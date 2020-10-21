За рубежом задержаны 11 968 украинцев, 6 202 - осуждены, - МИД
По состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11968 украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.
6202 украинца осуждены за рубежом за совершение различного рода преступлений.
По данным ООН, в 2017 году в мире было 5,9 миллиона мигрантов из Украины. Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней. Например, в России после распада СССР остались три миллиона украинцев.
Несколько выше цифры приводила в 2016 году Международная организация по миграции. Она со ссылкой на переписи зарубежных государств насчитала за пределами Украины около 8,2 миллиона человек украинского происхождения.
В августе 2019 г. Министерство социальной политики сообщило, что около 3,2 миллиона украинцев работает за рубежом на постоянной основе, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек.
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т.к. их гораздо больше "за рубежом" чем гоноровых "панов")
Или это общее число лиц, считающих себя поляками, но проживающих вне Польши?