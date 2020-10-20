Кравчук об амнистии: жители Донбасса должны быть "очищены"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддерживает идею амнистии для жителей Донбасса, которые не совершали насильственных преступлений, и недоволен декоммунизацией.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, заявившего в послании к Раде о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на руках которых нет крови.

"Я думаю, то, что говорил Зеленский - международная позиция. Президент использовал именно нормы международного опыта. Позиция Зеленского не только мне импонирует, у меня точно такая же позиция. Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно "очищены", а те, у кого есть кровь, должны отвечать - это абсолютно нормально", - пояснил Кравчук.

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В то же время глава украинской делегации в ТКГ отметил, что вопрос амнистии "нужно детально изучить".

"Мы имеем и горький опыт. Когда речь шла о декоммунизации, часто туда попадали люди, не имеющие никакого отношения к декоммунизации. Надо внимательно изучать каждого человека, потому что это жизнь", - добавил Кравчук.