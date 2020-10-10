Окупанти зібралися судити в Криму українського воїна-добровольця Аблямітова. ДОКУМЕНТ
Матеріали кримінальної справи щодо Меджита Аблямітова, якого звинувачують в участі в батальйоні імені Н. Челебіджихана, направлено для розгляду в контрольований окупантами Кіровський райсуд.
Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Айдер Азаматов, інформує Цензор.НЕТ.
"Меджит вважає, що він нічого протизаконного не робив. На стадії попереднього слідства сторона захисту і Меджит заявили після ознайомлення з матеріалами справи про необхідність проведення попереднього слухання у справі, оскільки є безліч обставин для припинення кримінального переслідування Аблямітова", - написав Азаматов.
Адвокат зазначив, що термін утримання під вартою Аблямітова закінчується 17 жовтня, тому захисник передбачає, що слухання у справі призначать до цієї дати.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня. У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "в батальйон імені Н. Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим".
Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у "добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана".
Як повідомляють "Крим.Реалії", раніше в Криму було винесено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана. Винесено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.
Дискусія про створення кримськотатарського батальйону у складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.
У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі "кримськотатарського батальйону", залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.
Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному "кримськотатарському батальйону" імені Номана Челебіджихана номер військової частини.
Той *********,можливо й зброї в руках не тримав,просто потинявся по табору ,тому й думав,що може повернутись,й жити ,як раніше.
А в чєкістів такі номера не проходять.
наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
2. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также содеянные служебным лицом, -
наказываются исправимыми роботами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или послужили причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.