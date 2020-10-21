УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11121 відвідувач онлайн
Новини
2 755 7

За кордоном затримано 11 968 українців, 6202 - засуджені, - МЗС

За кордоном затримано 11 968 українців, 6202 - засуджені, - МЗС

Станом на 1 жовтня за кордоном затримано 11 968 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

6202 українці засуджені за кордоном за вчинення різних злочинів.

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.

Також читайте: З Білорусі депортували українця за нібито участь у протестах: його сильно били і пригадували Майдан. ФОТО

У серпні 2019 року Міністерство соціальної політики повідомило, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, а в окремий період – від 7 до 9 млн осіб.

Автор: 

затримання (4335) МЗС (4103) українці (2535)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вважав, що за кордоном живе значно більше українців.
показати весь коментар
21.10.2020 08:32 Відповісти
Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней, тобто дітей і онуків бандерівців ООН не вважає українцями, а вони себе вважають, те саме стосується хвилі переселенців початку 20 ст.
показати весь коментар
21.10.2020 08:55 Відповісти
20-25 млн.
показати весь коментар
21.10.2020 09:10 Відповісти
Украинцы они разные бывают, как и люди других национальностей. В той же Рашке, живет 3 млн. этнических украинцев. А сколько из них одичало и попало в эту статистику, об этом история умалчивает
показати весь коментар
21.10.2020 08:33 Відповісти
За пределами Польши проживает 22 миллиона поляков,в самой Польше 38..по сути есть 2 Польши ...
показати весь коментар
21.10.2020 08:41 Відповісти
ну а армян и т.н. "евреев" вы не назвал то?
т.к. их гораздо больше "за рубежом" чем гоноровых "панов")
показати весь коментар
21.10.2020 09:01 Відповісти
22 млн. родившихся в Польше?
Или это общее число лиц, считающих себя поляками, но проживающих вне Польши?
показати весь коментар
21.10.2020 09:40 Відповісти
 
 