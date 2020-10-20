УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11135 відвідувачів онлайн
Новини
2 073 14

Сирени завтра двічі перевірять у Харкові, городян просять не лякатися

Сирени завтра двічі перевірять у Харкові, городян просять не лякатися

Вранці і вдень у середу, 21 жовтня в Харкові завиватимуть сирени цивільної оборони.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Харківської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Переривисте звучання електросирен означає: "Увага всім!". Почувши звук, необхідно включити телебачення (UA Харків) або радіомовлення (проводове чи ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються. Надалі діяти згідно з отриманою інформацією", - сказано в повідомленні.

При цьому городян закликали зберігати спокій і продовжувати займатися своїми справами.

Читайте також: У Харкові підірвали покинутий елеватор, який не функціонував з 90-х років. ВIДЕО

Автор: 

ОДА (1626) Харків (5580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Чем их после гэпы испугаешь?
показати весь коментар
20.10.2020 23:56
+1
Гепа вроде как усе !!! сегодня и.о. мера собрал всех с партии Гепы и сообщил что все - отмучался...
показати весь коментар
21.10.2020 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готуються Кернеса з Німеччини зустрічати.
показати весь коментар
20.10.2020 23:52 Відповісти
Шо на параходе?
показати весь коментар
20.10.2020 23:53 Відповісти
Гепа вроде как усе !!! сегодня и.о. мера собрал всех с партии Гепы и сообщил что все - отмучался...
показати весь коментар
21.10.2020 00:07 Відповісти
О... я бы точно прифигел, не знай заранее.
показати весь коментар
20.10.2020 23:52 Відповісти
Это первый раз, когда сообщают о проверке средств оповещения перед проверкой, а не после. Каждый год неожиданно, ни с того, ни с сего начинает выть сирена. После минуты вытья голосом Левитана идёт объявление, что это была проверка средств (на самом деле удар по нервам), и что граждане могут продолжать работать! Судя по качеству звука, запись сделана лет 50 назад и воспроизводится с магнитофонной ленты. Возмущает то, что об'явление делается после сирены, а не до. Совок притаился и напоминает о себе.
показати весь коментар
21.10.2020 00:43 Відповісти
Не сгущай! Перед этим в Харькове пару раз, помню, тоже предупреждали. Причем, один раз даже время указали. Меня еще удивило, что ДВА раза в тот день "проверяли".
Другое дело, что народ у нас малочитающий (кроме сайтов с картинками) и потому стал таким нервным и пугливым.
показати весь коментар
21.10.2020 05:00 Відповісти
Нахрена это публиковать, это всеукраинская офигенная новость?!?!
показати весь коментар
20.10.2020 23:53 Відповісти
Чем их после гэпы испугаешь?
показати весь коментар
20.10.2020 23:56 Відповісти
У нас кожну ніч перевіряють після 24-00.
показати весь коментар
21.10.2020 00:16 Відповісти
??
показати весь коментар
21.10.2020 00:47 Відповісти
Ты не ставь ему крючки - он все равно не поймет. Он сам не понял, что написал. Но вот "галасавать" пойдет
показати весь коментар
21.10.2020 05:02 Відповісти
«В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225976»

Будуть озвучувать відповіді на «5 вопросов прізідєнта» ?
Чи всім бігти в ейрпорт зустрічати Адольфовича ?
Харків'яни, розкажете потім ?
показати весь коментар
21.10.2020 00:41 Відповісти
надо что бы Допа и Гепа добавили свои вопли с крыши высотки :-
"АТАС ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !"
показати весь коментар
21.10.2020 05:09 Відповісти
Гепа ушёлъ,вот они и сирены включат
показати весь коментар
21.10.2020 06:59 Відповісти
 
 