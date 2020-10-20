Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".
По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:
прекращение войны;
проведения выборов на подконтрольных территориях;
формирования исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)
"Это огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.
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Дело за малым - закончить войну.
И как правильно сказал Зеленский, надо срочно наказать тех, кто приказал не стрелять и отдал без боя все что понемногу, но было отвоевано за последние 5 лет.
Надо вычеркнуть эту красно-совковую мразь из истории Украины и навечно забыть.
Донбасс - это УКРАИНА.
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😡😡😡
Ау, зе-секта...........
Этот Чук????
Чё вы все такие глупые. Или так мама в былинах рассказывала?
Тільки після виведення техніки кацапської та взяття під контроль кордону, можна говорити про все інше.
бажано на туалетному папірі маленькими літерами для цього епічного комуняки
Не реинтеграция, а освобождение от оккупантов. Для освобождения никаких законов принимать не нужно - всё в Конституции написано.
"прекращение войны" ? вообще непонятно
формирование власти на НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ териториях? это ппц.
"принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)"
Расскажи нам старый маразматик КТО будет вкладывать деньги? Не ******** и "сочуствующие" ??? И что это за "условия"??? неужто для "асабоенных"? встречный вопрос - "схерали"?
Пусть дамбаве и луганда расскажут - кто резал и вывозил заводы? Местные "упалчленцы" или со слов ордлистов - "бендеровцы". ага. И вот теперь выходит так - мы должны отсыпать денег "апалченцам", что создать "условия" для ********, легализации и гешефта "предприятий".
Дядуля это разве не ТУПО?
ленид, пиши мемуары, пока не посадили за прошлое
где золото партии?
Так що вірну проблему окреслив Кравчук-без великого пакету законів зробити це неможливо.