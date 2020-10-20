УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11708 відвідувачів онлайн
Новини
15 592 15

Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет

Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки (МОН) України працює над п'ятьма важливими завданнями, повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Команда МОН вже працює над такими завданнями, як зміцнення кадрового потенціалу школи – у спосіб поетапного підвищення зарплат вчителів, встановлення надбавок за результатами сертифікації, підтримки молодих фахівців. 100-відсоткове забезпечення безкоштовного підвезення дітей і педагогічних працівників до дитсадків, шкіл і місць проживання в селі. Відновлення професійно-технічної освіти – представлено план модернізації, триває робота над Стратегією розвитку професійної освіти. Реформування наукової сфери – ключовим питанням є визначення моделі трансформації Національної та галузевих академій наук, вже працюють робочі групи. Зміна підходу держави до системи вищої освіти – триває громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України до 2031 року", - написав Шкарлет.

В.о. міністра зазначив, що президент Володимир Зеленський підтвердив стратегічне значення освіти і науки для розвитку України, що вже видно за обсягом фінансування освіти в проєкті Держбюджету-2021.

За його словами, приріст становить 34 млрд грн, а на 30% будуть збільшені оклади педагогів. В.о. міністра зазначив, що закладено нову програму для протидії пандемії коронавірусу (1 млрд грн), а також підтримка міністерської ініціативи щодо заснування з наступного року щорічної президентської премії для дітей, які отримали високі результати зовнішнього тестування.

Читайте також: Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми

Автор: 

Міносвіти (1411) реформи (3206) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Напрямок перший: сп@жжене не є плагіатом.
Напрямок другий: виключити українську літературу із ЗНО
Напрямок третій: забрати у освіти та науки гроші на фонд боротьби з коронавірусом та розпиляти їх під виглядом "Великого будівництва"
Напрямок четвертий: заборона історичних книжок, якщо там розповідається правда про Мертвечука та іншу наволоч.
Напрямок п'ятий: можна заробити диплом юриста, скачучи на сцені перед Масляковим.
показати весь коментар
20.10.2020 22:38
+6
«Шкарлет Сергій Миколайович (https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Коканд , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан ) -
Попри звинувачення у плагіаті,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD87-1 [1] перебування в партії Регіонів та протести освітян,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-2 [2] був призначений тво міністра освіти і науки України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A118-3 [3] »

І ето все о нем.
показати весь коментар
20.10.2020 22:50
+5
Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3803
показати весь коментар
20.10.2020 23:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а почему только по 5 ? ...давайте по 7 ..а еще лучше 10
показати весь коментар
20.10.2020 22:29 Відповісти
потомушо оно так решало...
показати весь коментар
20.10.2020 22:59 Відповісти
Напрямок перший: сп@жжене не є плагіатом.
Напрямок другий: виключити українську літературу із ЗНО
Напрямок третій: забрати у освіти та науки гроші на фонд боротьби з коронавірусом та розпиляти їх під виглядом "Великого будівництва"
Напрямок четвертий: заборона історичних книжок, якщо там розповідається правда про Мертвечука та іншу наволоч.
Напрямок п'ятий: можна заробити диплом юриста, скачучи на сцені перед Масляковим.
показати весь коментар
20.10.2020 22:38 Відповісти
«Шкарлет Сергій Миколайович (https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Коканд , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан ) -
Попри звинувачення у плагіаті,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD87-1 [1] перебування в партії Регіонів та протести освітян,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-2 [2] був призначений тво міністра освіти і науки України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A118-3 [3] »

І ето все о нем.
показати весь коментар
20.10.2020 22:50 Відповісти
Оно тупое... это все... к нему в МОНе отнсятся как к ослу...
показати весь коментар
20.10.2020 23:01 Відповісти
Сци плагиату в глаза - а ему божья роса...
показати весь коментар
20.10.2020 22:52 Відповісти
Два сына учатся в пятом классе.. пока доучатся, если школа как пенсия не закончится, не уверен что универы до того времени протянут... или будет ли смысл того универа.. короче - не школа, а наказание и ковид нормально наказанию подыгрывает..
показати весь коментар
20.10.2020 22:52 Відповісти
Люба трансформація від дезентерії наПрягає. Лібертасти як і риговоняли (=) знищують НАЦІОНАЛЬНУ школу, вищу школу, академію і це не тому що вони ж2, а тому що вони заточені на ідею об"єднання з московською ордою.
показати весь коментар
20.10.2020 23:06 Відповісти
Міністерство реформуватиме систему освіти за п'ятьма напрямками, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3803
показати весь коментар
20.10.2020 23:07 Відповісти
щас Шарікофф перереформує
показати весь коментар
21.10.2020 00:33 Відповісти
НЕ НАДО ДЛИННО РАССКАЗЫВАТЬ ПРО РЕФОРМУ !
- просто поднимите зарплату в два раза...
показати весь коментар
21.10.2020 05:22 Відповісти
зарплату???? про так звану "дистанційну освіту", а по суті САМООСВІТА, не писав тільки зовсім лінивий. з 13 березня жоден вчитель не втратив ни копійки від своєї зарплати! навіть надбавки 30% за престижність педагогічної праці отримували у повному обсязі!!! те, що робили вчителі - це тільки кидали на вайбер домашні завдання. та й викладають так, щоб потім до них же приходили на додаткові заняття, тільки вже за додаткові гроші.
показати весь коментар
21.10.2020 08:40 Відповісти
А чому очільник української освіти бачить тільки 5 напрямків "рехформ", бо наслідує президента з 5-а недолугими питаннями до суспільства? Тому хотів би підказати міністру ще кілька найбільш вразливих та болючих питань як освітян так і українців:
- питання доцільності 12-ти річної освіти. За часів 10-ти річок у країні було чимало вчених, академіків, письменників, бо питання не у кількості років протирання штанів, а у ефективності освіти, створенні умов для педагогічної роботи та бажанні вчитися.
- а ще питання створення дитячих ясел при школах, і окремий рядок у бюджетному фінансуванні по памперсах для учениць у 12-х класах ( у 19 років),
- щодо умов роботи вчителя, то проблема не тільки у вкрай низькому окладі і злиденних умовах існування освітян (а особливо при неповному навантаженні, 0,5, 0,75% ставок) і дальшого скорочення годин, але і складних міністерських заморочках з різного роду "підвищень кваліфікації" педагогів, де викачування коштів із злидарів -педагогів поставлено на потік. Хочеш категорію, стільки-то треба годин на курсах і то у кілька етапів, офіційно в касу вищих навчальних закладів чимала такса і то за кожних 6 год., навіть не дивлячись, що ті курси онлайн (хіба міністр в цьому розуміється). А не заплатиш гроші, то не пройдеш курси, отже, і атестацію, то категорію знімуть. Раніше такої дуристики і викачування коштів не було. І при цьому зі шкіл виходили майбутні вчені, висококласні інженери, лікарі і т.д.
- щодо реформування професійної освіти, то тут є кілька підводних каменів. Перекласти фінансування на місцеве самоврядування, здійснення профтехосвіти для заводів і фабрик олігархів (добре було б щоб вони фінансували таку освіту), створення робочої сили для роботи за кордоном.
- питання переліку навчальних дисциплін у школі ( відійшли уроки марксизму-ленінізму), чому не ввести уроки професійного вживання канабісу, марихуани, трамадолу (на виконання програми президента),
- а ще викладання у школах предмету сексуальної орієнтації, "толерантності" до психічних відхилень гей-сподвижників,
-а ще питання викладання у школах (це вже без іронії) християнськоої етики, правильного способу життя, сімейних і духовних цінностей і т.д.
А п.міністр бачить лише 5 питань. Біда з таким міністром, а питань набагато більше, то треба більше вникати у освітянську працю, а не протирати штани у міністерському кріслі.
показати весь коментар
21.10.2020 09:33 Відповісти
100-процентным обеспечением бесплатного подвоза детей и педагогов в детсады, школы и проживания в деревне.

Это с каких деревень их будут подвозить?
показати весь коментар
21.10.2020 12:24 Відповісти
 
 