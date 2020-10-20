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Новости
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Сирены завтра дважды проверят в Харькове, горожан просят не пугаться

Сирены завтра дважды проверят в Харькове, горожан просят не пугаться

Утром и днем в среду, 21 октября в Харькове будут завывать сирены гражданской обороны.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Харьковской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!". Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - сказано в сообщении.

При этом горожан призвали сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.

Также на Цензор.НЕТ: В харьковском метро задержали антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, ему вручили новое подозрение и отпустили

Автор: 

ОГА (2389) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+1
Чем их после гэпы испугаешь?
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20.10.2020 23:56
+1
Гепа вроде как усе !!! сегодня и.о. мера собрал всех с партии Гепы и сообщил что все - отмучался...
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21.10.2020 00:07
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Готуються Кернеса з Німеччини зустрічати.
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20.10.2020 23:52 Ответить
Шо на параходе?
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20.10.2020 23:53 Ответить
Гепа вроде как усе !!! сегодня и.о. мера собрал всех с партии Гепы и сообщил что все - отмучался...
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21.10.2020 00:07 Ответить
О... я бы точно прифигел, не знай заранее.
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20.10.2020 23:52 Ответить
Это первый раз, когда сообщают о проверке средств оповещения перед проверкой, а не после. Каждый год неожиданно, ни с того, ни с сего начинает выть сирена. После минуты вытья голосом Левитана идёт объявление, что это была проверка средств (на самом деле удар по нервам), и что граждане могут продолжать работать! Судя по качеству звука, запись сделана лет 50 назад и воспроизводится с магнитофонной ленты. Возмущает то, что об'явление делается после сирены, а не до. Совок притаился и напоминает о себе.
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21.10.2020 00:43 Ответить
Не сгущай! Перед этим в Харькове пару раз, помню, тоже предупреждали. Причем, один раз даже время указали. Меня еще удивило, что ДВА раза в тот день "проверяли".
Другое дело, что народ у нас малочитающий (кроме сайтов с картинками) и потому стал таким нервным и пугливым.
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21.10.2020 05:00 Ответить
Нахрена это публиковать, это всеукраинская офигенная новость?!?!
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20.10.2020 23:53 Ответить
Чем их после гэпы испугаешь?
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20.10.2020 23:56 Ответить
У нас кожну ніч перевіряють після 24-00.
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21.10.2020 00:16 Ответить
??
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21.10.2020 00:47 Ответить
Ты не ставь ему крючки - он все равно не поймет. Он сам не понял, что написал. Но вот "галасавать" пойдет
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21.10.2020 05:02 Ответить
«В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225976»

Будуть озвучувать відповіді на «5 вопросов прізідєнта» ?
Чи всім бігти в ейрпорт зустрічати Адольфовича ?
Харків'яни, розкажете потім ?
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21.10.2020 00:41 Ответить
надо что бы Допа и Гепа добавили свои вопли с крыши высотки :-
"АТАС ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !"
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21.10.2020 05:09 Ответить
Гепа ушёлъ,вот они и сирены включат
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21.10.2020 06:59 Ответить
 
 