Сирени завтра двічі перевірять у Харкові, городян просять не лякатися

Вранці і вдень у середу, 21 жовтня в Харкові завиватимуть сирени цивільної оборони.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Харківської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Переривисте звучання електросирен означає: "Увага всім!". Почувши звук, необхідно включити телебачення (UA Харків) або радіомовлення (проводове чи ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються. Надалі діяти згідно з отриманою інформацією", - сказано в повідомленні.

При цьому городян закликали зберігати спокій і продовжувати займатися своїми справами.

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