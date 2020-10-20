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Министерство будет реформировать систему образования по пяти направлениям, - Шкарлет

Министерство будет реформировать систему образования по пяти направлениям, - Шкарлет

Министерство образования и науки (МОН) Украины работает над пятью важными задачами, сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Команда МОН уже работает над такими задачами, как укрепление кадрового потенциала школы - способом поэтапного повышения зарплат учителей, установление надбавок по результатам сертификации, поддержки молодых специалистов. 100-процентным обеспечением бесплатного подвоза детей и педагогов в детсады, школы и проживания в деревне. Восстановлением профессионально-технического образования - представлен план модернизации, продолжается работа над стратегией развития профессионального образования. Реформированием научной сферы - ключевым вопросом является определение модели трансформации Национальной и отраслевых академий наук, уже работают рабочие группы. Изменением подхода государства к системе высшего образования - продолжается общественное обсуждение проекту стратегии развития высшего образования Украины до 2031 года", - написал Шкарлет.

И.о. министра отметил, что президент Владимир Зеленский подтвердил стратегическое значение образования и науки для развития Украины, что уже видно по объему финансирования образования в проект Госбюджета-2021.

По его словам, прирост составляет 34 млрд грн, а на 30% будут увеличены оклады педагогов. Ио. министра отметил, что заложено новую программу для противодействия пандемии коронавируса (1 млрд грн), а также поддержка министерской инициативы относительно основания со следующего года ежегодной президентской премии для детей, получивших высокие результаты внешнего тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы

Автор: 

Минобразования (1735) реформы (3951) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+9
Напрямок перший: сп@жжене не є плагіатом.
Напрямок другий: виключити українську літературу із ЗНО
Напрямок третій: забрати у освіти та науки гроші на фонд боротьби з коронавірусом та розпиляти їх під виглядом "Великого будівництва"
Напрямок четвертий: заборона історичних книжок, якщо там розповідається правда про Мертвечука та іншу наволоч.
Напрямок п'ятий: можна заробити диплом юриста, скачучи на сцені перед Масляковим.
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20.10.2020 22:38
+6
«Шкарлет Сергій Миколайович (https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Коканд , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан ) -
Попри звинувачення у плагіаті,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD87-1 [1] перебування в партії Регіонів та протести освітян,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-2 [2] був призначений тво міністра освіти і науки України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A118-3 [3] »

І ето все о нем.
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20.10.2020 22:50
+5
Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3803
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20.10.2020 23:07
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Правила форума Совет форумчан
а почему только по 5 ? ...давайте по 7 ..а еще лучше 10
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20.10.2020 22:29 Ответить
потомушо оно так решало...
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20.10.2020 22:59 Ответить
Напрямок перший: сп@жжене не є плагіатом.
Напрямок другий: виключити українську літературу із ЗНО
Напрямок третій: забрати у освіти та науки гроші на фонд боротьби з коронавірусом та розпиляти їх під виглядом "Великого будівництва"
Напрямок четвертий: заборона історичних книжок, якщо там розповідається правда про Мертвечука та іншу наволоч.
Напрямок п'ятий: можна заробити диплом юриста, скачучи на сцені перед Масляковим.
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20.10.2020 22:38 Ответить
«Шкарлет Сергій Миколайович (https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Коканд , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан ) -
Попри звинувачення у плагіаті,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD87-1 [1] перебування в партії Регіонів та протести освітян,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-2 [2] був призначений тво міністра освіти і науки України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A118-3 [3] »

І ето все о нем.
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20.10.2020 22:50 Ответить
Оно тупое... это все... к нему в МОНе отнсятся как к ослу...
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20.10.2020 23:01 Ответить
Сци плагиату в глаза - а ему божья роса...
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20.10.2020 22:52 Ответить
Два сына учатся в пятом классе.. пока доучатся, если школа как пенсия не закончится, не уверен что универы до того времени протянут... или будет ли смысл того универа.. короче - не школа, а наказание и ковид нормально наказанию подыгрывает..
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20.10.2020 22:52 Ответить
Люба трансформація від дезентерії наПрягає. Лібертасти як і риговоняли (=) знищують НАЦІОНАЛЬНУ школу, вищу школу, академію і це не тому що вони ж2, а тому що вони заточені на ідею об"єднання з московською ордою.
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20.10.2020 23:06 Ответить
Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3803
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20.10.2020 23:07 Ответить
щас Шарікофф перереформує
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21.10.2020 00:33 Ответить
НЕ НАДО ДЛИННО РАССКАЗЫВАТЬ ПРО РЕФОРМУ !
- просто поднимите зарплату в два раза...
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21.10.2020 05:22 Ответить
зарплату???? про так звану "дистанційну освіту", а по суті САМООСВІТА, не писав тільки зовсім лінивий. з 13 березня жоден вчитель не втратив ни копійки від своєї зарплати! навіть надбавки 30% за престижність педагогічної праці отримували у повному обсязі!!! те, що робили вчителі - це тільки кидали на вайбер домашні завдання. та й викладають так, щоб потім до них же приходили на додаткові заняття, тільки вже за додаткові гроші.
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21.10.2020 08:40 Ответить
А чому очільник української освіти бачить тільки 5 напрямків "рехформ", бо наслідує президента з 5-а недолугими питаннями до суспільства? Тому хотів би підказати міністру ще кілька найбільш вразливих та болючих питань як освітян так і українців:
- питання доцільності 12-ти річної освіти. За часів 10-ти річок у країні було чимало вчених, академіків, письменників, бо питання не у кількості років протирання штанів, а у ефективності освіти, створенні умов для педагогічної роботи та бажанні вчитися.
- а ще питання створення дитячих ясел при школах, і окремий рядок у бюджетному фінансуванні по памперсах для учениць у 12-х класах ( у 19 років),
- щодо умов роботи вчителя, то проблема не тільки у вкрай низькому окладі і злиденних умовах існування освітян (а особливо при неповному навантаженні, 0,5, 0,75% ставок) і дальшого скорочення годин, але і складних міністерських заморочках з різного роду "підвищень кваліфікації" педагогів, де викачування коштів із злидарів -педагогів поставлено на потік. Хочеш категорію, стільки-то треба годин на курсах і то у кілька етапів, офіційно в касу вищих навчальних закладів чимала такса і то за кожних 6 год., навіть не дивлячись, що ті курси онлайн (хіба міністр в цьому розуміється). А не заплатиш гроші, то не пройдеш курси, отже, і атестацію, то категорію знімуть. Раніше такої дуристики і викачування коштів не було. І при цьому зі шкіл виходили майбутні вчені, висококласні інженери, лікарі і т.д.
- щодо реформування професійної освіти, то тут є кілька підводних каменів. Перекласти фінансування на місцеве самоврядування, здійснення профтехосвіти для заводів і фабрик олігархів (добре було б щоб вони фінансували таку освіту), створення робочої сили для роботи за кордоном.
- питання переліку навчальних дисциплін у школі ( відійшли уроки марксизму-ленінізму), чому не ввести уроки професійного вживання канабісу, марихуани, трамадолу (на виконання програми президента),
- а ще викладання у школах предмету сексуальної орієнтації, "толерантності" до психічних відхилень гей-сподвижників,
-а ще питання викладання у школах (це вже без іронії) християнськоої етики, правильного способу життя, сімейних і духовних цінностей і т.д.
А п.міністр бачить лише 5 питань. Біда з таким міністром, а питань набагато більше, то треба більше вникати у освітянську працю, а не протирати штани у міністерському кріслі.
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21.10.2020 09:33 Ответить
100-процентным обеспечением бесплатного подвоза детей и педагогов в детсады, школы и проживания в деревне.

Это с каких деревень их будут подвозить?
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21.10.2020 12:24 Ответить
 
 