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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, - Джапарова

Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, - Джапарова

После оккупации Крыма россияне превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры - они вытесняют украинское население и заменяют его гражданами РФ.

Об этом заявила во время круглого стола замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В том, что касается Крыма - оккупанты превратили его в военную базу, и любое действие России, в частности, любой инфраструктурный проект имеет очевидное военное назначение. Даже те дороги, которые они построили в Крыму, предназначены для усиления их военного присутствия. Россия удвоила такое ​военное присутствие, они модернизировали свой военных компонент в воздухе, в море и на суше, имеют сейчас шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря", - отметила Джапарова.

По ее словам, еще одна особенность поведения российских оккупантов - активная колонизация полуострова, которая происходит прямо сейчас.

Также на Цензор.НЕТ: "России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - посол Великобритании Симмонс

"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", - подчеркнула дипломат.

Автор: 

Крым (26375) оккупация (10131) россия (95441) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+18
прийде час і ці півляма кацапів "ломануться" назад в расосію так, що керченський міст не витримає
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20.10.2020 21:19
+16
Оккупант в своём стиле - выживает неудобных, заселяет крепостными. Так же как после голодоморов и депортаций.
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20.10.2020 21:20
+13
Асиміляція анексованих територій,все як книга пише !!))
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20.10.2020 21:19
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Правила форума Совет форумчан
прийде час і ці півляма кацапів "ломануться" назад в расосію так, що керченський міст не витримає
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20.10.2020 21:19 Ответить
з такою владою, та такою підтримкою?
але лайк поставив, бо маю надію!
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20.10.2020 21:28 Ответить
А мій лайк, тому що про це всі мають знати. Стане зрозумілим, хто там випив усю воду і хто в Україні так переймається через нестачу води для окупантів.
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21.10.2020 01:18 Ответить
Не ломануться. Проведут амнистию,натурализацию, и появится новых пол миллиона ватных "украинцев"
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21.10.2020 00:04 Ответить
раССея так уже столетиями делает..
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20.10.2020 21:19 Ответить
Відносно України,то з часів Хмеля!! Відносно Крима,то з 1783 р.!!!!!!))))
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20.10.2020 21:21 Ответить
Асиміляція анексованих територій,все як книга пише !!))
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20.10.2020 21:19 Ответить
Корова гадит лепёшками. Россия - "своими гражданами"
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20.10.2020 21:19 Ответить
Оккупант в своём стиле - выживает неудобных, заселяет крепостными. Так же как после голодоморов и депортаций.
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20.10.2020 21:20 Ответить
Руйнаціі Січі, розказачення Донбаса !!!!)))
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20.10.2020 21:22 Ответить
Після руйнаціі Січі , з"явилось "споконвечное русскоязичное население" Придніпров"я,Півдня України та Донбаса !!!))
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20.10.2020 21:37 Ответить
Многие не знают и в помине что на самом деле Донбасс - это козачий край, украинский.
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20.10.2020 21:48 Ответить
То гугл їм на допомогу !!)))
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20.10.2020 21:49 Ответить
козломордое поголовье засрет весь полуостров
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20.10.2020 21:20 Ответить
Он давно ими засраный.Это добавка
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20.10.2020 21:22 Ответить
В 1783 р. в Криму проживало 0% московитів !!)))
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20.10.2020 21:24 Ответить
Да знаю я.И земля на 3х китах стояла.
Я про 54год.
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20.10.2020 21:35 Ответить
Хай буде так, якщо ти так вважаєшь!!))
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20.10.2020 21:39 Ответить
Десерт.
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21.10.2020 00:05 Ответить
как приехали, так и уедут...... это их проблема.... как и отсутствие воды.
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20.10.2020 21:22 Ответить
Не с нашими и гейропейскими либерастами. Скажут что мыженеможем выгнать миллионы людей пускай и не по закону понаехавших на украинскую территорию. Они и у себя не могут разобраться с миллионами негров, арабов и циган засравших Париж и Берлин до неузнаваемости
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20.10.2020 21:25 Ответить
100% так и будет... и 100% мертветчуки и кучмуки с зебилами (как они будут называться не заю... ) будут добиваться принятия "закона", что это элита Украины, и вообще самые правильные люди.
Но! Украина к счастью уже не та, и пусть хоть жопы порвут себе на немецкий крест, им это будет дорого стоить.
Есть прибалтийские страны и есть не граждане.... А нашим "не гражданам" мы постараемся сделать адскую жизнь - ворованное, станет поперек горла!
Не видать гнидам в Крыму ни покоя, ни украинской воды!
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20.10.2020 21:33 Ответить
Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4724
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20.10.2020 21:26 Ответить
И ето еще воды не хватает. Будьте уверены если в крыму появится вода то Рашка переселит туда еще 3-5млн кацапских чекистов. А потом будет в ООН кричать давайте проведем рехверендум.
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20.10.2020 21:22 Ответить
Выпили всю воду, гады.
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20.10.2020 21:23 Ответить
ваша неупереджена версія?
скільки заїхало?
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20.10.2020 21:30 Ответить
не упэрэдженой версии у него нет...
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20.10.2020 21:35 Ответить
але як співає, як співає...
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20.10.2020 21:36 Ответить
Сколько продавалось квартир, столько и приехало! Или там был строительный бум?
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20.10.2020 21:49 Ответить
там був бум для військових і не тільки
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20.10.2020 21:53 Ответить
Житель Москвы в бараках жить не будет! А про 500 тыс солдат никто не говорит...
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20.10.2020 22:03 Ответить
Скорее всего, как написано официально, скрывать особо нечего да и откуда в РФ вал желающих переселиться в далеко не самый процветающий регион, ведь ЮБК - малая часть Крыма и там нет огромного количества нового жилья?
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21.10.2020 11:51 Ответить
Чё то прочиталось..https://www.bbc.com/ukrainian/news-54621320?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Оккупированный Донбасс: Украина заявила про освобождении ещё одного города и 24 сёл
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20.10.2020 21:26 Ответить
Травить мразей как тараканов всем чем можно. В том числе и коронавирусом. С другой стороны оно и хорошо что по кацапским каналам и в приходах РПЦ рассказывают что нет никакого вируса. Как раз все тупые мокши и подохнут.
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20.10.2020 21:27 Ответить
А детки перемещённых будут бить себя в рудь: МЫ ЗДЕСЬ РОДИЛИСЬ, ЭТО НАША ЗЕМЛЯ !
А в Литве им бы сазали ВЭК, вы неграждане, и детки ваши, и коты и собаки.
После ухода Зеленскоо такой закон надо ввести и в Украине.
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20.10.2020 21:31 Ответить
ага.... как раз мертветчуки его и примут...
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20.10.2020 21:36 Ответить
Реваншисти зажопінці впевненно крокуют до захоплення влади в Україні!!! Зелена пліснява розчищає ім,зажопінцям,шлях до влади !!))
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20.10.2020 21:46 Ответить
Вот кстати и причина, почему они построили мост, газопровод, дороги, электростанции, аэропорты, но сразу отказались от водоводов с Кубани и Дона. Выживают преимущественно украинское население степного Крыма. Уроды.
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20.10.2020 21:28 Ответить
Изменение этноса - преступление против человечности. рашку загонять по судам за оккупацию,. прекращение навигации и торговли в Черном море, захват шельфа, размещение ядреного оружия, извлечение ресурсов и т.д. А потом все равно - путь Азербайджана - военное изгнание понаехов, на момент ослабления мордора.
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20.10.2020 21:38 Ответить
В 1855 три великих империи с огромными потерями взяли Крым и... опять вернули кацапам. Надеюсь такого больше не повторится.
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20.10.2020 21:43 Ответить
Касапа поповзеш через керченський міст, українці погонять як скотиняку нагайками.
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20.10.2020 22:15 Ответить
Нужно позаботиться об их полном выселении с конфискацией имущества когда придет время деоккупации. А оно обязательно придет. Лично я в этом не сомневаюсь.
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20.10.2020 21:46 Ответить
_В обязательном порядке, непреклонно! Несмотря на вой, что поднимут на Западе лакеи кремля.
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20.10.2020 21:53 Ответить
Берите пример у Израиля, Израиль не обращает внимание на вой, ни на Западе ни где бы то ни было.
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20.10.2020 22:23 Ответить
как переселила - так и заберет!.....
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20.10.2020 21:50 Ответить
стоит Эрдоганенку перекрыть для кацапов Босфор и пуйло заговорит о деоккупации
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20.10.2020 22:16 Ответить
В ответ Пуйло, перекроет Босфор Эрдогану, Вот и все.
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20.10.2020 22:39 Ответить
пуйло может "перекрыть" токо цены, зимой ...на турецкие памидоры в мацкве...
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20.10.2020 22:45 Ответить
Я к тому, что Турция, может перекрыть Босфор только из-за погодных условий (шторм), и в случае объявления ей (Турции) войны (конвенция Монтрё) Усе. Турция не владелец Босфора, а регулировщик, а так, он общий
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20.10.2020 23:54 Ответить
Это этноцид, это преступление.
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20.10.2020 22:21 Ответить
Росія переселила в окупований Крим пів мільйона своїх громадян, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2451
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20.10.2020 22:32 Ответить
https://gordonua.com/news/crimea/rossiya-pereselila-v-okkupirovannyy-krym-polmilliona-svoih-grazhdan-dzhaparova-1523849.html Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан - на въезде каждому представителю ордынского народа Московии выдали по три литра воды,чтобы добрались до пункта для расселения и таблетки с угольной кислотой для дезинфекции крымской воды
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20.10.2020 22:35 Ответить
Крім це тупик **********. З усіма наслідками. Це пастка в яку вони самі себе загнали.
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20.10.2020 23:02 Ответить
Армяне любители селиться на черноморском побережье. У них с местными жёсткие замесы. Сгоняют с земель, порча имущества. Со слов местных, про азеров ничего не говорят, именно про армян. Подозреваю в Крым тоже ары наехали.
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20.10.2020 23:18 Ответить
Понятно, что Джапарова, хоть и давно живет в Киеве, но татарка, поэтому слегка приукрашивает. Мои предки крымские, но не татары, а греки, поэтому к Крыму у меня особое отношение. Первый раз в Крыму, я был в 1971 году. Я "балакав" по-украински, и меня никто не понимал, украинцев, среди местных, там не было. С 1988 года, я бывал в Крыму ежегодно. Помню начало 90-х, когда в Крыму были два референдума (92 и 94 г.г.) по независимости Крыма (позволяла Конституция). Результат понятен, и Рада, убрала из Конституции, норму о возможности независимости Крыма. Помню митинги протеста в Симферополе, по данному поводу. Вернемся к Джапаровой."Они заводят туда российских граждан", что, за ручку? Могу сказать, что большинство русских, покупают в Крыму жилье, и отправляют туда на лето стариков с детьми, зимой в Крыму тоскливо))) Я в прошлом, и этом году был в Крыму, много общался. Скажу, что даже те, кто переехал с Украины, уже считают себя русскими, но украинские паспорта не выбрасывают. Уезжать из Крыма в Украину? Я таких не встречал. Пенсия, в три раза выше чем в Украине, зарплаты тоже гораздо больше, а цены почти одинаковые.
Я к чему написал? Не надо глупо мечтать, никто из Крыма ломиться не будет Вода? Сегодня сказали, что Крыму вылелели 1 млрд, 700 млн долларов, на строительство опреснительных установок. Я об этом говорил еще в позапрошлом году, что ТЭЦ в Симфе и Севе, строят не просто так, электричества в Крыму и так хватает. Будьте реалистами, с "энергохвостом", Крымским мостом... уже насмешили Сегодня же сказали, что в Крыму заложили два вертолетонесца, типа "Мистраль", на заводе, который при Украине развалился....
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20.10.2020 23:38 Ответить
Типичная политика оккупанта - заселить краденое своими холопами а потом вякать из каждого утюга, что они за Рассею. Это еще при русских царях началось, потом Сталин продолжил, а теперь Путин. А ты, шавка, ему подгавкиваешь.
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21.10.2020 10:42 Ответить
Ну назвать кражей, завоевание Крыма в 1783 году, в ходе кровопролитнейших войн с Турцией, не совсем правильно.
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21.10.2020 11:09 Ответить
Вы правы - это не кража (скрытое завладение чужим имуществом), а грабеж (открытое завладение чужим имуществом). Грабеж с отягчающими - убийства, изнасилования, нанесение тяжких телесных, лишение свободы т.п. Есть чем гордиться!
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21.10.2020 11:40 Ответить
Это шутка?))) А откуда у турок взялись янычары? Так это славянские мальчики, которых турки забирали в Прикарпатье, и Приднепровье... КИНДНЕПИНГ?)))
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21.10.2020 11:51 Ответить
Славные православные солдаты вторглись на чужую землю чтобы защитить святую Российскую Империю от муслимских террористов! Но после зачистки от террористов почему-то не вернулись домой, а выгнали оттуда заодно и греков и армян... Россия и в 18-м и в 21-м веке действует одинаково!
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21.10.2020 12:00 Ответить
Какая знатная бредятина.
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21.10.2020 12:17 Ответить
Согласен, чтобы понять "бредятину", нужно иметь немного мозгов и хоть какое-нибудь образование.

Обьясню на Киселевско-совдеповком уровне: Россия всегда была (и сейчас остается) государством-бандой занимающимся убийствами и грабежами. В прошлом все государства были такими. Но потом, примерно к середине 20-го века, поумнели. И теперь развитые демократии - это уже далеко не банды. А вот Россия так и осталась говном.
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21.10.2020 21:26 Ответить
НЕОБХОДИМО МИЛЛИОН ПРОРОССИЙСКИЙ ВЫСЕЛИТЬ !)
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21.10.2020 01:21 Ответить
Тебя удивит, но и большинство татар, типа пророссийские, и довольны, что прогнали бандитский меджлис.
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21.10.2020 05:38 Ответить
И ТЕХ ТАТАР НА УРАЛ !)
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21.10.2020 10:04 Ответить
Та врет он - это-же путинский тролль
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21.10.2020 10:43 Ответить
 
 