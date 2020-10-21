Венедіктова розповіла про переатестацію прокурорів представникам Ради Європи

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч із представниками Ради Європи, на якій обговорювалася переатестація прокурорів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У зустрічі взяли участь директорка програм Генерального директорату програм Ради Європи Верена Тейлор, в.о. голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко та менеджерка проєкту Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції в Україні Натіа Джапарідзе.

"Попри пандемію та завдяки допомозі наших міжнародних партнерів нам вдалося завершити атестацію обласних прокуратур та одномоментно їх запустити. При цьому жодні процеси не зупинялись і ніхто не відчув незручностей. Таким чином зараз працюють 26 обласних прокуратур і 4 спеціалізовані у військовій та оборонній сферах у регіонах, минулого тижня їхні керівники звітували про перший місяць своєї діяльності. Нині розпочалася атестація прокурорів місцевих прокуратур і велика кількість прокурорів виявила бажання взяти у ній участь", - зазначила Ірина Венедіктова.

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Крім того, генпрокурор нагадала, що розпочався конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.