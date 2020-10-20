Кравчук об амнистии: жители Донбасса должны быть "очищены"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддерживает идею амнистии для жителей Донбасса, которые не совершали насильственных преступлений, и недоволен декоммунизацией.
Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, заявившего в послании к Раде о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на руках которых нет крови.
"Я думаю, то, что говорил Зеленский - международная позиция. Президент использовал именно нормы международного опыта. Позиция Зеленского не только мне импонирует, у меня точно такая же позиция. Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно "очищены", а те, у кого есть кровь, должны отвечать - это абсолютно нормально", - пояснил Кравчук.
Также на Цензор.НЕТ: Для реинтеграции Донбасса власть должна принять пакет законов, - Кравчук
В то же время глава украинской делегации в ТКГ отметил, что вопрос амнистии "нужно детально изучить".
"Мы имеем и горький опыт. Когда речь шла о декоммунизации, часто туда попадали люди, не имеющие никакого отношения к декоммунизации. Надо внимательно изучать каждого человека, потому что это жизнь", - добавил Кравчук.
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Стерилізація???
От жеж кат...
Кравчучки набули особливого поширення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1990-%D1%82%D1%96 дев'яностих років https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття . Особливо часто використовувалися роздрібними торговцями (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C) човниками ) та дачниками.
Назва походить від прізвища тогочасного Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука , в період правління якого такий промисел з таким знаряддям набув масового характеру.
20.10.2020 // http://rada5.com/category/articles/ Статьи
Некоторый свет пролила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, которая говорит, что опрос Зеленского 25 октября профинансируют «неравнодушные меценаты», а «юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект». По факту - есть некое ООО имени Зеленского, где гарант пиарится по самые уши, а анонимные меценаты тратят миллионы долларов. Чтобы в итоге оформить результаты этого перформанса в доходные законопроекты.
В придачу Владимир Зеленский призвал граждан писать о своих пожеланиях еще и на страницах в соцсетях, еще больше сея хаос в понимании того, кто это затеял, и кому нужно полное разрушение общественно-государственных правил. У президента на полном серьезе говорят, что результаты этого «опроса» будут определять содержание политики Украины. Вдумайтесь!
Частная инициатива за средства неизвестно каких спонсоров и неизвестно какой общественной организации неизвестно каким образом рисует ответы. Все это все происходит на официальных избирательных участках по призыву президента. Анархия! Шок! Апокалипсис.
Так как Зеленский заявил, что Офису президента Украины очень важно узнать все, что «мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами» - я спросила у моего сегодняшнего водителя такси, что он думает об опросе Зеленского? О свободной экономической зоне на Донбассе. Каннабисе. И пожизненным тюрьмам коррупционерам.
Моему собеседнику - 24 года. Он менеджер по логистике, который потерял работу из-за того, что правительство Шмыгаля и Зеленского тупо ничего не делало во время карантина - и малые предприятия до октября дожили не все.
«Я не знаю, что такое «свободная экономическая зона» на Донбассе. Я не пойду ни на какие опросы Зеленского. Я им не доверяю», - отвечает мне таксист, чье мнение так хотел услышать ЗЕ-президент.
Но давайте серьезно. Чье мнение так важно Зеленскому? Возьму наиболее «шкурный» вопрос из опросного листа - о свободных экономических зонах на Донбассе. Несмотря на то, что пресс-служба гаранта уверяет, что это все нужно для экономического расцвета Донбасса - все это басни Крылова. Идею свободной экономической зоны для Донбасса в августе в унисон озвучили Леонид Кравчук, Витольд Фокин и премьер-министр правительства олигархического консенсуса Денис Шмыгаль. Сейчас параллельно на телеканалах «1+1» крепкий хозяйственник Коломойского Игорь Палица и на «Украине 24» Леонид Кравчук рассказывают о преимуществах СЭЗ. Хотя есть одно но.
Дело в том, что в Украине уже действовали СЭЗ в Крыму и на Донбассе в конце 90-х годов. Именно в то время на 30-60 лет были введены специальные экономические зоны и территории приоритетного развития со спецрежимом налогообложения и инвестиций. Однако на практике - все эти теплые ванны для избранных привели к неконтролируемому росту контрабанды. В том числе наркотиков и оружия. К безумному отмыванию валюты и уклонению от уплаты от налогов. По сути, донецкий клан во главе с Януковичем пришел к власти в Киеве потому, что смог накопить огромные ресурсы и подмять под себя целые отрасли и целые регионы.
Очень показательным был тот факт, что в 2005 году правительство было вынуждено прикрыть эту лавочку под давлением Международного валютного фонда. Кстати, главным противником отмены этого банкомата донецкого клана был… Виктор Янукович. Потому что для понимания объема коррупции вот одна цифра - одна СЭЗ «Донецк» получала 2,4 миллиарда гривен налоговых льгот из 3,1 миллиарда назначенного на все подобные территории. Теперь понятно, откуда были средства на такую мощную оккупацию Партией регионов всей страны, а еще на Малахова и Баскова на своих каналах?
В 2020 году в очередной раз встал вопрос - или мы прислушиваемся к советам наших ключевых партнеров - США и Великобритании и делаем реформы, или украинская власть ищет себе новых партнеров. И хотя на днях Зеленский получил серьезный нагоняй от главы британской разведки МИ-6 о «кротах» и слив спецоперации по «вагнеровцам» - внутри страны он пытается обмануть всех. Поэтому одной рукой Зеленский подписывает соглашение о сотрудничестве с Великобританией, а другой пытается склепать кормушку на Донбассе для своего окружения и тех олигархов, которые ситуативно находятся с ним. Просто реформы не хочется делать никому, а товарищи Ахметов, Коломойский и Медведчук лучше чувствуют себя в атмосфере 90-х, когда правило «грабь и разделяй» - было главным.
И несколько слов о расцвете территорий после объявления на них свободных экономических зон. Какой черной плесенью покрылись Симферополь, Луганск и Донецк - города, где деньги лились рекой без всякого контроля со стороны СБУ, налоговой и правительства - сейчас видит каждый.
Нынешний сценарий Зеленского для Донбасса с экономическими преференциями анонимным меценатам незаконных опросов - это фактически калька приднестровского сценария авторства Дмитрия Козака. Где Российская Федерация продавила признание от Молдовы экономической деятельности оккупированного Приднестровья. И вот - у оккупационной администрации Приднестровья есть деньги на содержание самих себя. От молдавских официальных идиотов.
Несколько лет назад ресурсы ПМР радостно рассказывали об инвестициях и победах после объявления свободной экономической зоны. Вот местные хозяйственники с фейсами пропитых колхозников рассказывают об экономических перспективах Дубоссар, Коржево и Протягайловки. Но что-то шведские и британские инвесторы на плодородные почвы не пришли. Зато - там свободно катается министр обороны РФ Сергей Шойгу с так называемыми российскими миротворцами. А Козак открыто заявляет: «Поддержка Приднестровья это наша святая обязанность».
То есть, когда-то Молдова отказалась подписать капитулянские меморандумы, но «русский мир» крепко взял это государство за горло.
Зеленский в попытке сделать всех предшественников - пошел самым худшим путем. У каждого предшественника он взял самое худшее и удвоил его натрое. Вместо того, чтобы идти на Запад, ЗЕ-президент решил потянуть государство на самое дно. В черный мрак бандитских 90-х, которые породили тех, кто сейчас смеется над тем, как Украину решетят пули Москвы.http://rada5.com/articles/47764-bolshoj-hapok-zachem-zelenskomu-i-oligarham-chernaya-ekonomicheskaya-dyra-na-donbasse/
Обычных кто захочет примем в модульные городки, подлечим и прививки купим, только не вашу "Спутник коктейля молотова" )
Любят вас изо всех сил.
Надо немножко мирных полей оставить для "очищения" о котором говорит поклонник мавзолейной мумии.
Генрих Гейне
Между народами России и Казахстана
и что там с золотом партии?
звитна доповидь готова?
Усі ті, хто проживає на території ордло визнаються колаборантами та негромадянами.
Після звільнення територій, через суд кожен доказує свою непричетність до так званого референдуму 2014 року, органів окупаційної влади, та збройних формувань різного гатунку.
Після виграшу в суді отримує посвідку, яка дасть можливість посійно проживати на территорії ордло, та тимчасово виїздити на велику Україну.
Ті, хто не зміг доказати що він був громадянином України на момент війни з росією мають бути депортовані.
Усі ті, хто не зміг доказати непричетність до органів влади та збройних формувань мають бути засуджені на відповідні терміни. Вони отримують паспорт негромадянина пожиттево, стати громадянином України вони не зможуть ніколи. Також цій категорії необхідно створити такі умови суспільного життя, щоб стимулювати їх на репатріацію в рідні болота мокшандії.
Після 10 років кожен хто отримав посвідку має право на здачу іспитів на отримання повноцінного українського громадянства.
Вичищено!
они же сами этого не хотят. об этом говорят рейтинги симпатий за рыгов, опзж, всяких шариев и прочее ватное говно.
Мать вашу, вы в серьёз верите, что Путин вернёт ОРЛО без федерализации и на этом основании строите планы светлого будущего?
А нахрена тогда Путин вообще ОРДЛО захватывал?
Чтоб вам потом подарки делать??????????