1 475 2
ВООЗ зафіксував рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень
Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість випадків захворювань на коронавірус за тиждень 12-18 жовтня - 2,4 млн хворих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Також за тиждень зафіксували 36 тис. смертей через ускладнення від захворювання.
Згідно з даними ВООЗ, за тиждень в Європі кількість нових випадків зросла на 25%.
При цьому в Америці і в Азії повідомляється про зменшення хворих, але в сукупності вони становлять половину нових випадків і смертей в світі за тиждень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар21.10.2020 09:44 Відповісти Мені подобається 0
Hehe
показати весь коментар21.10.2020 10:00 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль