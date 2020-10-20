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Для реінтеграції Донбасу влада має ухвалити пакет законів, - Кравчук

Для реінтеграції Донбасу влада має ухвалити пакет законів, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для того, щоб досягти миру на сході України, влада має ухвалити пакет законів про реінтеграцію регіону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і має містити:

  • припинення війни;
  • проведення виборів на підконтрольних територіях;
  • формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;
  • ухвалення пакету законів економічного характеру (зокрема законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу)

"Це величезний масив документів, що містить період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій у систему української влади", - зазначив Кравчук.

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Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+24
Какая, нахрен, реинтеграция? Деокупация!...
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20.10.2020 20:46
+14
старий комуняка-маразматик ..... коронувати б його
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20.10.2020 20:44
+12
Для реінтеграції донбасу тре посилювати армію та санкції проти фєдєрашки...
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20.10.2020 20:49
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старий комуняка-маразматик ..... коронувати б його
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20.10.2020 20:44 Відповісти
Ага, - хіба що гробовою кришкою.
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20.10.2020 20:50 Відповісти
слово "коронувати" в нинішні часи значить інфікувати короновірусом, а не титул "злодій в законі"
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20.10.2020 21:05 Відповісти
В даному випадку, по словах найвеличнішого, - без різниці, і так і так - піпєц.
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20.10.2020 21:09 Відповісти
ШЕСТЬ ЛЕТ живем без той части областей называемых помойка ОРЛДО и что кто то что то потерял в Украине кто жил и живет не в той части как впрочем и в Крыму.. те кто не захотел жить в Крыму уже выехал из Крыма сразу и за эти годы также туда ломанулись (это факт и не такой маленький те кто жил в Украине но побежал в Крым мол там Россия) и хрен с ними.. также с ОРЛДО.... кто хотел... смог- выехал.... нельзя кидать всю страну ради 10-40 тысяч которые не смогли или не так храбры и просто ленивые и так далее.... нельзя.. скорее надо думать о том как и где расселять тех кто захочет все еще вернутся в Украину и жить в Украине крымские татары да я все понимаю.... но думаю если бы им наделили землю построили бы села поселки в Херсонской и Николаевских областях они бы многие и переехали потому что лучше жить спокойно и уверенней чем в Крыму...также и в отношении ОРЛДО те кто захотел бы мы бы дали такую бы возможность.. дайте людям квартиры даже убитые дайте участки и материалы в кредит люди возвели бы себе сами дома но в свободной Украине а кто не хочет и не хотел флаг им в руки...я понимаю проблема многосторонняя и сложная но можно было бы хотя бы внятную политику вывернуть в нужно направлении....какая экономика выдержит что нам сольют ОРЛДО разрушенное уже озвучиваются миллиардные суммы на восстановление чего шахта для Ахметова Ефремов Януковича а не нафиг ли шахты разрушились закрылись и хрен с ними нема дотаций на воровство одна тонна угля по выработке дороже в 4 раза чем в мире с доставкой из ЮАР...а что там еще на Донбассе заводы которые выкорчевали или разбомбили под корешек .. зачем и что там восстанавливать сельское хозяйство которого и так не было или вкладывать года и миллионы на разминирование......
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20.10.2020 21:39 Відповісти
он все правильно говорит. Когда война закончится, нам придется отстраивать этот регион.
Дело за малым - закончить войну.
И как правильно сказал Зеленский, надо срочно наказать тех, кто приказал не стрелять и отдал без боя все что понемногу, но было отвоевано за последние 5 лет.
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20.10.2020 21:18 Відповісти
Чий Крим?
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20.10.2020 21:30 Відповісти
згоден, так, але де це чмо, сказало за кордон та за виведення танків, яких якось сталось більше чим в Бундесвері..
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20.10.2020 20:44 Відповісти
Или подождать, пока кормильцы вымрут сами.
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20.10.2020 20:45 Відповісти
Какая, нахрен, реинтеграция? Деокупация!...
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20.10.2020 20:46 Відповісти
Сначала деоккупация, потом реинтеграция. По-другому никак
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20.10.2020 21:03 Відповісти
деокупація, дератизація.... аж тоді реінтеграція території(без щурів)
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20.10.2020 21:06 Відповісти
Скоро донбассом так всех ******, что каждый второй будет говорить - нах.. он нам вообще нужен..
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20.10.2020 20:48 Відповісти
уважаемый Ярик, это уже произошло: от одной мысли, что донецкие совковые упыри, убивавшие украинских солдат ВСУ, вонючие советские манкурты, ходившие 50-ти тысячной толпой на похороны кацапского выродка Мотороллы, станут ездить в Киев, будут заседать в Раде, приводит меня в содрогание и бешенство.

Надо вычеркнуть эту красно-совковую мразь из истории Украины и навечно забыть.
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20.10.2020 21:07 Відповісти
я ещё в 2002 сказал громко - сделать там резервацию для аленей, загражденную высокой стеной со снайперскими вышками..
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20.10.2020 21:16 Відповісти
за сепаратизм ответишь, Ярик.
Донбасс - это УКРАИНА.
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20.10.2020 21:19 Відповісти
Резервация это не сепаратизм..
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20.10.2020 21:22 Відповісти
Пшел нах, «патріот»!
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20.10.2020 21:31 Відповісти
Это не сепартизм, а зона для упырей. Зона с убийцами обычно за колючкой.
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20.10.2020 22:07 Відповісти
- формирования исполнительной власти на (!!!)неподконтрольных территориях(с)
------------------
😡😡😡
Ау, зе-секта...........
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20.10.2020 20:48 Відповісти
Во. блін! Знову вискочив Пилип з конопель! Дав би хоч "переварити послання", а тут ще "підсуває" якийсь пакет законів.
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20.10.2020 20:48 Відповісти
ну,**********...с которого кучма вовремя соскочил.
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20.10.2020 20:50 Відповісти
Ну Чучма ж виявився не дурак, вшився вчасно. А цей "хитрий лис" виявився облізшим псом.
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20.10.2020 20:57 Відповісти
годы берут свое. Это раньше он был хитрый лис, а сейчас старый хрыч
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20.10.2020 21:04 Відповісти
Для реінтеграції донбасу тре посилювати армію та санкції проти фєдєрашки...
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20.10.2020 20:49 Відповісти
А спочатку тре зебіла з дєдой Льонєй та прочімі сівохамі обісцяними нах прибрати, бо затрахали вже, казли совкові!
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20.10.2020 20:59 Відповісти
Чисто по-простому реинтеграция в переводе значит засунуть нам использованное изделие Россией в зад . Этот Чук подписывал гарантии с Россией, пусть от них требует теперь возвращение Крыма, старый маразматик
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20.10.2020 20:49 Відповісти
Этот Чук подписывал гарантии с Россией
Этот Чук????
Чё вы все такие глупые. Или так мама в былинах рассказывала?
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20.10.2020 22:26 Відповісти
мне 300 лет я вылез из тьмы....
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20.10.2020 20:50 Відповісти
(с)
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20.10.2020 21:02 Відповісти
та уже дождись,козел старый,выборов америке.нет,пригорает у него...
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20.10.2020 20:51 Відповісти
А що шановний Леонід Макарович має на увазі, коли говорить "прекращение войны"? Я так розумію, що це продовження "перестать стрелять".
Тільки після виведення техніки кацапської та взяття під контроль кордону, можна говорити про все інше.
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20.10.2020 20:52 Відповісти
А почему этот старый дурень ничего не говорит о реинтеграции, а точнее деокупации Крыма? И это дерьмо представляет Украину на переговорах с Рашкой ? А впрочем, чему удивляться стране, в которой президент зеленский
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20.10.2020 20:54 Відповісти
Это кто такой? Блогер, политик, историк?
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20.10.2020 21:05 Відповісти
наслушали уже ...лет пять назад.консерва,которой не удалось вовремя бабахнуть
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20.10.2020 21:12 Відповісти
не впечатлил. да и по поводу Крыма - "Пророков нет в отечестве своем..."
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20.10.2020 21:18 Відповісти
Лавров - "2015 год. Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах". видео ютуб https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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20.10.2020 20:56 Відповісти
Влада повина повернути накредене цією комуньцькою крисою
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20.10.2020 20:56 Відповісти
А как же взятие под контроль ВСУ границы с РФ, выведение в РФ российских войск и российских наемников, а также всех граждан России незаконно находящихся на территории Украины вместе с огромным количеством их оружия? Без этого это прямое предательство и сдача Украины российскому агрессору.
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20.10.2020 20:58 Відповісти
_Кравчука за ЯО судить надо, падлу, за особо тяжкое преступление против нацбезопасности! А оно ходит гоголем и что-то там поучает украинцев.
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20.10.2020 21:00 Відповісти
и партийным судом за золото партии
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21.10.2020 01:24 Відповісти
Народа, а не партии. Партия собирала средства с народа.
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21.10.2020 01:30 Відповісти
Я когда стану президентом Украины в 2024 году , то лишу его всех государственных наград.
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20.10.2020 21:02 Відповісти
700 танков и бронемашин, тысячи единиц артиллерии еще огромного количества оружия у террористов и их российских начальников, как и захваченные Россией 400 км. нашей границы, для Кравчука не существует.
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20.10.2020 21:03 Відповісти
Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8818
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20.10.2020 21:06 Відповісти
Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук
бажано на туалетному папірі маленькими літерами для цього епічного комуняки
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20.10.2020 21:07 Відповісти
старий йолоп
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20.10.2020 21:10 Відповісти
Для реінтеграції Донбасу влада має ухвалити пакет законів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9080 Не хохо?
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20.10.2020 21:12 Відповісти
Все эти словесные обороты (типа "реинтеграции") означают присоединение Украины к ОРДЛО, то есть - "реинтеграция" обратно под контроль РФ.

Не реинтеграция, а освобождение от оккупантов. Для освобождения никаких законов принимать не нужно - всё в Конституции написано.
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20.10.2020 21:16 Відповісти
когда уже это мурло комуняцкое на кладбище поедет? реально достал имбецил нафталиновый
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20.10.2020 21:18 Відповісти
Пакет на голову тебе надо надеть
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20.10.2020 21:20 Відповісти
Или отправить пакет рзсо...
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20.10.2020 21:21 Відповісти
Щоб ти з їв і непиз...ів .старий лисе
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20.10.2020 21:24 Відповісти
Опят этот совково-нафталиновый пытается нас учить уму-разуму ? Или он о себе возомнил что без него никто и никуда ?
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20.10.2020 21:26 Відповісти
Краще б з Фокіним кобилою возив воду в Крим бочкою, чим колаборацією займатись для зелених ідіотів і їх кротів кураторів з Кремля.
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20.10.2020 21:32 Відповісти
Были под маскалями , теперь под нами будите ))) Приму трех девок )
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20.10.2020 21:35 Відповісти
Хто вже говорив та тільки не цей негідник ,ти кинув Україну на розкрадання ,з економічно розвиненої ти перетворив в кримінально олігархічний заповідник,забрав в мільйонів людей їх заощадження , приніс гіперінфляцію і хаос саме кравчуки ,фокіни ,кучми заклали фундамент найбіднішої і найкорумпованішої країни Європи.
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20.10.2020 21:56 Відповісти
Я щось пропустив, чи ми Донбас вже звільнили?
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20.10.2020 22:21 Відповісти
Старый комуняка совсем тупорылкой уехал?
"прекращение войны" ? вообще непонятно

формирование власти на НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ териториях? это ппц.

"принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)"
Расскажи нам старый маразматик КТО будет вкладывать деньги? Не ******** и "сочуствующие" ??? И что это за "условия"??? неужто для "асабоенных"? встречный вопрос - "схерали"?
Пусть дамбаве и луганда расскажут - кто резал и вывозил заводы? Местные "упалчленцы" или со слов ордлистов - "бендеровцы". ага. И вот теперь выходит так - мы должны отсыпать денег "апалченцам", что создать "условия" для ********, легализации и гешефта "предприятий".
Дядуля это разве не ТУПО?
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20.10.2020 23:17 Відповісти
кравчука долой!
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20.10.2020 23:44 Відповісти
еще один призрак коммунизма бродит по Украине
ленид, пиши мемуары, пока не посадили за прошлое
где золото партии?
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21.10.2020 01:21 Відповісти
Украина має повернути собі окуповані територій. Повернути разом з тими мешканцями, які цього хочуть і покарати тих, хто співробітничав з окупантами. І зробити це ми маємо не так, як зробили в СРСР в Другу Світову.
Так що вірну проблему окреслив Кравчук-без великого пакету законів зробити це неможливо.
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21.10.2020 05:11 Відповісти
ничего не поможет пока карлик живой,здохне тогда решать ,а пока ,путин помоги,,пусть живут той жизнью ,которую просили у карлика, что посеяли то и пуст жнут ,,и не надо винить украину ,наши дети из за них гибнуть, нет им прощения ,они предали украину, и на наши земли ,позвали карлика,,неужели непонятно,,,,,,,
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31.10.2020 11:15 Відповісти
 
 