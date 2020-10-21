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Венедіктова розповіла про переатестацію прокурорів представникам Ради Європи

Венедіктова розповіла про переатестацію прокурорів представникам Ради Європи

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч із представниками Ради Європи, на якій обговорювалася переатестація прокурорів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У зустрічі взяли участь директорка програм Генерального директорату програм Ради Європи Верена Тейлор, в.о. голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко та менеджерка проєкту Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції в Україні Натіа Джапарідзе.

"Попри пандемію та завдяки допомозі наших міжнародних партнерів нам вдалося завершити атестацію обласних прокуратур та одномоментно їх запустити. При цьому жодні процеси не зупинялись і ніхто не відчув незручностей. Таким чином зараз працюють 26 обласних прокуратур і 4 спеціалізовані у військовій та оборонній сферах у регіонах, минулого тижня їхні керівники звітували про перший місяць своєї діяльності. Нині розпочалася атестація прокурорів місцевих прокуратур і велика кількість прокурорів виявила бажання взяти у ній участь", - зазначила Ірина Венедіктова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні. ФОТОрепортаж

Крім того, генпрокурор нагадала, що розпочався конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: 

прокуратура (3671) Рада Європи (459) прокурор (621) Переатестація (102) Венедіктова Ірина (829) атестація (21)


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Топ коментарі
+7
Главное верность ЗЕ и бесприколовное выполнение любых незаконных хотелок.
Остальное ублюдков не волнует.
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21.10.2020 01:03
+5
Сама переатестацію не пройшла, але то таке, вже всі забули. Головне, шо ця ручная геніталія преЗЕдента живе на держдачі та заощаджує гроші на аренді, бо збирає на справжнє Хубло, бо носити підробку якось несолідно. Інтуїція мені підказує, що вже дуже скоро цю дєвочку в трусіках La Perla розіп'ють, буде висіти поряд з розіп'ятим мальчіком.
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21.10.2020 03:33
+4
Ссыт в глаза европейцам
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21.10.2020 03:18
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В переаттестации есть пункт проверки на доброчестность. Интересно, каким вопросом можно выявить недоброчестного человека?
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21.10.2020 01:01 Відповісти
Главное верность ЗЕ и бесприколовное выполнение любых незаконных хотелок.
Остальное ублюдков не волнует.
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21.10.2020 01:03 Відповісти
годзилла
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21.10.2020 01:11 Відповісти
https://focus.ua/rating/430863-samye-vliyatelnye-zhenshchiny-2020-ukrainy-po-versii-chitateley-sayta-fokus Венедиктова на 86-и месте .
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21.10.2020 01:11 Відповісти
Рейтинг ниочем.
Я бы Елену Лукаш и не вспомнил, если бы там не увидел.
Кто такая Ольга Шарий вобще только догадываться могу.
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21.10.2020 01:24 Відповісти
Это потому, что ты только цензор читаешь.
А нужно читать и Фокус, и другие СМИ, и литературу.
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21.10.2020 08:17 Відповісти
Это не о том которого в военную прокуратуру перевели на следующей день после копоратива в честь его назначения? И у которого оказалось несколько машин и квартир в Киеве при весьма скромной прокурорской зарплате?
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21.10.2020 01:30 Відповісти
Ссыт в глаза европейцам
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21.10.2020 03:18 Відповісти
Самой бы переаттестацию пройти бы!!!
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21.10.2020 03:30 Відповісти
Сама переатестацію не пройшла, але то таке, вже всі забули. Головне, шо ця ручная геніталія преЗЕдента живе на держдачі та заощаджує гроші на аренді, бо збирає на справжнє Хубло, бо носити підробку якось несолідно. Інтуїція мені підказує, що вже дуже скоро цю дєвочку в трусіках La Perla розіп'ють, буде висіти поряд з розіп'ятим мальчіком.
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21.10.2020 03:33 Відповісти
Як сказав один діяч своїм тупим собачим ротом - "машина моя, не завидуй, лох". Або як написала інша інстаграм-діва під селфі з черговою цацкою - "завидуйте молча, нищеброды, мы с вами на разных шкалах ценностей, и моя шкала в разы дороже и ох*еннее вашей".
Приблизно така "шкала цінностей" у Венедиктової.
І так: "да, не прошла переаттестацию. Ну и что? И кто теперь в дамках, лохи?"
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21.10.2020 06:56 Відповісти
Она реально красавица, в маске.
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21.10.2020 07:28 Відповісти
Напомнило мультик о шемаханской царице.Там царица в парандже слыла красавицей и покоряла мужчин,а когда сняла паранджу,оказалась бородатой ведьмой.
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21.10.2020 07:41 Відповісти
Вы батенька, смотрите руснявые мультики Сейчас свора из Ведан, Ксений и прочей колбасной Ымиграции и ненужных жен на Вас налетят))))
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21.10.2020 17:07 Відповісти
О чём с этой дебилкой конченой тупой говорить вообще можно?
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21.10.2020 07:56 Відповісти
"118,5 - стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це ми говоримо про призначення професійного генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду. Як університетський викладач скажу, що після "незаліку" студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс"
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21.10.2020 09:38 Відповісти
Никого не смущает что атестацию принимают иностранцы?
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21.10.2020 09:51 Відповісти
А чому я думаю, що метою цього рандеву і голочвною темою розмови була не переатестація, а тема політичних переслідувань в Україні?
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21.10.2020 12:01 Відповісти
Точнее, по ушам развесила спагетти.
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21.10.2020 17:18 Відповісти
 
 