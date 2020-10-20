Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, - Джапарова
После оккупации Крыма россияне превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры - они вытесняют украинское население и заменяют его гражданами РФ.
Об этом заявила во время круглого стола замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В том, что касается Крыма - оккупанты превратили его в военную базу, и любое действие России, в частности, любой инфраструктурный проект имеет очевидное военное назначение. Даже те дороги, которые они построили в Крыму, предназначены для усиления их военного присутствия. Россия удвоила такое военное присутствие, они модернизировали свой военных компонент в воздухе, в море и на суше, имеют сейчас шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря", - отметила Джапарова.
По ее словам, еще одна особенность поведения российских оккупантов - активная колонизация полуострова, которая происходит прямо сейчас.
Также на Цензор.НЕТ: "России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - посол Великобритании Симмонс
"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", - подчеркнула дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але лайк поставив, бо маю надію!
Я про 54год.
Но! Украина к счастью уже не та, и пусть хоть жопы порвут себе на немецкий крест, им это будет дорого стоить.
Есть прибалтийские страны и есть не граждане.... А нашим "не гражданам" мы постараемся сделать адскую жизнь - ворованное, станет поперек горла!
Не видать гнидам в Крыму ни покоя, ни украинской воды!
скільки заїхало?
А в Литве им бы сазали ВЭК, вы неграждане, и детки ваши, и коты и собаки.
После ухода Зеленскоо такой закон надо ввести и в Украине.
Я к чему написал? Не надо глупо мечтать, никто из Крыма ломиться не будет Вода? Сегодня сказали, что Крыму вылелели 1 млрд, 700 млн долларов, на строительство опреснительных установок. Я об этом говорил еще в позапрошлом году, что ТЭЦ в Симфе и Севе, строят не просто так, электричества в Крыму и так хватает. Будьте реалистами, с "энергохвостом", Крымским мостом... уже насмешили Сегодня же сказали, что в Крыму заложили два вертолетонесца, типа "Мистраль", на заводе, который при Украине развалился....
Обьясню на Киселевско-совдеповком уровне: Россия всегда была (и сейчас остается) государством-бандой занимающимся убийствами и грабежами. В прошлом все государства были такими. Но потом, примерно к середине 20-го века, поумнели. И теперь развитые демократии - это уже далеко не банды. А вот Россия так и осталась говном.