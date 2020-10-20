Для реінтеграції Донбасу влада має ухвалити пакет законів, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для того, щоб досягти миру на сході України, влада має ухвалити пакет законів про реінтеграцію регіону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і має містити:

припинення війни;

проведення виборів на підконтрольних територіях;

формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;

ухвалення пакету законів економічного характеру (зокрема законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу)

"Це величезний масив документів, що містить період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій у систему української влади", - зазначив Кравчук.

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