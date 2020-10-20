Для реінтеграції Донбасу влада має ухвалити пакет законів, - Кравчук
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для того, щоб досягти миру на сході України, влада має ухвалити пакет законів про реінтеграцію регіону.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".
За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і має містити:
- припинення війни;
- проведення виборів на підконтрольних територіях;
- формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;
- ухвалення пакету законів економічного характеру (зокрема законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу)
"Це величезний масив документів, що містить період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій у систему української влади", - зазначив Кравчук.
Топ коментарі
+24 Baden
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+14 SANDY
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+12 Леонід Мефодовський
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Дело за малым - закончить войну.
И как правильно сказал Зеленский, надо срочно наказать тех, кто приказал не стрелять и отдал без боя все что понемногу, но было отвоевано за последние 5 лет.
Надо вычеркнуть эту красно-совковую мразь из истории Украины и навечно забыть.
Донбасс - это УКРАИНА.
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😡😡😡
Ау, зе-секта...........
Этот Чук????
Чё вы все такие глупые. Или так мама в былинах рассказывала?
Тільки після виведення техніки кацапської та взяття під контроль кордону, можна говорити про все інше.
бажано на туалетному папірі маленькими літерами для цього епічного комуняки
Не реинтеграция, а освобождение от оккупантов. Для освобождения никаких законов принимать не нужно - всё в Конституции написано.
"прекращение войны" ? вообще непонятно
формирование власти на НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ териториях? это ппц.
"принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)"
Расскажи нам старый маразматик КТО будет вкладывать деньги? Не ******** и "сочуствующие" ??? И что это за "условия"??? неужто для "асабоенных"? встречный вопрос - "схерали"?
Пусть дамбаве и луганда расскажут - кто резал и вывозил заводы? Местные "упалчленцы" или со слов ордлистов - "бендеровцы". ага. И вот теперь выходит так - мы должны отсыпать денег "апалченцам", что создать "условия" для ********, легализации и гешефта "предприятий".
Дядуля это разве не ТУПО?
ленид, пиши мемуары, пока не посадили за прошлое
где золото партии?
Так що вірну проблему окреслив Кравчук-без великого пакету законів зробити це неможливо.