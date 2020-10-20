Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет
Міністерство освіти і науки (МОН) України працює над п'ятьма важливими завданнями, повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"Команда МОН вже працює над такими завданнями, як зміцнення кадрового потенціалу школи – у спосіб поетапного підвищення зарплат вчителів, встановлення надбавок за результатами сертифікації, підтримки молодих фахівців. 100-відсоткове забезпечення безкоштовного підвезення дітей і педагогічних працівників до дитсадків, шкіл і місць проживання в селі. Відновлення професійно-технічної освіти – представлено план модернізації, триває робота над Стратегією розвитку професійної освіти. Реформування наукової сфери – ключовим питанням є визначення моделі трансформації Національної та галузевих академій наук, вже працюють робочі групи. Зміна підходу держави до системи вищої освіти – триває громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України до 2031 року", - написав Шкарлет.
В.о. міністра зазначив, що президент Володимир Зеленський підтвердив стратегічне значення освіти і науки для розвитку України, що вже видно за обсягом фінансування освіти в проєкті Держбюджету-2021.
За його словами, приріст становить 34 млрд грн, а на 30% будуть збільшені оклади педагогів. В.о. міністра зазначив, що закладено нову програму для протидії пандемії коронавірусу (1 млрд грн), а також підтримка міністерської ініціативи щодо заснування з наступного року щорічної президентської премії для дітей, які отримали високі результати зовнішнього тестування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Напрямок другий: виключити українську літературу із ЗНО
Напрямок третій: забрати у освіти та науки гроші на фонд боротьби з коронавірусом та розпиляти їх під виглядом "Великого будівництва"
Напрямок четвертий: заборона історичних книжок, якщо там розповідається правда про Мертвечука та іншу наволоч.
Напрямок п'ятий: можна заробити диплом юриста, скачучи на сцені перед Масляковим.
Попри звинувачення у плагіаті,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD87-1 [1] перебування в партії Регіонів та протести освітян,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-2 [2] був призначений тво міністра освіти і науки України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A118-3 [3] »
І ето все о нем.
- просто поднимите зарплату в два раза...
- питання доцільності 12-ти річної освіти. За часів 10-ти річок у країні було чимало вчених, академіків, письменників, бо питання не у кількості років протирання штанів, а у ефективності освіти, створенні умов для педагогічної роботи та бажанні вчитися.
- а ще питання створення дитячих ясел при школах, і окремий рядок у бюджетному фінансуванні по памперсах для учениць у 12-х класах ( у 19 років),
- щодо умов роботи вчителя, то проблема не тільки у вкрай низькому окладі і злиденних умовах існування освітян (а особливо при неповному навантаженні, 0,5, 0,75% ставок) і дальшого скорочення годин, але і складних міністерських заморочках з різного роду "підвищень кваліфікації" педагогів, де викачування коштів із злидарів -педагогів поставлено на потік. Хочеш категорію, стільки-то треба годин на курсах і то у кілька етапів, офіційно в касу вищих навчальних закладів чимала такса і то за кожних 6 год., навіть не дивлячись, що ті курси онлайн (хіба міністр в цьому розуміється). А не заплатиш гроші, то не пройдеш курси, отже, і атестацію, то категорію знімуть. Раніше такої дуристики і викачування коштів не було. І при цьому зі шкіл виходили майбутні вчені, висококласні інженери, лікарі і т.д.
- щодо реформування професійної освіти, то тут є кілька підводних каменів. Перекласти фінансування на місцеве самоврядування, здійснення профтехосвіти для заводів і фабрик олігархів (добре було б щоб вони фінансували таку освіту), створення робочої сили для роботи за кордоном.
- питання переліку навчальних дисциплін у школі ( відійшли уроки марксизму-ленінізму), чому не ввести уроки професійного вживання канабісу, марихуани, трамадолу (на виконання програми президента),
- а ще викладання у школах предмету сексуальної орієнтації, "толерантності" до психічних відхилень гей-сподвижників,
-а ще питання викладання у школах (це вже без іронії) християнськоої етики, правильного способу життя, сімейних і духовних цінностей і т.д.
А п.міністр бачить лише 5 питань. Біда з таким міністром, а питань набагато більше, то треба більше вникати у освітянську працю, а не протирати штани у міністерському кріслі.
Это с каких деревень их будут подвозить?