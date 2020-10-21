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ВОЗ зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19 за неделю
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество случаев заболеваний коронавирусом за неделю 12-18 октября - 2,4 млн больных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в недельном отчете Всемирной организации здравоохранения.
Также за неделю зафиксировали 36 тыс. смертей из-за осложнений от заболевания.
Согласно данным ВОЗ, за неделю в Европе количество новых случаев возросло на 25%.
При этом в Америке и в Азии сообщается об уменьшении больных, но в совокупности они составляют половину новых случаев и смертей в мире за неделю.
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показать весь комментарий21.10.2020 09:44 Ответить Мне нравится 0
Hehe
показать весь комментарий21.10.2020 10:00 Ответить Мне нравится 0
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