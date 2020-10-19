Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми

Рівень заробітної плати працівників галузі освіти в 2021 році буде підвищено в два етапи: в січні і в липні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, такі зміни передбачені в проєктах Закону України "Про Державний бюджет України на 2021".

Зокрема, з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року.

Отже, посадовий оклад молодого вчителя* без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 року – 4 тис. 050 грн. Відповідно до проєкту Держбюджету-2021 з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчителя I категорії* в січні 2019 року становив 4 тис. 361 грн, у вересні 2020-го – 5 тис. 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 тис. 061 грн, з липня 2021 року – до 6 тис. 567 грн.

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У вчителя вищої категорії* закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 тис. 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 тис. 385 грн. Із січня 2021 року він становитиме 6 тис. 461 грн, з липня 2021 року – 7 тис. 001 грн.

Збільшення посадових окладів (за ЄТС) розраховано відповідно до проєкту ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік". З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату.

*Посадовий оклад з розрахунку 18 годин на тиждень

Нагадаємо, раніше уряд схвалив та направив на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021", яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.

Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 увеличится до 6 тыс. 61 грн, с июля 2021 - до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 - 7 тыс. 001 грн.

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Увеличение должностных окладов рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021". С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.

Должностной оклад из расчета 18 часов в неделю

Напомним, ранее правительство одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021", которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.