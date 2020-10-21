ВООЗ зафіксував рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість випадків захворювань на коронавірус за тиждень 12-18 жовтня - 2,4 млн хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також за тиждень зафіксували 36 тис. смертей через ускладнення від захворювання.

Згідно з даними ВООЗ, за тиждень в Європі кількість нових випадків зросла на 25%.

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При цьому в Америці і в Азії повідомляється про зменшення хворих, але в сукупності вони становлять половину нових випадків і смертей в світі за тиждень.