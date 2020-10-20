Сирени завтра двічі перевірять у Харкові, городян просять не лякатися
Вранці і вдень у середу, 21 жовтня в Харкові завиватимуть сирени цивільної оборони.
Про це повідомляє департамент цивільного захисту Харківської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Переривисте звучання електросирен означає: "Увага всім!". Почувши звук, необхідно включити телебачення (UA Харків) або радіомовлення (проводове чи ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються. Надалі діяти згідно з отриманою інформацією", - сказано в повідомленні.
При цьому городян закликали зберігати спокій і продовжувати займатися своїми справами.
Топ коментарі
+1 Garry Grant
показати весь коментар20.10.2020 23:56
+1 Игорь Монахов
показати весь коментар21.10.2020 00:07
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