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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені"

Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримує ідею амністії для жителів Донбасу, які не скоювали насильницьких злочинів, і незадоволений декомунізацією.

Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував слова президента Володимира Зеленського, який заявив у посланні до Ради про необхідність амністії для жителів ОРДЛО, на чиїх руках немає крові.

"Я думаю, те, що говорив Зеленський – міжнародна позиція. Президент використав саме норми міжнародного досвіду. Позиція Зеленського не тільки мені імпонує, в мене точно така сама позиція. Ті, в кого на руках немає крові, мають бути відповідно "очищені", а ті, в кого є кров, мають відповідати – це абсолютно нормально", - пояснив Кравчук.

Водночас глава української делегації в ТКГ зауважив, що питання амністії "треба детально вивчити".

"Ми маємо і гіркий досвід. Коли йшлося про декомунізацію, часто-густо туди потрапляли люди, які не мають ніякого стосунку до декомунізації. Треба уважно вивчати кожну людину, тому що це життя", - додав Кравчук.

Читайте також: Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський

Автор: 

амністія (195) Кравчук Леонід (546) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+34
комуняка незадоволений декомунізацією....
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20.10.2020 21:29
+25
І як їх будуть «очищати»? Ніким не признаним з юридичної точки зору опитуванням?
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20.10.2020 21:28
+25
Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 2858
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20.10.2020 21:50
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"очищение" по-кравчуку - "мертветчуковая амнистия" коллаборантам и террористам, бессмысленное и опасное "мероприятие" - "там" уже не просто очищать надо, а надо "трудовые лагеря" с 10-ти - 15-тилетним сроком "восстановления украденного и разрушенного" с баландой организовывать почитателям идолов моторылы с гывами.
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20.10.2020 21:56 Відповісти
Можна і очистити. Від громадянства. Є бажаня - будуть поновлюваюти.
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20.10.2020 21:57 Відповісти
Только так - понизить в гражданских правах на 25 лет.
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20.10.2020 22:05 Відповісти
Дедушку на покой.
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20.10.2020 22:02 Відповісти
Що він має на увазі за очищенням???
Стерилізація???
От жеж кат...
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20.10.2020 22:08 Відповісти
И как это ты узнаешь, совершили они, или не совершили насильственных преступлений, а - чудик???
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20.10.2020 22:14 Відповісти
на руки смотреть будут, есть кровь или нет, но садить будут добровольцев из добробатов ибо это уж точно не их люди.
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20.10.2020 22:53 Відповісти
Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 4620
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20.10.2020 22:24 Відповісти
кравчук должен быть "зачищен"
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20.10.2020 22:28 Відповісти
очищены в святом огне инквизиции
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20.10.2020 22:30 Відповісти
Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 8550
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20.10.2020 22:31 Відповісти
Очистить всех!
Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 6466
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20.10.2020 22:32 Відповісти
Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 6976
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20.10.2020 22:43 Відповісти
Главный очиститель?
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21.10.2020 07:24 Відповісти
Сначала надо повесить Кравчука за яйца , а потом приняться за очищение Лугандона
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20.10.2020 22:43 Відповісти
Кравчу́чка - доволі поширена в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розмовна назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BA візка для ручного перевезення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6 вантажів , зробленого у вигляді L-подібної металевої рами з двома https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE колесами .
Кравчучки набули особливого поширення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1990-%D1%82%D1%96 дев'яностих років https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття . Особливо часто використовувалися роздрібними торговцями (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C) човниками ) та дачниками.
Назва походить від прізвища тогочасного Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука , в період правління якого такий промисел з таким знаряддям набув масового характеру.
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20.10.2020 22:49 Відповісти
Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 6989
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20.10.2020 22:50 Відповісти
ничего не надо делать - отгородиться минным полем, закрыть все кпвв и подождать пока поумнеют и покаются или организуются в партизанские отряды и прогонят рашистов - сами пригласили и встречали махая ручками пусть сами и выгоняют.
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20.10.2020 22:51 Відповісти
у вас в раше - все равно Курченко весь уголек через рашу продает.
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20.10.2020 23:01 Відповісти
щоби бути амнистованим підозрюванийй повинен бути засудженним за провину та визнати провину...
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20.10.2020 22:54 Відповісти
Большой «хапок»: Зачем Зеленскому и олигархам черная экономическая дыра на Донбассе Анонимные олигархи и неразборчивые депутаты сливают страну. Несколько дней от президента и его окружения требуют назвать фамилии тех, кто спонсирует крупную аферу под названием «опрос народа от Зеленского». А в ответ глубокая тишина и тонкий душок того, что народ хотят развести как котят
20.10.2020 // http://rada5.com/category/articles/ Статьи

Некоторый свет пролила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, которая говорит, что опрос Зеленского 25 октября профинансируют «неравнодушные меценаты», а «юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект». По факту - есть некое ООО имени Зеленского, где гарант пиарится по самые уши, а анонимные меценаты тратят миллионы долларов. Чтобы в итоге оформить результаты этого перформанса в доходные законопроекты.
В придачу Владимир Зеленский призвал граждан писать о своих пожеланиях еще и на страницах в соцсетях, еще больше сея хаос в понимании того, кто это затеял, и кому нужно полное разрушение общественно-государственных правил. У президента на полном серьезе говорят, что результаты этого «опроса» будут определять содержание политики Украины. Вдумайтесь!
Частная инициатива за средства неизвестно каких спонсоров и неизвестно какой общественной организации неизвестно каким образом рисует ответы. Все это все происходит на официальных избирательных участках по призыву президента. Анархия! Шок! Апокалипсис.
Так как Зеленский заявил, что Офису президента Украины очень важно узнать все, что «мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами» - я спросила у моего сегодняшнего водителя такси, что он думает об опросе Зеленского? О свободной экономической зоне на Донбассе. Каннабисе. И пожизненным тюрьмам коррупционерам.
Моему собеседнику - 24 года. Он менеджер по логистике, который потерял работу из-за того, что правительство Шмыгаля и Зеленского тупо ничего не делало во время карантина - и малые предприятия до октября дожили не все.
«Я не знаю, что такое «свободная экономическая зона» на Донбассе. Я не пойду ни на какие опросы Зеленского. Я им не доверяю», - отвечает мне таксист, чье мнение так хотел услышать ЗЕ-президент.
Но давайте серьезно. Чье мнение так важно Зеленскому? Возьму наиболее «шкурный» вопрос из опросного листа - о свободных экономических зонах на Донбассе. Несмотря на то, что пресс-служба гаранта уверяет, что это все нужно для экономического расцвета Донбасса - все это басни Крылова. Идею свободной экономической зоны для Донбасса в августе в унисон озвучили Леонид Кравчук, Витольд Фокин и премьер-министр правительства олигархического консенсуса Денис Шмыгаль. Сейчас параллельно на телеканалах «1+1» крепкий хозяйственник Коломойского Игорь Палица и на «Украине 24» Леонид Кравчук рассказывают о преимуществах СЭЗ. Хотя есть одно но.
Дело в том, что в Украине уже действовали СЭЗ в Крыму и на Донбассе в конце 90-х годов. Именно в то время на 30-60 лет были введены специальные экономические зоны и территории приоритетного развития со спецрежимом налогообложения и инвестиций. Однако на практике - все эти теплые ванны для избранных привели к неконтролируемому росту контрабанды. В том числе наркотиков и оружия. К безумному отмыванию валюты и уклонению от уплаты от налогов. По сути, донецкий клан во главе с Януковичем пришел к власти в Киеве потому, что смог накопить огромные ресурсы и подмять под себя целые отрасли и целые регионы.
Очень показательным был тот факт, что в 2005 году правительство было вынуждено прикрыть эту лавочку под давлением Международного валютного фонда. Кстати, главным противником отмены этого банкомата донецкого клана был… Виктор Янукович. Потому что для понимания объема коррупции вот одна цифра - одна СЭЗ «Донецк» получала 2,4 миллиарда гривен налоговых льгот из 3,1 миллиарда назначенного на все подобные территории. Теперь понятно, откуда были средства на такую мощную оккупацию Партией регионов всей страны, а еще на Малахова и Баскова на своих каналах?
В 2020 году в очередной раз встал вопрос - или мы прислушиваемся к советам наших ключевых партнеров - США и Великобритании и делаем реформы, или украинская власть ищет себе новых партнеров. И хотя на днях Зеленский получил серьезный нагоняй от главы британской разведки МИ-6 о «кротах» и слив спецоперации по «вагнеровцам» - внутри страны он пытается обмануть всех. Поэтому одной рукой Зеленский подписывает соглашение о сотрудничестве с Великобританией, а другой пытается склепать кормушку на Донбассе для своего окружения и тех олигархов, которые ситуативно находятся с ним. Просто реформы не хочется делать никому, а товарищи Ахметов, Коломойский и Медведчук лучше чувствуют себя в атмосфере 90-х, когда правило «грабь и разделяй» - было главным.
И несколько слов о расцвете территорий после объявления на них свободных экономических зон. Какой черной плесенью покрылись Симферополь, Луганск и Донецк - города, где деньги лились рекой без всякого контроля со стороны СБУ, налоговой и правительства - сейчас видит каждый.
Нынешний сценарий Зеленского для Донбасса с экономическими преференциями анонимным меценатам незаконных опросов - это фактически калька приднестровского сценария авторства Дмитрия Козака. Где Российская Федерация продавила признание от Молдовы экономической деятельности оккупированного Приднестровья. И вот - у оккупационной администрации Приднестровья есть деньги на содержание самих себя. От молдавских официальных идиотов.
Несколько лет назад ресурсы ПМР радостно рассказывали об инвестициях и победах после объявления свободной экономической зоны. Вот местные хозяйственники с фейсами пропитых колхозников рассказывают об экономических перспективах Дубоссар, Коржево и Протягайловки. Но что-то шведские и британские инвесторы на плодородные почвы не пришли. Зато - там свободно катается министр обороны РФ Сергей Шойгу с так называемыми российскими миротворцами. А Козак открыто заявляет: «Поддержка Приднестровья это наша святая обязанность».
То есть, когда-то Молдова отказалась подписать капитулянские меморандумы, но «русский мир» крепко взял это государство за горло.
Зеленский в попытке сделать всех предшественников - пошел самым худшим путем. У каждого предшественника он взял самое худшее и удвоил его натрое. Вместо того, чтобы идти на Запад, ЗЕ-президент решил потянуть государство на самое дно. В черный мрак бандитских 90-х, которые породили тех, кто сейчас смеется над тем, как Украину решетят пули Москвы.http://rada5.com/articles/47764-bolshoj-hapok-zachem-zelenskomu-i-oligarham-chernaya-ekonomicheskaya-dyra-na-donbasse/
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20.10.2020 22:54 Відповісти
Вот не хотелось так его называть, но ведь вынуждает. Придурок, кто будет определять, есть у террориста на руках кровь или нет? Текущее СБУ вон даже ТВ-пропагандонов известных отследить не может, что уже говорить об подобных с Ордло.
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20.10.2020 22:55 Відповісти
да не будут они ждать амнистии , все эти отмороженные на всю башку нарики сразу же с оружием рвонут к вам в Рашу - не смотря на ваши "заградотряды" так что теперь встречайте вы ))
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20.10.2020 23:07 Відповісти
Голод и Ковид не тетка ... погонють
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20.10.2020 23:15 Відповісти
я и не говорю про обычных людей, а про отморозков которые изощрялись в садизме.
Обычных кто захочет примем в модульные городки, подлечим и прививки купим, только не вашу "Спутник коктейля молотова" )
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20.10.2020 23:27 Відповісти
Да. Фильтрационные мероприятия и зачистки никто не отменял.
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20.10.2020 23:44 Відповісти
Вы именно так поступили с Чечней. И смотрите, какие они стали лассковые.
Любят вас изо всех сил.
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21.10.2020 00:03 Відповісти
Как могут так и любят.
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21.10.2020 00:10 Відповісти
Очищать как в средние века будем ? Огнем ?
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20.10.2020 23:03 Відповісти
...технологии уже шагнули вперед
Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 1684
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21.10.2020 00:41 Відповісти
Садом и Гамора прошли очистку камнями с неба и огнем. Какую очистку он имеет ввиду? И о какой интеграции идёт речь если от вида Украинского флага у них начинаются судорожные припадки. Если подростки поколение которому выдолбили в головы ненависть к Украине. Для которых мотосрола,гивино и другая нечесть идолы для поклонения. Ну в конце концов нельзя старческий маразм воспринимать серьезно.
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20.10.2020 23:05 Відповісти
жители Донбасса должны быть "очищены"

Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 428
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20.10.2020 23:05 Відповісти
нет ничего проще... Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені" - Цензор.НЕТ 6876
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20.10.2020 23:08 Відповісти
Головне завдання зеленої влади, благо ордло.
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20.10.2020 23:09 Відповісти
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ходе разминировании на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3225962

Надо немножко мирных полей оставить для "очищения" о котором говорит поклонник мавзолейной мумии.
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20.10.2020 23:13 Відповісти
Врагов следует прощать, но не прежде, чем они будут болтаться на виселице
Генрих Гейне
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20.10.2020 23:14 Відповісти
Голод и смерть прекрасно очищают.
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20.10.2020 23:43 Відповісти
Не очищені, а зачищені.
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21.10.2020 00:22 Відповісти
Ой, да ладно, какие проблемы. Топаз по Харькову гуляет, Штепа в меры Славянска переизбирается. Амнистия уже состоялась.
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21.10.2020 00:58 Відповісти
то, что говорил Зеленский - международная позиция Источник: https://censor.net/ru/n3225957

Между народами России и Казахстана
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21.10.2020 01:10 Відповісти
тов кравчук, люстрация краснопузых еще впереди
и что там с золотом партии?
звитна доповидь готова?
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21.10.2020 01:13 Відповісти
верно.
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21.10.2020 04:22 Відповісти
План наступний.
Усі ті, хто проживає на території ордло визнаються колаборантами та негромадянами.
Після звільнення територій, через суд кожен доказує свою непричетність до так званого референдуму 2014 року, органів окупаційної влади, та збройних формувань різного гатунку.
Після виграшу в суді отримує посвідку, яка дасть можливість посійно проживати на территорії ордло, та тимчасово виїздити на велику Україну.

Ті, хто не зміг доказати що він був громадянином України на момент війни з росією мають бути депортовані.
Усі ті, хто не зміг доказати непричетність до органів влади та збройних формувань мають бути засуджені на відповідні терміни. Вони отримують паспорт негромадянина пожиттево, стати громадянином України вони не зможуть ніколи. Також цій категорії необхідно створити такі умови суспільного життя, щоб стимулювати їх на репатріацію в рідні болота мокшандії.
Після 10 років кожен хто отримав посвідку має право на здачу іспитів на отримання повноцінного українського громадянства.
Вичищено!
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21.10.2020 06:34 Відповісти
Не хочеться і коментувати цього ідеолога бувшої компартії. На старості літ вже щось як скаже мов в порожню бочку пердне.
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21.10.2020 06:58 Відповісти
Дед никак не определится - к умным или к красивым. Тяжелое наследие коммунистического прошлого!
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21.10.2020 07:25 Відповісти
Доместосом надо.
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21.10.2020 07:31 Відповісти
ну шо можно сказать: Кравчук должен быть очищен!
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21.10.2020 07:41 Відповісти
Амнистия придет и боевики-отморозки,кто не сбег в рашу, враз переквалифицируются в мирных жителей, в крайнем случае блокпостовых и поваров..Как Кравчук с"зеленью"будет определять"кто есть кто"?
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21.10.2020 09:00 Відповісти
а кто им мешает очищаться?
они же сами этого не хотят. об этом говорят рейтинги симпатий за рыгов, опзж, всяких шариев и прочее ватное говно.
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21.10.2020 09:24 Відповісти
Это сумасшествие продолжается....
Мать вашу, вы в серьёз верите, что Путин вернёт ОРЛО без федерализации и на этом основании строите планы светлого будущего?
А нахрена тогда Путин вообще ОРДЛО захватывал?
Чтоб вам потом подарки делать??????????
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21.10.2020 16:31 Відповісти
мммм....а зачем жителям даунбаса и лугандона возвращаться к вам ?? вы же бесы. какие территории вы можете вернуть, если вы даже в европу войти не можете. Поднимайте экономику, промышленность. хотя..Сколько вы уже строите прекоасное далёко - 6 лет ?? и это в основном на плантациях польши, финляндии, эстонии. Впрочем - надо конечно мриять.В этом мы преуспели
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22.10.2020 00:34 Відповісти
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