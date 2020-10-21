Венедиктова рассказала о переаттестации прокуроров представителям Совета Европы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы, на которой обсуждалась переаттестация прокуроров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Во встрече участвовали директор программ Генерального директората программ Совета Европы Верена Тейлор, и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко и менеджер проекта Соблюдения прав человека в системе уголовной юстиции в Украине Натиа Джапаридзе.

"Несмотря на пандемию и благодаря помощи наших международных партнеров нам удалось завершить аттестацию областных прокуратур и мгновенно их запустить. При этом никакие процессы не останавливались и никто не почувствовал неудобств. Таким образом, сейчас работают 26 областных прокуратур и 4 специализированных в военной и оборонной сферах в регионах, на прошлой неделе их руководители отчитывались о первом месяце своей деятельности. Сейчас началась аттестация прокуроров местных прокуратур, и большое количество прокуроров изъявило желание принять в ней участие", - сказала на встрече Венедиктова.

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Кроме того, генпрокурор напомнила, что начался конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.