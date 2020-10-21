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Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, - ЦИК

Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия на основании результатов симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке сделала вывод, что этот процесс после дня голосования 25 октября на местных выборах будет длительным.

В сообщила ЦИК в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет длительным", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что определенные трудности возникли при заполнении протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Так, внесение сведений - полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций партий по 7 кандидатов, 5 - по 9 кандидатов и 5 - по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола "от руки" заняло 1 час 40 мин. Это при условии, что "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов.

Чтобы упростить процесс, ЦИК приняла постановление, согласно которому для уменьшения времени оформления протокола полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут напечатаны.

ЦИК просит членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провести правильно и без осложнений.

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Автор: 

местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+10
Проблема получения 146% голосов быстро не решается. Естественно, что "считать" будут долго.
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21.10.2020 11:27
+6
А что такое? Диджитализацию тяжело выговаривать?
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21.10.2020 11:28
+6
Як то кажуть, неважливо, як голосують, важливо - як порахують 🤣
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21.10.2020 11:40
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Проблема получения 146% голосов быстро не решается. Естественно, что "считать" будут долго.
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21.10.2020 11:27 Ответить
Я щось упустив цей момент, а ЦВК уже зелена, чи клован залишив тих хто нарахував йому 73%?
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21.10.2020 11:28 Ответить
Вже зелена, з минулого року.
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21.10.2020 20:15 Ответить
А что такое? Диджитализацию тяжело выговаривать?
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21.10.2020 11:28 Ответить
Да, "********" попроще было. И понятнее.
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21.10.2020 11:32 Ответить
ага, вы еще предложите электронное голосование )))
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21.10.2020 11:33 Ответить
Та ясно, потрібно ж буде намухлювати.
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21.10.2020 11:30 Ответить
Якщо не мухлювати, то процес буде не тривалим.
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21.10.2020 11:31 Ответить
Скажіть люди добрі , це тільки в мене чи в усіх так , коли заходжу на Цензор - вилазить реклама партії " За майбутнє ( коломойші)" , зверху стрічки новин . ?? .
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21.10.2020 11:33 Ответить
У мене вилазить Шурупокрут за півціни. Я такого кандидата не знаю. ))))
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21.10.2020 11:36 Ответить
А в мене логотип цієї недопартії .. Не знаю , як її заблокувати нах . Примелькалась вже . Аж дратувати починає .
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21.10.2020 11:49 Ответить
Краще проголосувати за шурупокут , хай хоч і в півціни , ніж за тих ушльопків каломойші . ..
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21.10.2020 11:52 Ответить
В мене тоже, але мабуть Цензор на то не впливає. Я коли до Скрипіна на ютуб захожу, там взагалі реклама опзжопників вилазить.
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21.10.2020 11:47 Ответить
Разное тут г..но вылазит. Особенно ЗЕленого г..на много, ну и другихоттенков и мастей.
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21.10.2020 11:53 Ответить
Як то кажуть, неважливо, як голосують, важливо - як порахують 🤣
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21.10.2020 11:40 Ответить
Будут делать ЗЕленый шахер-махер?
Тогда народ пошлет Вавана на х..р!
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21.10.2020 11:51 Ответить
ЦИК честно предупреждает, что фальсификации таки будут.
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21.10.2020 11:55 Ответить
Это вряд ли
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21.10.2020 12:02 Ответить
А враховуючи кількість запланованих фальсифікацій то, перерахунки будуть ще тривалішими.
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21.10.2020 12:03 Ответить
це ваша проблема, закінчите все одна в труні
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21.10.2020 13:41 Ответить
 
 