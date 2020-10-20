Сирены завтра дважды проверят в Харькове, горожан просят не пугаться
Утром и днем в среду, 21 октября в Харькове будут завывать сирены гражданской обороны.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты Харьковской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!". Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - сказано в сообщении.
При этом горожан призвали сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.
Также на Цензор.НЕТ: В харьковском метро задержали антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, ему вручили новое подозрение и отпустили
Топ комментарии
+1 Garry Grant
показать весь комментарий20.10.2020 23:56
+1 Игорь Монахов
показать весь комментарий21.10.2020 00:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Другое дело, что народ у нас малочитающий (кроме сайтов с картинками) и потому стал таким нервным и пугливым.
Будуть озвучувать відповіді на «5 вопросов прізідєнта» ?
Чи всім бігти в ейрпорт зустрічати Адольфовича ?
Харків'яни, розкажете потім ?
"АТАС ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !"