УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11301 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 475 2

ВООЗ зафіксував рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень

ВООЗ зафіксував рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість випадків захворювань на коронавірус за тиждень 12-18 жовтня - 2,4 млн хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також за тиждень зафіксували 36 тис. смертей через ускладнення від захворювання.

Згідно з даними ВООЗ, за тиждень в Європі кількість нових випадків зросла на 25%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві рекордна смертність від COVID-19 за добу - 23 особи, одужали - 199, виявлено 559 нових випадків

При цьому в Америці і в Азії повідомляється про зменшення хворих, але в сукупності вони становлять половину нових випадків і смертей в світі за тиждень.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З часом вірус зникне сам по собі. Ви там дєржітєсь.
показати весь коментар
21.10.2020 09:44 Відповісти
треба провести опитування, що думають люди
показати весь коментар
21.10.2020 10:00 Відповісти
 
 