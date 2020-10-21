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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19 за неделю

ВОЗ зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19 за неделю

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество случаев заболеваний коронавирусом за неделю 12-18 октября - 2,4 млн больных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в недельном отчете Всемирной организации здравоохранения.

Также за неделю зафиксировали 36 тыс. смертей из-за осложнений от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, за неделю в Европе количество новых случаев возросло на 25%.

При этом в Америке и в Азии сообщается об уменьшении больных, но в совокупности они составляют половину новых случаев и смертей в мире за неделю.

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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З часом вірус зникне сам по собі. Ви там дєржітєсь.
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21.10.2020 09:44 Ответить
треба провести опитування, що думають люди
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21.10.2020 10:00 Ответить
 
 