За кордоном затримано 11 968 українців, 6202 - засуджені, - МЗС

Станом на 1 жовтня за кордоном затримано 11 968 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

6202 українці засуджені за кордоном за вчинення різних злочинів.

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.

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У серпні 2019 року Міністерство соціальної політики повідомило, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, а в окремий період – від 7 до 9 млн осіб.