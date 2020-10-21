Венедиктова рассказала о переаттестации прокуроров представителям Совета Европы
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы, на которой обсуждалась переаттестация прокуроров.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Во встрече участвовали директор программ Генерального директората программ Совета Европы Верена Тейлор, и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко и менеджер проекта Соблюдения прав человека в системе уголовной юстиции в Украине Натиа Джапаридзе.
"Несмотря на пандемию и благодаря помощи наших международных партнеров нам удалось завершить аттестацию областных прокуратур и мгновенно их запустить. При этом никакие процессы не останавливались и никто не почувствовал неудобств. Таким образом, сейчас работают 26 областных прокуратур и 4 специализированных в военной и оборонной сферах в регионах, на прошлой неделе их руководители отчитывались о первом месяце своей деятельности. Сейчас началась аттестация прокуроров местных прокуратур, и большое количество прокуроров изъявило желание принять в ней участие", - сказала на встрече Венедиктова.
Также на Цензор.НЕТ: Аттестация прокуроров местных прокуратур стартовала в Украине. ФОТОрепортаж
Кроме того, генпрокурор напомнила, что начался конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Остальное ублюдков не волнует.
Я бы Елену Лукаш и не вспомнил, если бы там не увидел.
Кто такая Ольга Шарий вобще только догадываться могу.
А нужно читать и Фокус, и другие СМИ, и литературу.
Приблизно така "шкала цінностей" у Венедиктової.
І так: "да, не прошла переаттестацию. Ну и что? И кто теперь в дамках, лохи?"