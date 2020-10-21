РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8626 посетителей онлайн
Новости
2 755 7

За рубежом задержаны 11 968 украинцев, 6 202 - осуждены, - МИД

За рубежом задержаны 11 968 украинцев, 6 202 - осуждены, - МИД

По состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11968 украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

6202 украинца осуждены за рубежом за совершение различного рода преступлений.

По данным ООН, в 2017 году в мире было 5,9 миллиона мигрантов из Украины. Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней. Например, в России после распада СССР остались три миллиона украинцев.

Несколько выше цифры приводила в 2016 году Международная организация по миграции. Она со ссылкой на переписи зарубежных государств насчитала за пределами Украины около 8,2 миллиона человек украинского происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осужденный в РФ за попытку контрабанды авиадеталей украинец обеспечен правом на доступ к правовой помощи, - МИД Украины

В августе 2019 г. Министерство социальной политики сообщило, что около 3,2 миллиона украинцев работает за рубежом на постоянной основе, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек.

задержание (6675) МИД (6940) украинцы (3861)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вважав, що за кордоном живе значно більше українців.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:32 Ответить
Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней, тобто дітей і онуків бандерівців ООН не вважає українцями, а вони себе вважають, те саме стосується хвилі переселенців початку 20 ст.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:55 Ответить
20-25 млн.
показать весь комментарий
21.10.2020 09:10 Ответить
Украинцы они разные бывают, как и люди других национальностей. В той же Рашке, живет 3 млн. этнических украинцев. А сколько из них одичало и попало в эту статистику, об этом история умалчивает
показать весь комментарий
21.10.2020 08:33 Ответить
За пределами Польши проживает 22 миллиона поляков,в самой Польше 38..по сути есть 2 Польши ...
показать весь комментарий
21.10.2020 08:41 Ответить
ну а армян и т.н. "евреев" вы не назвал то?
т.к. их гораздо больше "за рубежом" чем гоноровых "панов")
показать весь комментарий
21.10.2020 09:01 Ответить
22 млн. родившихся в Польше?
Или это общее число лиц, считающих себя поляками, но проживающих вне Польши?
показать весь комментарий
21.10.2020 09:40 Ответить
 
 