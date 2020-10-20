Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:

прекращение войны;

проведения выборов на подконтрольных территориях;

формирования исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)

"Это огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

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