Н. Челебіджихана, направлено для розгляду в контрольований окупантами Кіровський райсуд.

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Айдер Азаматов, інформує Цензор.НЕТ.

"Меджит вважає, що він нічого протизаконного не робив. На стадії попереднього слідства сторона захисту і Меджит заявили після ознайомлення з матеріалами справи про необхідність проведення попереднього слухання у справі, оскільки є безліч обставин для припинення кримінального переслідування Аблямітова", - написав Азаматов.

Адвокат зазначив, що термін утримання під вартою Аблямітова закінчується 17 жовтня, тому захисник передбачає, що слухання у справі призначать до цієї дати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня. У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "в батальйон імені Н. Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим".

Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у "добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана".

Як повідомляють "Крим.Реалії", раніше в Криму було винесено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана. Винесено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону у складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі "кримськотатарського батальйону", залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному "кримськотатарському батальйону" імені Номана Челебіджихана номер військової частини.

Крим (14255) репресії (1629) суд (11878) добровольці (961) кримські татари (2005)
+11
А вагнерівців, для обміну, нема, бо президент - зрадник...
10.10.2020 00:02 Відповісти
+7
за Украину-хороший человек,но глупый-куда ж ты ехал?????!
10.10.2020 00:14 Відповісти
+6
Вот и подтверждается поговорка уголовников....Тебя сажают не за то, шо ты сделал, а за то шо попался. Ну какого его понесло в оккупированный Крым?????
10.10.2020 00:17 Відповісти
А вагнерівців, для обміну, нема, бо президент - зрадник...
10.10.2020 00:02 Відповісти
У будь-якому разі Абдлямітов вчинив легковпжно, коли поїхав у Крим. Він підставив під удар не лише себе і своїх рідних, але й державу Україна і її органи юстиції.
10.10.2020 00:12 Відповісти
за Украину-хороший человек,но глупый-куда ж ты ехал?????!
10.10.2020 00:14 Відповісти
Так были такие, шо в 2014-2017 годах после боев на Донбассе и увольнении то по ранениям то по мобилизации, умудрялись ехать в кацапию, где их арестовывали за терроризм и геноцид какогото там народа донбасса, ну не идиоты ли? Куда умудрились поехать? То к родственице, то какая то диваха кацапская заманила и сдала в МВД, то на заработки, то еще какие то непонятные истории, шо в голове должно творится? Потом меняли. На цензоре ряд таких историй тоже публиковали. Я понимаю, хлопец домой хотел, но дом для него закрыт то деокупации, это понимать нужно было.
10.10.2020 07:15 Відповісти
режим иуд … позорных , боится прославлять героев ВСУ , превратив их позиции на место для любителей сафари « той стороны», ( не дразнить убийцу 15 000 украинцев ), добровольцев и патриотов бросает в тюрьмы , мстит всем , кто не хочет быть любителем Кривобородько и говно 💩 🤢🤡🎪квартала 95
10.10.2020 09:42 Відповісти
Вот и подтверждается поговорка уголовников....Тебя сажают не за то, шо ты сделал, а за то шо попался. Ну какого его понесло в оккупированный Крым?????
10.10.2020 00:17 Відповісти
он же не мог предположить , шо будет слив информации. Так что тут бабка надвое сказала кто кого подставил.
10.10.2020 00:38 Відповісти
Ну да. Слив инфы? В Украине??? Отэто нежданчик....
10.10.2020 00:40 Відповісти
согласен, но не защитника Украины же обвинять в том , что из-за предателей он не может попасть к себе домой...
10.10.2020 00:48 Відповісти
В оккупированный дом... И "не мог предположить", ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, звучит как минимум несерьезно... Быть ежедневно в поле зрения противника, на расстоянии пары км, быть на виду у местных и транзитных перемещающихся через Чонгар, и удивляться: "а откуда же они узнали?"
10.10.2020 01:59 Відповісти
Я уже молчу о том, что еще осенью 16-го сообщалось о двух перебежчиках из этого батальона...
10.10.2020 02:10 Відповісти
Все до неприличия банально: Собственная глупость всему виной.
10.10.2020 07:40 Відповісти
Да ,что вы говорите ? Ну никак не путлерасты развязавшие ВОЙНУ и их запроданцы слуги жирдяев хитросделанных ,, захватившие Украину
10.10.2020 09:46 Відповісти
По теме статьи: Зная подлость врага, удивлять может только человеческая тупость.
10.10.2020 10:58 Відповісти
А ведь здесь суть в другом. РЫго-зебило-пынепрыхыльныки муссируют в Украине презумпцию невиновности к живодерам и убийцам из Лугандонии, как статус неприкосновенности -вот оно хамелеонистое раздвоение личности сруцкава мига...молчание на фоне беспредела в Крыму над украинским гражданином со стороны гаранта недопустимо, бо тянет на неодну статью, от уклонения выполнения своих обязанностей , до потакания и согласия с действиями врага. Почему с августа дело о знезаконном задержании украинца, защищавшего конституцию и граждан Украины еще не в ООН и международном суде? НАЦИОНАЛИСТЫ С ПРАВЫМ СЕКТОРОМ, КУДА ВЫ ТО ХОТЬ СМОТРИТЕ?
10.10.2020 00:46 Відповісти
Окупанти зібралися судити в Криму українського воїна-добровольця Аблямітова - Цензор.НЕТ 6911
10.10.2020 04:53 Відповісти
Да,у кацапов это быстро делается,а у не до украинцев соплежевание в почёте.
10.10.2020 07:03 Відповісти
Мда.І сказати б,що батальйон такий був,десь якісь бої здалеку бачив,а то простояли біля Чонгара мужики з дробовиками,чисельністю зо дві роти.
Той *********,можливо й зброї в руках не тримав,просто потинявся по табору ,тому й думав,що може повернутись,й жити ,як раніше.
А в чєкістів такі номера не проходять.
10.10.2020 07:51 Відповісти
Как по мне, то тех, кто поехал туда и вытягивать не стоит. Сами виноваты. Вы можете представить, чтоб, к примеру, в 41-м какой-нибудь солдат РККА поехал на оекупированную територию? Потому что мозги иметь надо. Более того, есть еще один риск, о котором я неоднократно писал: участие ВСУ и добробатов вызывает определенные сомнения с точки зрения международного права и кацапы этим пользуются, когда их СК открывает дела по "военным преступлениям". Да, сегодня эти "дела" в Европе до одного места (если не считать Маркива, который был задержан именно по наводке кацапских спецслужб), но никто не знает, кто завтра будет у власти в ЕС, все больше впадающей в популизм и сепаратизм. Поэтому участникам АТО в составе ВСУ и добробатов я бы порекомендовал вообще отказаться от поездок не только к кацапам и но и Италию, Францию, Испанию, Болгарию, Чехию.
10.10.2020 08:55 Відповісти
так,это .кто мешает сделать аналогичные процессы?! или закончились неожиданно Предатели. а может команды не было.Оттуда.
10.10.2020 09:13 Відповісти
Смерть кацапам!
10.10.2020 11:33 Відповісти
Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничения прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан за признаками расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

2. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также содеянные служебным лицом, -

наказываются исправимыми роботами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или послужили причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
10.10.2020 17:19 Відповісти
 
 