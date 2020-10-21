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Венедиктова рассказала о переаттестации прокуроров представителям Совета Европы

Венедиктова рассказала о переаттестации прокуроров представителям Совета Европы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы, на которой обсуждалась переаттестация прокуроров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Во встрече участвовали директор программ Генерального директората программ Совета Европы Верена Тейлор, и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко и менеджер проекта Соблюдения прав человека в системе уголовной юстиции в Украине Натиа Джапаридзе.

"Несмотря на пандемию и благодаря помощи наших международных партнеров нам удалось завершить аттестацию областных прокуратур и мгновенно их запустить. При этом никакие процессы не останавливались и никто не почувствовал неудобств. Таким образом, сейчас работают 26 областных прокуратур и 4 специализированных в военной и оборонной сферах в регионах, на прошлой неделе их руководители отчитывались о первом месяце своей деятельности. Сейчас началась аттестация прокуроров местных прокуратур, и большое количество прокуроров изъявило желание принять в ней участие", - сказала на встрече Венедиктова.

Также на Цензор.НЕТ: Аттестация прокуроров местных прокуратур стартовала в Украине. ФОТОрепортаж

Кроме того, генпрокурор напомнила, что начался конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор: 

прокуратура (5008) Совет Европы (699) прокурор (1129) Переаттестация (147) Венедиктова Ирина (726) аттестация (18)


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Топ комментарии
+7
Главное верность ЗЕ и бесприколовное выполнение любых незаконных хотелок.
Остальное ублюдков не волнует.
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21.10.2020 01:03
+5
Сама переатестацію не пройшла, але то таке, вже всі забули. Головне, шо ця ручная геніталія преЗЕдента живе на держдачі та заощаджує гроші на аренді, бо збирає на справжнє Хубло, бо носити підробку якось несолідно. Інтуїція мені підказує, що вже дуже скоро цю дєвочку в трусіках La Perla розіп'ють, буде висіти поряд з розіп'ятим мальчіком.
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21.10.2020 03:33
+4
Ссыт в глаза европейцам
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21.10.2020 03:18
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В переаттестации есть пункт проверки на доброчестность. Интересно, каким вопросом можно выявить недоброчестного человека?
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21.10.2020 01:01 Ответить
Главное верность ЗЕ и бесприколовное выполнение любых незаконных хотелок.
Остальное ублюдков не волнует.
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21.10.2020 01:03 Ответить
годзилла
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21.10.2020 01:11 Ответить
https://focus.ua/rating/430863-samye-vliyatelnye-zhenshchiny-2020-ukrainy-po-versii-chitateley-sayta-fokus Венедиктова на 86-и месте .
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21.10.2020 01:11 Ответить
Рейтинг ниочем.
Я бы Елену Лукаш и не вспомнил, если бы там не увидел.
Кто такая Ольга Шарий вобще только догадываться могу.
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21.10.2020 01:24 Ответить
Это потому, что ты только цензор читаешь.
А нужно читать и Фокус, и другие СМИ, и литературу.
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21.10.2020 08:17 Ответить
Это не о том которого в военную прокуратуру перевели на следующей день после копоратива в честь его назначения? И у которого оказалось несколько машин и квартир в Киеве при весьма скромной прокурорской зарплате?
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21.10.2020 01:30 Ответить
Ссыт в глаза европейцам
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21.10.2020 03:18 Ответить
Самой бы переаттестацию пройти бы!!!
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21.10.2020 03:30 Ответить
Сама переатестацію не пройшла, але то таке, вже всі забули. Головне, шо ця ручная геніталія преЗЕдента живе на держдачі та заощаджує гроші на аренді, бо збирає на справжнє Хубло, бо носити підробку якось несолідно. Інтуїція мені підказує, що вже дуже скоро цю дєвочку в трусіках La Perla розіп'ють, буде висіти поряд з розіп'ятим мальчіком.
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21.10.2020 03:33 Ответить
Як сказав один діяч своїм тупим собачим ротом - "машина моя, не завидуй, лох". Або як написала інша інстаграм-діва під селфі з черговою цацкою - "завидуйте молча, нищеброды, мы с вами на разных шкалах ценностей, и моя шкала в разы дороже и ох*еннее вашей".
Приблизно така "шкала цінностей" у Венедиктової.
І так: "да, не прошла переаттестацию. Ну и что? И кто теперь в дамках, лохи?"
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21.10.2020 06:56 Ответить
Она реально красавица, в маске.
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21.10.2020 07:28 Ответить
Напомнило мультик о шемаханской царице.Там царица в парандже слыла красавицей и покоряла мужчин,а когда сняла паранджу,оказалась бородатой ведьмой.
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21.10.2020 07:41 Ответить
Вы батенька, смотрите руснявые мультики Сейчас свора из Ведан, Ксений и прочей колбасной Ымиграции и ненужных жен на Вас налетят))))
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21.10.2020 17:07 Ответить
О чём с этой дебилкой конченой тупой говорить вообще можно?
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21.10.2020 07:56 Ответить
"118,5 - стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це ми говоримо про призначення професійного генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду. Як університетський викладач скажу, що після "незаліку" студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс"
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21.10.2020 09:38 Ответить
Никого не смущает что атестацию принимают иностранцы?
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21.10.2020 09:51 Ответить
А чому я думаю, що метою цього рандеву і голочвною темою розмови була не переатестація, а тема політичних переслідувань в Україні?
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21.10.2020 12:01 Ответить
Точнее, по ушам развесила спагетти.
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21.10.2020 17:18 Ответить
 
 