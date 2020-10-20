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Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук

Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:

прекращение войны;
проведения выборов на подконтрольных территориях;
формирования исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)
"Это огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук об идее свободной экономической зоны на Донбассе: Это путь к прекращению войны

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+24
Какая, нахрен, реинтеграция? Деокупация!...
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20.10.2020 20:46
+14
старий комуняка-маразматик ..... коронувати б його
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20.10.2020 20:44
+12
Для реінтеграції донбасу тре посилювати армію та санкції проти фєдєрашки...
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20.10.2020 20:49
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старий комуняка-маразматик ..... коронувати б його
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20.10.2020 20:44 Ответить
Ага, - хіба що гробовою кришкою.
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20.10.2020 20:50 Ответить
слово "коронувати" в нинішні часи значить інфікувати короновірусом, а не титул "злодій в законі"
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20.10.2020 21:05 Ответить
В даному випадку, по словах найвеличнішого, - без різниці, і так і так - піпєц.
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20.10.2020 21:09 Ответить
ШЕСТЬ ЛЕТ живем без той части областей называемых помойка ОРЛДО и что кто то что то потерял в Украине кто жил и живет не в той части как впрочем и в Крыму.. те кто не захотел жить в Крыму уже выехал из Крыма сразу и за эти годы также туда ломанулись (это факт и не такой маленький те кто жил в Украине но побежал в Крым мол там Россия) и хрен с ними.. также с ОРЛДО.... кто хотел... смог- выехал.... нельзя кидать всю страну ради 10-40 тысяч которые не смогли или не так храбры и просто ленивые и так далее.... нельзя.. скорее надо думать о том как и где расселять тех кто захочет все еще вернутся в Украину и жить в Украине крымские татары да я все понимаю.... но думаю если бы им наделили землю построили бы села поселки в Херсонской и Николаевских областях они бы многие и переехали потому что лучше жить спокойно и уверенней чем в Крыму...также и в отношении ОРЛДО те кто захотел бы мы бы дали такую бы возможность.. дайте людям квартиры даже убитые дайте участки и материалы в кредит люди возвели бы себе сами дома но в свободной Украине а кто не хочет и не хотел флаг им в руки...я понимаю проблема многосторонняя и сложная но можно было бы хотя бы внятную политику вывернуть в нужно направлении....какая экономика выдержит что нам сольют ОРЛДО разрушенное уже озвучиваются миллиардные суммы на восстановление чего шахта для Ахметова Ефремов Януковича а не нафиг ли шахты разрушились закрылись и хрен с ними нема дотаций на воровство одна тонна угля по выработке дороже в 4 раза чем в мире с доставкой из ЮАР...а что там еще на Донбассе заводы которые выкорчевали или разбомбили под корешек .. зачем и что там восстанавливать сельское хозяйство которого и так не было или вкладывать года и миллионы на разминирование......
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20.10.2020 21:39 Ответить
он все правильно говорит. Когда война закончится, нам придется отстраивать этот регион.
Дело за малым - закончить войну.
И как правильно сказал Зеленский, надо срочно наказать тех, кто приказал не стрелять и отдал без боя все что понемногу, но было отвоевано за последние 5 лет.
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20.10.2020 21:18 Ответить
Чий Крим?
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20.10.2020 21:30 Ответить
згоден, так, але де це чмо, сказало за кордон та за виведення танків, яких якось сталось більше чим в Бундесвері..
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20.10.2020 20:44 Ответить
Или подождать, пока кормильцы вымрут сами.
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20.10.2020 20:45 Ответить
Какая, нахрен, реинтеграция? Деокупация!...
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20.10.2020 20:46 Ответить
Сначала деоккупация, потом реинтеграция. По-другому никак
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20.10.2020 21:03 Ответить
деокупація, дератизація.... аж тоді реінтеграція території(без щурів)
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20.10.2020 21:06 Ответить
Скоро донбассом так всех ******, что каждый второй будет говорить - нах.. он нам вообще нужен..
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20.10.2020 20:48 Ответить
уважаемый Ярик, это уже произошло: от одной мысли, что донецкие совковые упыри, убивавшие украинских солдат ВСУ, вонючие советские манкурты, ходившие 50-ти тысячной толпой на похороны кацапского выродка Мотороллы, станут ездить в Киев, будут заседать в Раде, приводит меня в содрогание и бешенство.

Надо вычеркнуть эту красно-совковую мразь из истории Украины и навечно забыть.
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20.10.2020 21:07 Ответить
я ещё в 2002 сказал громко - сделать там резервацию для аленей, загражденную высокой стеной со снайперскими вышками..
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20.10.2020 21:16 Ответить
за сепаратизм ответишь, Ярик.
Донбасс - это УКРАИНА.
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20.10.2020 21:19 Ответить
Резервация это не сепаратизм..
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20.10.2020 21:22 Ответить
Пшел нах, «патріот»!
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20.10.2020 21:31 Ответить
Это не сепартизм, а зона для упырей. Зона с убийцами обычно за колючкой.
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20.10.2020 22:07 Ответить
- формирования исполнительной власти на (!!!)неподконтрольных территориях(с)
------------------
😡😡😡
Ау, зе-секта...........
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20.10.2020 20:48 Ответить
Во. блін! Знову вискочив Пилип з конопель! Дав би хоч "переварити послання", а тут ще "підсуває" якийсь пакет законів.
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20.10.2020 20:48 Ответить
ну,**********...с которого кучма вовремя соскочил.
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20.10.2020 20:50 Ответить
Ну Чучма ж виявився не дурак, вшився вчасно. А цей "хитрий лис" виявився облізшим псом.
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20.10.2020 20:57 Ответить
годы берут свое. Это раньше он был хитрый лис, а сейчас старый хрыч
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20.10.2020 21:04 Ответить
Для реінтеграції донбасу тре посилювати армію та санкції проти фєдєрашки...
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20.10.2020 20:49 Ответить
А спочатку тре зебіла з дєдой Льонєй та прочімі сівохамі обісцяними нах прибрати, бо затрахали вже, казли совкові!
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20.10.2020 20:59 Ответить
Чисто по-простому реинтеграция в переводе значит засунуть нам использованное изделие Россией в зад . Этот Чук подписывал гарантии с Россией, пусть от них требует теперь возвращение Крыма, старый маразматик
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20.10.2020 20:49 Ответить
Этот Чук подписывал гарантии с Россией
Этот Чук????
Чё вы все такие глупые. Или так мама в былинах рассказывала?
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20.10.2020 22:26 Ответить
мне 300 лет я вылез из тьмы....
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20.10.2020 20:50 Ответить
(с)
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20.10.2020 21:02 Ответить
та уже дождись,козел старый,выборов америке.нет,пригорает у него...
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20.10.2020 20:51 Ответить
А що шановний Леонід Макарович має на увазі, коли говорить "прекращение войны"? Я так розумію, що це продовження "перестать стрелять".
Тільки після виведення техніки кацапської та взяття під контроль кордону, можна говорити про все інше.
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20.10.2020 20:52 Ответить
А почему этот старый дурень ничего не говорит о реинтеграции, а точнее деокупации Крыма? И это дерьмо представляет Украину на переговорах с Рашкой ? А впрочем, чему удивляться стране, в которой президент зеленский
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20.10.2020 20:54 Ответить
Это кто такой? Блогер, политик, историк?
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20.10.2020 21:05 Ответить
наслушали уже ...лет пять назад.консерва,которой не удалось вовремя бабахнуть
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20.10.2020 21:12 Ответить
не впечатлил. да и по поводу Крыма - "Пророков нет в отечестве своем..."
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20.10.2020 21:18 Ответить
Лавров - "2015 год. Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах". видео ютуб https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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20.10.2020 20:56 Ответить
Влада повина повернути накредене цією комуньцькою крисою
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20.10.2020 20:56 Ответить
А как же взятие под контроль ВСУ границы с РФ, выведение в РФ российских войск и российских наемников, а также всех граждан России незаконно находящихся на территории Украины вместе с огромным количеством их оружия? Без этого это прямое предательство и сдача Украины российскому агрессору.
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20.10.2020 20:58 Ответить
_Кравчука за ЯО судить надо, падлу, за особо тяжкое преступление против нацбезопасности! А оно ходит гоголем и что-то там поучает украинцев.
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20.10.2020 21:00 Ответить
и партийным судом за золото партии
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21.10.2020 01:24 Ответить
Народа, а не партии. Партия собирала средства с народа.
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21.10.2020 01:30 Ответить
Я когда стану президентом Украины в 2024 году , то лишу его всех государственных наград.
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20.10.2020 21:02 Ответить
700 танков и бронемашин, тысячи единиц артиллерии еще огромного количества оружия у террористов и их российских начальников, как и захваченные Россией 400 км. нашей границы, для Кравчука не существует.
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20.10.2020 21:03 Ответить
Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8818
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20.10.2020 21:06 Ответить
Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук
бажано на туалетному папірі маленькими літерами для цього епічного комуняки
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20.10.2020 21:07 Ответить
старий йолоп
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20.10.2020 21:10 Ответить
Для реінтеграції Донбасу влада має ухвалити пакет законів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9080 Не хохо?
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20.10.2020 21:12 Ответить
Все эти словесные обороты (типа "реинтеграции") означают присоединение Украины к ОРДЛО, то есть - "реинтеграция" обратно под контроль РФ.

Не реинтеграция, а освобождение от оккупантов. Для освобождения никаких законов принимать не нужно - всё в Конституции написано.
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20.10.2020 21:16 Ответить
когда уже это мурло комуняцкое на кладбище поедет? реально достал имбецил нафталиновый
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20.10.2020 21:18 Ответить
Пакет на голову тебе надо надеть
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20.10.2020 21:20 Ответить
Или отправить пакет рзсо...
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20.10.2020 21:21 Ответить
Щоб ти з їв і непиз...ів .старий лисе
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20.10.2020 21:24 Ответить
Опят этот совково-нафталиновый пытается нас учить уму-разуму ? Или он о себе возомнил что без него никто и никуда ?
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20.10.2020 21:26 Ответить
Краще б з Фокіним кобилою возив воду в Крим бочкою, чим колаборацією займатись для зелених ідіотів і їх кротів кураторів з Кремля.
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20.10.2020 21:32 Ответить
Были под маскалями , теперь под нами будите ))) Приму трех девок )
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20.10.2020 21:35 Ответить
Хто вже говорив та тільки не цей негідник ,ти кинув Україну на розкрадання ,з економічно розвиненої ти перетворив в кримінально олігархічний заповідник,забрав в мільйонів людей їх заощадження , приніс гіперінфляцію і хаос саме кравчуки ,фокіни ,кучми заклали фундамент найбіднішої і найкорумпованішої країни Європи.
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20.10.2020 21:56 Ответить
Я щось пропустив, чи ми Донбас вже звільнили?
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20.10.2020 22:21 Ответить
Старый комуняка совсем тупорылкой уехал?
"прекращение войны" ? вообще непонятно

формирование власти на НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ териториях? это ппц.

"принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)"
Расскажи нам старый маразматик КТО будет вкладывать деньги? Не ******** и "сочуствующие" ??? И что это за "условия"??? неужто для "асабоенных"? встречный вопрос - "схерали"?
Пусть дамбаве и луганда расскажут - кто резал и вывозил заводы? Местные "упалчленцы" или со слов ордлистов - "бендеровцы". ага. И вот теперь выходит так - мы должны отсыпать денег "апалченцам", что создать "условия" для ********, легализации и гешефта "предприятий".
Дядуля это разве не ТУПО?
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20.10.2020 23:17 Ответить
кравчука долой!
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20.10.2020 23:44 Ответить
еще один призрак коммунизма бродит по Украине
ленид, пиши мемуары, пока не посадили за прошлое
где золото партии?
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21.10.2020 01:21 Ответить
Украина має повернути собі окуповані територій. Повернути разом з тими мешканцями, які цього хочуть і покарати тих, хто співробітничав з окупантами. І зробити це ми маємо не так, як зробили в СРСР в Другу Світову.
Так що вірну проблему окреслив Кравчук-без великого пакету законів зробити це неможливо.
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21.10.2020 05:11 Ответить
ничего не поможет пока карлик живой,здохне тогда решать ,а пока ,путин помоги,,пусть живут той жизнью ,которую просили у карлика, что посеяли то и пуст жнут ,,и не надо винить украину ,наши дети из за них гибнуть, нет им прощения ,они предали украину, и на наши земли ,позвали карлика,,неужели непонятно,,,,,,,
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31.10.2020 11:15 Ответить
 
 