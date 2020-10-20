Кравчук про амністію: жителі Донбасу мають бути "очищені"

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримує ідею амністії для жителів Донбасу, які не скоювали насильницьких злочинів, і незадоволений декомунізацією.

Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував слова президента Володимира Зеленського, який заявив у посланні до Ради про необхідність амністії для жителів ОРДЛО, на чиїх руках немає крові.

"Я думаю, те, що говорив Зеленський – міжнародна позиція. Президент використав саме норми міжнародного досвіду. Позиція Зеленського не тільки мені імпонує, в мене точно така сама позиція. Ті, в кого на руках немає крові, мають бути відповідно "очищені", а ті, в кого є кров, мають відповідати – це абсолютно нормально", - пояснив Кравчук.

Водночас глава української делегації в ТКГ зауважив, що питання амністії "треба детально вивчити".

"Ми маємо і гіркий досвід. Коли йшлося про декомунізацію, часто-густо туди потрапляли люди, які не мають ніякого стосунку до декомунізації. Треба уважно вивчати кожну людину, тому що це життя", - додав Кравчук.

Читайте також: Амністія на Донбасі не буде стосуватися всіх і не дозволить уникнути відповідальності, - Зеленський