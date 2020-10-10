Окупанти зібралися судити в Криму українського воїна-добровольця Аблямітова. ДОКУМЕНТ

Матеріали кримінальної справи щодо Меджита Аблямітова, якого звинувачують в участі в батальйоні імені Н. Челебіджихана, направлено для розгляду в контрольований окупантами Кіровський райсуд.

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Айдер Азаматов, інформує Цензор.НЕТ.

"Меджит вважає, що він нічого протизаконного не робив. На стадії попереднього слідства сторона захисту і Меджит заявили після ознайомлення з матеріалами справи про необхідність проведення попереднього слухання у справі, оскільки є безліч обставин для припинення кримінального переслідування Аблямітова", - написав Азаматов.

Адвокат зазначив, що термін утримання під вартою Аблямітова закінчується 17 жовтня, тому захисник передбачає, що слухання у справі призначать до цієї дати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня. У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "в батальйон імені Н. Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим".

Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у "добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана".

Як повідомляють "Крим.Реалії", раніше в Криму було винесено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана. Винесено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону у складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі "кримськотатарського батальйону", залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному "кримськотатарському батальйону" імені Номана Челебіджихана номер військової частини.



