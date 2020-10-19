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Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми

Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми

Рівень заробітної плати працівників галузі освіти в 2021 році буде підвищено в два етапи: в січні і в липні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, такі зміни передбачені в проєктах Закону України "Про Державний бюджет України на 2021".

Зокрема, з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року.

Отже, посадовий оклад молодого вчителя* без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 року – 4 тис. 050 грн. Відповідно до проєкту Держбюджету-2021 з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчителя I категорії* в січні 2019 року становив 4 тис. 361 грн, у вересні 2020-го – 5 тис. 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 тис. 061 грн, з липня 2021 року – до 6 тис. 567 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 6 тис. учителів нині перебувають на самоізоляції, - Міносвіти

У вчителя вищої категорії* закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 тис. 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 тис. 385 грн. Із січня 2021 року він становитиме 6 тис. 461 грн, з липня 2021 року – 7 тис. 001 грн.

Збільшення посадових окладів (за ЄТС) розраховано відповідно до проєкту ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік". З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату.

*Посадовий оклад з розрахунку 18 годин на тиждень

Нагадаємо, раніше уряд схвалив та направив на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021", яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.

Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми 01

Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 увеличится до 6 тыс. 61 грн, с июля 2021 - до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 - 7 тыс. 001 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 6 тыс. учителей сейчас находятся на самоизоляции, - Минобразования

Увеличение должностных окладов рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021". С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.

Должностной оклад из расчета 18 часов в неделю

Напомним, ранее правительство одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021", которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.

Автор: 

Міносвіти (1411) вчитель (395) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+14
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 7328
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19.10.2020 14:52
+12
А какжиж 4000 долларов? ЗЕ, ты же обищаль
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19.10.2020 14:52
+7
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 2238
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19.10.2020 14:53
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А какжиж 4000 долларов? ЗЕ, ты же обищаль
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19.10.2020 14:52 Відповісти
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 2238
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19.10.2020 14:53 Відповісти
Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми - Цензор.НЕТ 9898
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19.10.2020 15:06 Відповісти
Оман с другой стороны глобуса, дура!
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19.10.2020 15:44 Відповісти
- Шо, опять?(с)

помнится, при Порохе и Гройсмане зарплаты учителям таки увеличили сразу и планировали увенличить на ЕЩЕ 70% к январю 2020...
Но тут зебилы (и учителя) выбрали клоуна и повышения отменили... "патамушта мы стоим перед небывалым ЫканамиЧным скачком в 40%!"(с)шмаркля...
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19.10.2020 15:02 Відповісти
Какая разница 4000 гривень или долларов?
Пообещали 4000, а будет 4050, а потом аж 5265 ! И это молодые учителя!
А учителя высшей категории получат аж 7001!
Главное что бы корупцией не баловались при таких деньжищах, иначе пожизненные макароны на зоне.
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19.10.2020 15:04 Відповісти
Это должностной оклад, а не зарплата.
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19.10.2020 15:06 Відповісти
Треба розуміти, що це буде ніяке не підвищення зарплат, а лише часткова компенсація за інфляційеі процеси - підвищення цін і комуналки. Не можливо підняти зарплати (в реальному вимірі), коли немає росту економіки і ВВПна душу населення.
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19.10.2020 15:12 Відповісти
4000$ пересчитал Зешулер к курсу 1 к одному вот и вышло 4000грн, плюс минус
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19.10.2020 15:20 Відповісти
Зарплата учителей в течение 2021 года будет повышена в два этапа: в Минобразования озвучили суммы - Цензор.НЕТ 7328
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19.10.2020 14:52 Відповісти
Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми - Цензор.НЕТ 9917
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19.10.2020 15:05 Відповісти
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19.10.2020 15:58 Відповісти
на минималочку потянут...
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19.10.2020 14:54 Відповісти
Да они с марта месяца не работают, то карантин то летняя отпускная .сейчас опять карантин.все на родителей скинули
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19.10.2020 16:19 Відповісти
Ти дебіл?
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19.10.2020 17:10 Відповісти
Это в баксах ?
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19.10.2020 14:55 Відповісти
В євро.
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19.10.2020 14:57 Відповісти
в тугриках
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19.10.2020 15:01 Відповісти
В кувейтських динарах
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19.10.2020 15:03 Відповісти
Хоч би не в російських фублях.
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19.10.2020 15:15 Відповісти
вчителі ,ви не охрініли ? підвищення зарплати після 4000$ , у нас депутати менше отримують ?
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19.10.2020 15:00 Відповісти
Посадовий оклад молодого вчителя менше мінімалки. Жодна скотина при владі так і не може прив'язати зарплати пропорційно до рівня мінімалки, а рахують від якогось там показника, яким вертять як заманеться. То збільшують його і кричать, що у вчителів зарплата росте (одночасно врізаючи різні доплати), то міняють суми доплат і знову кричать, що зарплата росте (щоб потім знову врізати при нагоді).
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19.10.2020 15:00 Відповісти
Вересень 2020, вчитель 1-ї категорії (років 15-20 стажу) - 5051 грн. А яка там в нас мінімальна зарплата? 5000? Тобто, у вчителя 1-ї категор така ж зарплата. як в прибиральниці? І ще якась скотина щось скаже, що вчителі у нас не так їх діточок вчать?
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19.10.2020 15:00 Відповісти
"вчителі" причетні до того, що ми сидимо в напівкомуняцькому лайні. Це -- золотий фонд совка. Тому нехай терплять.
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19.10.2020 15:17 Відповісти
От молодець! А може взагалі нахер тих вчителів, а школи закрити? В нас он які батьки мудрі. А що, нехай самі і вчать, раз вчителі лайно. Блін, це ж наскільки то суспільство деградоване, щоб таке, як ти лайно дозволяло собі от так.
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19.10.2020 15:24 Відповісти
Ще раз повторю, що наші напівсовкові вчителі -- лайно. Якби було по-иншому, ми не були б у такій дупі.
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19.10.2020 15:43 Відповісти
вони ще допомагають підтасовувати результати на виборах
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19.10.2020 15:57 Відповісти
Це за окрему плату, не плутай.
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19.10.2020 17:33 Відповісти
Тобто, вчитель за мінімальну зарплату має тобі дітей предмету вчити і ще й твоїх діточок виховувати? А чи знаєш ти, що дитина виховується до тих пір, поки поперек ліжка вміщається, тобто, до років 5! Сім`я, батьки - от хто створює людину, а вчитель лише знання має дати. І якщо ти сам похерив своє дитя, то ніхто тобі (крім тюрми, хіба) то вже не виправить. То є раз.
І ще, а звідки в цьому бидлячому суспільстві мають ті вчителі взятись, що лише за покликом душі в душі дитячі лише світле і добре нести? Ти сам, який є? В дзеркало подивись, що там побачиш? А тупе і нагле бидло. І що ж ти хочеш?
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19.10.2020 16:01 Відповісти
От бачите, зважаючи на Вас, вчителі у нас і справді лайно. Та й батьки Вас погано виховували, якщо Ви у бризканні слиною не можете знайти пристойних слів. Хто обирає фах учителя знає про платню. І це суспільство створювали та продовжують створювати напівсовкові вчителі, що за обіцянку $4000 від блаЗЄня готові вистрибнути зі штанів.
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19.10.2020 16:06 Відповісти
До тебе? Пристойні слова? А ти падло з чого, з яких слів почало? То слова, які для тебе зрозумілі. Інших ти не сприймаєш так що...
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19.10.2020 16:10 Відповісти
Повторю Вам, учителю: Ви -- совкове лайно Разом зі всіма совками-вчителями.
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19.10.2020 21:07 Відповісти
++++++++++++++!!!!!
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19.10.2020 16:32 Відповісти
теперь будет 8000 евро
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19.10.2020 15:01 Відповісти
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19.10.2020 15:55 Відповісти
Чергова локшина на вуха тих, що вже зробили себе разом.
Можете повторити ще раз!🙂
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19.10.2020 15:05 Відповісти
Осталось дело за малым: сделать 1 грн. = 1 долл. США ....
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19.10.2020 15:10 Відповісти
І взагалі, тре' по-зкріпному: "учитель это не работа, а призвание! вы сердце отдаёте детям - вот и показывайте ваш энтузиазм и не нойте!"
Або як сказав один чинуша з районо ще у 90-і, в епоху невиплат: "у вас шо, тётки, дач нету? ото вёдра в зубы и на базар, там и наторгуете себе! и не скиглите тут за зарплаты!"
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19.10.2020 15:17 Відповісти
Самое интересное, что последствия таких "заоблачных" зарплат не имеет никакой реакции со стороны властей. Штатная укомплектованность школ, ВУЗов, МВД, ВСУ и т.д. - катастрофическая! И какую мы видим реакцию? Была зарплата "нищенская", а стала "нищенская+".
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19.10.2020 15:25 Відповісти
До 4 тыс. бакинских...?
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19.10.2020 15:27 Відповісти
Опять? 4 штук баксов уже не хватает?
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19.10.2020 15:48 Відповісти
Явна брехня.
Після виборів навчальні заклади будуть переведені на фінансування з місцевих бюджетів. Відповідно кожна громада буде фінансувати школи із можливостей свого бюджету.
Тобто - Я вам обіцяв, але...... Промуркотить Зєльц.
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19.10.2020 15:51 Відповісти
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19.10.2020 15:54 Відповісти
на першому етапі на 76 гривень, на другому - на 54.. )) Так само, як і пенсії обіцяли підвищити брехуни зелені.
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19.10.2020 16:01 Відповісти
Вроде и учителя нужны как никто и дети фактически 8 месяцев не учатся... Грустная ситуация..
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19.10.2020 16:08 Відповісти
З якої ви країни, що у вас діти 8 місяців не навчаються?
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19.10.2020 17:24 Відповісти
любая зеленая туфта с повышением зарплат и пенсий за пол года до того как ,имеет целью раскручивание инфляции в стране уже сейчас...
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19.10.2020 16:37 Відповісти
Зесранці!.!!!!!
Знаєте чому Японія найрозвинутіша країна Світу???
Тому, що вчитель для учнів, батьків і влади у Японії - Бог!!!
І по зарплаті, і по Повазі до нього, як влади так і Суспільства!!!
А в нас в Україні, яка зарплата і повага до вчителя, така і країна задрипана!!!!
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19.10.2020 16:39 Відповісти
Опять говорят ХАЛВА.
А вместо халвы учителям дают пососать ЗЕленый леденец. Смокчат, смокчат его учителя, а во рту у них слаще не стало.😉😊😀
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19.10.2020 16:41 Відповісти
Вони і так добре заробляють за додаткове (наслідки дистанційного) по 120-150 грн година деруть.
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19.10.2020 16:44 Відповісти
Особливо заробляють вчителі фізкультури і праці, ти хоч один урок в 7 класі проведи, а потім звиздякай
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19.10.2020 17:23 Відповісти
З такими заробітними платами для освітян не дивує кількість дебілів які голосують за табуретку.
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19.10.2020 16:48 Відповісти
В Україні повинно народитися нове гасло " Олігархів на гіляку".
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19.10.2020 16:49 Відповісти
Ot 4000 evro do 7000 podnimet,tut tablicke osibka kak ja ponimaju ne gryvni a evrami dolzno bit
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19.10.2020 17:22 Відповісти
2000$ - перший етап, 4000$ - другий етап, дати поставить час.
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19.10.2020 17:31 Відповісти
Нє, ну класно ж учителям....
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19.10.2020 18:18 Відповісти
 
 