Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, - Джапарова

После оккупации Крыма россияне превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры - они вытесняют украинское население и заменяют его гражданами РФ.

Об этом заявила во время круглого стола замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В том, что касается Крыма - оккупанты превратили его в военную базу, и любое действие России, в частности, любой инфраструктурный проект имеет очевидное военное назначение. Даже те дороги, которые они построили в Крыму, предназначены для усиления их военного присутствия. Россия удвоила такое ​военное присутствие, они модернизировали свой военных компонент в воздухе, в море и на суше, имеют сейчас шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря", - отметила Джапарова.

По ее словам, еще одна особенность поведения российских оккупантов - активная колонизация полуострова, которая происходит прямо сейчас.

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"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", - подчеркнула дипломат.