Сирены завтра дважды проверят в Харькове, горожан просят не пугаться

Утром и днем в среду, 21 октября в Харькове будут завывать сирены гражданской обороны.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Харьковской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!". Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - сказано в сообщении.

При этом горожан призвали сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.

Также на Цензор.НЕТ: В харьковском метро задержали антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, ему вручили новое подозрение и отпустили