Росія переселила в окупований Крим пів мільйона своїх громадян, - Джапарова
Після окупації Криму росіяни перетворили півострів на військову базу і продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури – вони витісняють українське населення та заміняють його громадянами РФ.
Про це заявила під час круглого столу перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"В тому, що стосується Криму – окупанти перетворили його на військову базу, і будь-яка дія Росії, зокрема, будь-який інфраструктурний проєкт, мають очевидне військове призначення. Навіть ті дороги, які вони збудували у Криму, призначені для посилення їх військової присутності. Росія подвоїла таку військову присутність, вони модернізували свій військових компонент у повітрі, у морі та на суходолі, мають нині шість підводних човнів, чого більш ніж достатньо, щоб контролювати всю акваторію Чорного моря", - наголосила Джапарова
За її словами, ще одна особливість поведінки російських окупантів – активна колонізація півострова, яка відбувається просто зараз.
"Вони витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки", - підкреслила дипломат.
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але лайк поставив, бо маю надію!
Я про 54год.
Но! Украина к счастью уже не та, и пусть хоть жопы порвут себе на немецкий крест, им это будет дорого стоить.
Есть прибалтийские страны и есть не граждане.... А нашим "не гражданам" мы постараемся сделать адскую жизнь - ворованное, станет поперек горла!
Не видать гнидам в Крыму ни покоя, ни украинской воды!
скільки заїхало?
А в Литве им бы сазали ВЭК, вы неграждане, и детки ваши, и коты и собаки.
После ухода Зеленскоо такой закон надо ввести и в Украине.
Я к чему написал? Не надо глупо мечтать, никто из Крыма ломиться не будет Вода? Сегодня сказали, что Крыму вылелели 1 млрд, 700 млн долларов, на строительство опреснительных установок. Я об этом говорил еще в позапрошлом году, что ТЭЦ в Симфе и Севе, строят не просто так, электричества в Крыму и так хватает. Будьте реалистами, с "энергохвостом", Крымским мостом... уже насмешили Сегодня же сказали, что в Крыму заложили два вертолетонесца, типа "Мистраль", на заводе, который при Украине развалился....
Обьясню на Киселевско-совдеповком уровне: Россия всегда была (и сейчас остается) государством-бандой занимающимся убийствами и грабежами. В прошлом все государства были такими. Но потом, примерно к середине 20-го века, поумнели. И теперь развитые демократии - это уже далеко не банды. А вот Россия так и осталась говном.