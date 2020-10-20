Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки (МОН) України працює над п'ятьма важливими завданнями, повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Команда МОН вже працює над такими завданнями, як зміцнення кадрового потенціалу школи – у спосіб поетапного підвищення зарплат вчителів, встановлення надбавок за результатами сертифікації, підтримки молодих фахівців. 100-відсоткове забезпечення безкоштовного підвезення дітей і педагогічних працівників до дитсадків, шкіл і місць проживання в селі. Відновлення професійно-технічної освіти – представлено план модернізації, триває робота над Стратегією розвитку професійної освіти. Реформування наукової сфери – ключовим питанням є визначення моделі трансформації Національної та галузевих академій наук, вже працюють робочі групи. Зміна підходу держави до системи вищої освіти – триває громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України до 2031 року", - написав Шкарлет.

В.о. міністра зазначив, що президент Володимир Зеленський підтвердив стратегічне значення освіти і науки для розвитку України, що вже видно за обсягом фінансування освіти в проєкті Держбюджету-2021.

За його словами, приріст становить 34 млрд грн, а на 30% будуть збільшені оклади педагогів. В.о. міністра зазначив, що закладено нову програму для протидії пандемії коронавірусу (1 млрд грн), а також підтримка міністерської ініціативи щодо заснування з наступного року щорічної президентської премії для дітей, які отримали високі результати зовнішнього тестування.

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