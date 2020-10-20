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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росія переселила в окупований Крим пів мільйона своїх громадян, - Джапарова

Росія переселила в окупований Крим пів мільйона своїх громадян, - Джапарова

Після окупації Криму росіяни перетворили півострів на військову базу і продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури – вони витісняють українське населення та заміняють його громадянами РФ.

Про це заявила під час круглого столу перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В тому, що стосується Криму – окупанти перетворили його на військову базу, і будь-яка дія Росії, зокрема, будь-який інфраструктурний проєкт, мають очевидне військове призначення. Навіть ті дороги, які вони збудували у Криму, призначені для посилення їх військової присутності. Росія подвоїла таку військову присутність, вони модернізували свій військових компонент у повітрі, у морі та на суходолі, мають нині шість підводних човнів, чого більш ніж достатньо, щоб контролювати всю акваторію Чорного моря", - наголосила Джапарова

За її словами, ще одна особливість поведінки російських окупантів – активна колонізація півострова, яка відбувається просто зараз.

"Вони витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки", - підкреслила дипломат.

Читайте також: Розпочато кримінальне провадження за фактом примусової мобілізації громадян України в "армію ЛНР", - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Крим (14137) окупація (6681) росія (65035) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+18
прийде час і ці півляма кацапів "ломануться" назад в расосію так, що керченський міст не витримає
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20.10.2020 21:19
+16
Оккупант в своём стиле - выживает неудобных, заселяет крепостными. Так же как после голодоморов и депортаций.
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20.10.2020 21:20
+13
Асиміляція анексованих територій,все як книга пише !!))
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20.10.2020 21:19
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прийде час і ці півляма кацапів "ломануться" назад в расосію так, що керченський міст не витримає
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20.10.2020 21:19 Відповісти
з такою владою, та такою підтримкою?
але лайк поставив, бо маю надію!
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20.10.2020 21:28 Відповісти
А мій лайк, тому що про це всі мають знати. Стане зрозумілим, хто там випив усю воду і хто в Україні так переймається через нестачу води для окупантів.
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21.10.2020 01:18 Відповісти
Не ломануться. Проведут амнистию,натурализацию, и появится новых пол миллиона ватных "украинцев"
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21.10.2020 00:04 Відповісти
раССея так уже столетиями делает..
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20.10.2020 21:19 Відповісти
Відносно України,то з часів Хмеля!! Відносно Крима,то з 1783 р.!!!!!!))))
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20.10.2020 21:21 Відповісти
Асиміляція анексованих територій,все як книга пише !!))
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20.10.2020 21:19 Відповісти
Корова гадит лепёшками. Россия - "своими гражданами"
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20.10.2020 21:19 Відповісти
Оккупант в своём стиле - выживает неудобных, заселяет крепостными. Так же как после голодоморов и депортаций.
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20.10.2020 21:20 Відповісти
Руйнаціі Січі, розказачення Донбаса !!!!)))
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20.10.2020 21:22 Відповісти
Після руйнаціі Січі , з"явилось "споконвечное русскоязичное население" Придніпров"я,Півдня України та Донбаса !!!))
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20.10.2020 21:37 Відповісти
Многие не знают и в помине что на самом деле Донбасс - это козачий край, украинский.
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20.10.2020 21:48 Відповісти
То гугл їм на допомогу !!)))
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20.10.2020 21:49 Відповісти
козломордое поголовье засрет весь полуостров
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20.10.2020 21:20 Відповісти
Он давно ими засраный.Это добавка
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20.10.2020 21:22 Відповісти
В 1783 р. в Криму проживало 0% московитів !!)))
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20.10.2020 21:24 Відповісти
Да знаю я.И земля на 3х китах стояла.
Я про 54год.
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20.10.2020 21:35 Відповісти
Хай буде так, якщо ти так вважаєшь!!))
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20.10.2020 21:39 Відповісти
Десерт.
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21.10.2020 00:05 Відповісти
как приехали, так и уедут...... это их проблема.... как и отсутствие воды.
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20.10.2020 21:22 Відповісти
Не с нашими и гейропейскими либерастами. Скажут что мыженеможем выгнать миллионы людей пускай и не по закону понаехавших на украинскую территорию. Они и у себя не могут разобраться с миллионами негров, арабов и циган засравших Париж и Берлин до неузнаваемости
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20.10.2020 21:25 Відповісти
100% так и будет... и 100% мертветчуки и кучмуки с зебилами (как они будут называться не заю... ) будут добиваться принятия "закона", что это элита Украины, и вообще самые правильные люди.
Но! Украина к счастью уже не та, и пусть хоть жопы порвут себе на немецкий крест, им это будет дорого стоить.
Есть прибалтийские страны и есть не граждане.... А нашим "не гражданам" мы постараемся сделать адскую жизнь - ворованное, станет поперек горла!
Не видать гнидам в Крыму ни покоя, ни украинской воды!
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20.10.2020 21:33 Відповісти
Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4724
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20.10.2020 21:26 Відповісти
И ето еще воды не хватает. Будьте уверены если в крыму появится вода то Рашка переселит туда еще 3-5млн кацапских чекистов. А потом будет в ООН кричать давайте проведем рехверендум.
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20.10.2020 21:22 Відповісти
Выпили всю воду, гады.
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20.10.2020 21:23 Відповісти
ваша неупереджена версія?
скільки заїхало?
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20.10.2020 21:30 Відповісти
не упэрэдженой версии у него нет...
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20.10.2020 21:35 Відповісти
але як співає, як співає...
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20.10.2020 21:36 Відповісти
Сколько продавалось квартир, столько и приехало! Или там был строительный бум?
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20.10.2020 21:49 Відповісти
там був бум для військових і не тільки
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20.10.2020 21:53 Відповісти
Житель Москвы в бараках жить не будет! А про 500 тыс солдат никто не говорит...
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20.10.2020 22:03 Відповісти
Скорее всего, как написано официально, скрывать особо нечего да и откуда в РФ вал желающих переселиться в далеко не самый процветающий регион, ведь ЮБК - малая часть Крыма и там нет огромного количества нового жилья?
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21.10.2020 11:51 Відповісти
Чё то прочиталось..https://www.bbc.com/ukrainian/news-54621320?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Оккупированный Донбасс: Украина заявила про освобождении ещё одного города и 24 сёл
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20.10.2020 21:26 Відповісти
Травить мразей как тараканов всем чем можно. В том числе и коронавирусом. С другой стороны оно и хорошо что по кацапским каналам и в приходах РПЦ рассказывают что нет никакого вируса. Как раз все тупые мокши и подохнут.
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20.10.2020 21:27 Відповісти
А детки перемещённых будут бить себя в рудь: МЫ ЗДЕСЬ РОДИЛИСЬ, ЭТО НАША ЗЕМЛЯ !
А в Литве им бы сазали ВЭК, вы неграждане, и детки ваши, и коты и собаки.
После ухода Зеленскоо такой закон надо ввести и в Украине.
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20.10.2020 21:31 Відповісти
ага.... как раз мертветчуки его и примут...
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20.10.2020 21:36 Відповісти
Реваншисти зажопінці впевненно крокуют до захоплення влади в Україні!!! Зелена пліснява розчищає ім,зажопінцям,шлях до влади !!))
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20.10.2020 21:46 Відповісти
Вот кстати и причина, почему они построили мост, газопровод, дороги, электростанции, аэропорты, но сразу отказались от водоводов с Кубани и Дона. Выживают преимущественно украинское население степного Крыма. Уроды.
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20.10.2020 21:28 Відповісти
Изменение этноса - преступление против человечности. рашку загонять по судам за оккупацию,. прекращение навигации и торговли в Черном море, захват шельфа, размещение ядреного оружия, извлечение ресурсов и т.д. А потом все равно - путь Азербайджана - военное изгнание понаехов, на момент ослабления мордора.
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20.10.2020 21:38 Відповісти
В 1855 три великих империи с огромными потерями взяли Крым и... опять вернули кацапам. Надеюсь такого больше не повторится.
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20.10.2020 21:43 Відповісти
Касапа поповзеш через керченський міст, українці погонять як скотиняку нагайками.
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20.10.2020 22:15 Відповісти
Нужно позаботиться об их полном выселении с конфискацией имущества когда придет время деоккупации. А оно обязательно придет. Лично я в этом не сомневаюсь.
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20.10.2020 21:46 Відповісти
_В обязательном порядке, непреклонно! Несмотря на вой, что поднимут на Западе лакеи кремля.
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20.10.2020 21:53 Відповісти
Берите пример у Израиля, Израиль не обращает внимание на вой, ни на Западе ни где бы то ни было.
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20.10.2020 22:23 Відповісти
как переселила - так и заберет!.....
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20.10.2020 21:50 Відповісти
стоит Эрдоганенку перекрыть для кацапов Босфор и пуйло заговорит о деоккупации
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20.10.2020 22:16 Відповісти
В ответ Пуйло, перекроет Босфор Эрдогану, Вот и все.
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20.10.2020 22:39 Відповісти
пуйло может "перекрыть" токо цены, зимой ...на турецкие памидоры в мацкве...
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20.10.2020 22:45 Відповісти
Я к тому, что Турция, может перекрыть Босфор только из-за погодных условий (шторм), и в случае объявления ей (Турции) войны (конвенция Монтрё) Усе. Турция не владелец Босфора, а регулировщик, а так, он общий
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20.10.2020 23:54 Відповісти
Это этноцид, это преступление.
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20.10.2020 22:21 Відповісти
Росія переселила в окупований Крим пів мільйона своїх громадян, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2451
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20.10.2020 22:32 Відповісти
https://gordonua.com/news/crimea/rossiya-pereselila-v-okkupirovannyy-krym-polmilliona-svoih-grazhdan-dzhaparova-1523849.html Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан - на въезде каждому представителю ордынского народа Московии выдали по три литра воды,чтобы добрались до пункта для расселения и таблетки с угольной кислотой для дезинфекции крымской воды
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20.10.2020 22:35 Відповісти
Крім це тупик **********. З усіма наслідками. Це пастка в яку вони самі себе загнали.
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20.10.2020 23:02 Відповісти
Армяне любители селиться на черноморском побережье. У них с местными жёсткие замесы. Сгоняют с земель, порча имущества. Со слов местных, про азеров ничего не говорят, именно про армян. Подозреваю в Крым тоже ары наехали.
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20.10.2020 23:18 Відповісти
Понятно, что Джапарова, хоть и давно живет в Киеве, но татарка, поэтому слегка приукрашивает. Мои предки крымские, но не татары, а греки, поэтому к Крыму у меня особое отношение. Первый раз в Крыму, я был в 1971 году. Я "балакав" по-украински, и меня никто не понимал, украинцев, среди местных, там не было. С 1988 года, я бывал в Крыму ежегодно. Помню начало 90-х, когда в Крыму были два референдума (92 и 94 г.г.) по независимости Крыма (позволяла Конституция). Результат понятен, и Рада, убрала из Конституции, норму о возможности независимости Крыма. Помню митинги протеста в Симферополе, по данному поводу. Вернемся к Джапаровой."Они заводят туда российских граждан", что, за ручку? Могу сказать, что большинство русских, покупают в Крыму жилье, и отправляют туда на лето стариков с детьми, зимой в Крыму тоскливо))) Я в прошлом, и этом году был в Крыму, много общался. Скажу, что даже те, кто переехал с Украины, уже считают себя русскими, но украинские паспорта не выбрасывают. Уезжать из Крыма в Украину? Я таких не встречал. Пенсия, в три раза выше чем в Украине, зарплаты тоже гораздо больше, а цены почти одинаковые.
Я к чему написал? Не надо глупо мечтать, никто из Крыма ломиться не будет Вода? Сегодня сказали, что Крыму вылелели 1 млрд, 700 млн долларов, на строительство опреснительных установок. Я об этом говорил еще в позапрошлом году, что ТЭЦ в Симфе и Севе, строят не просто так, электричества в Крыму и так хватает. Будьте реалистами, с "энергохвостом", Крымским мостом... уже насмешили Сегодня же сказали, что в Крыму заложили два вертолетонесца, типа "Мистраль", на заводе, который при Украине развалился....
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20.10.2020 23:38 Відповісти
Типичная политика оккупанта - заселить краденое своими холопами а потом вякать из каждого утюга, что они за Рассею. Это еще при русских царях началось, потом Сталин продолжил, а теперь Путин. А ты, шавка, ему подгавкиваешь.
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21.10.2020 10:42 Відповісти
Ну назвать кражей, завоевание Крыма в 1783 году, в ходе кровопролитнейших войн с Турцией, не совсем правильно.
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21.10.2020 11:09 Відповісти
Вы правы - это не кража (скрытое завладение чужим имуществом), а грабеж (открытое завладение чужим имуществом). Грабеж с отягчающими - убийства, изнасилования, нанесение тяжких телесных, лишение свободы т.п. Есть чем гордиться!
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21.10.2020 11:40 Відповісти
Это шутка?))) А откуда у турок взялись янычары? Так это славянские мальчики, которых турки забирали в Прикарпатье, и Приднепровье... КИНДНЕПИНГ?)))
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21.10.2020 11:51 Відповісти
Славные православные солдаты вторглись на чужую землю чтобы защитить святую Российскую Империю от муслимских террористов! Но после зачистки от террористов почему-то не вернулись домой, а выгнали оттуда заодно и греков и армян... Россия и в 18-м и в 21-м веке действует одинаково!
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21.10.2020 12:00 Відповісти
Какая знатная бредятина.
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21.10.2020 12:17 Відповісти
Согласен, чтобы понять "бредятину", нужно иметь немного мозгов и хоть какое-нибудь образование.

Обьясню на Киселевско-совдеповком уровне: Россия всегда была (и сейчас остается) государством-бандой занимающимся убийствами и грабежами. В прошлом все государства были такими. Но потом, примерно к середине 20-го века, поумнели. И теперь развитые демократии - это уже далеко не банды. А вот Россия так и осталась говном.
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21.10.2020 21:26 Відповісти
НЕОБХОДИМО МИЛЛИОН ПРОРОССИЙСКИЙ ВЫСЕЛИТЬ !)
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21.10.2020 01:21 Відповісти
Тебя удивит, но и большинство татар, типа пророссийские, и довольны, что прогнали бандитский меджлис.
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21.10.2020 05:38 Відповісти
И ТЕХ ТАТАР НА УРАЛ !)
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21.10.2020 10:04 Відповісти
Та врет он - это-же путинский тролль
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21.10.2020 10:43 Відповісти
 
 