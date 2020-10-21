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Підрахунок голосів на виборах 25 жовтня буде тривалим, - ЦВК

Підрахунок голосів на виборах 25 жовтня буде тривалим, - ЦВК

Центральна виборча комісія на підставі результатів симуляції підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці зробила висновок, що цей процес після дня голосування 25 жовтня на місцевих виборах буде тривалим.

Про це повідомила ЦВК в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що певні труднощі виникли при заповненні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Так, внесення відомостей - повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій партій по 7 кандидатів, 5 - по 9 кандидатів і 5 - по 12 кандидатів) в один екземпляр протоколу "від руки" зайняло 1 годину 40 хв. Це за умови, що "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" і диктував ПІБ кандидатів.

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Щоб спростити процес, ЦВК прийняла постанову, згідно з якою для зменшення часу оформлення протоколу повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані.

ЦВК просить членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провести правильно і без ускладнень.

Автор: 

місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+10
Проблема получения 146% голосов быстро не решается. Естественно, что "считать" будут долго.
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21.10.2020 11:27
+6
А что такое? Диджитализацию тяжело выговаривать?
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21.10.2020 11:28
+6
Як то кажуть, неважливо, як голосують, важливо - як порахують 🤣
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21.10.2020 11:40
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Проблема получения 146% голосов быстро не решается. Естественно, что "считать" будут долго.
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21.10.2020 11:27 Відповісти
Я щось упустив цей момент, а ЦВК уже зелена, чи клован залишив тих хто нарахував йому 73%?
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21.10.2020 11:28 Відповісти
Вже зелена, з минулого року.
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21.10.2020 20:15 Відповісти
А что такое? Диджитализацию тяжело выговаривать?
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21.10.2020 11:28 Відповісти
Да, "********" попроще было. И понятнее.
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21.10.2020 11:32 Відповісти
ага, вы еще предложите электронное голосование )))
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21.10.2020 11:33 Відповісти
Та ясно, потрібно ж буде намухлювати.
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21.10.2020 11:30 Відповісти
Якщо не мухлювати, то процес буде не тривалим.
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21.10.2020 11:31 Відповісти
Скажіть люди добрі , це тільки в мене чи в усіх так , коли заходжу на Цензор - вилазить реклама партії " За майбутнє ( коломойші)" , зверху стрічки новин . ?? .
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21.10.2020 11:33 Відповісти
У мене вилазить Шурупокрут за півціни. Я такого кандидата не знаю. ))))
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21.10.2020 11:36 Відповісти
А в мене логотип цієї недопартії .. Не знаю , як її заблокувати нах . Примелькалась вже . Аж дратувати починає .
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21.10.2020 11:49 Відповісти
Краще проголосувати за шурупокут , хай хоч і в півціни , ніж за тих ушльопків каломойші . ..
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21.10.2020 11:52 Відповісти
В мене тоже, але мабуть Цензор на то не впливає. Я коли до Скрипіна на ютуб захожу, там взагалі реклама опзжопників вилазить.
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21.10.2020 11:47 Відповісти
Разное тут г..но вылазит. Особенно ЗЕленого г..на много, ну и другихоттенков и мастей.
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21.10.2020 11:53 Відповісти
Як то кажуть, неважливо, як голосують, важливо - як порахують 🤣
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21.10.2020 11:40 Відповісти
Будут делать ЗЕленый шахер-махер?
Тогда народ пошлет Вавана на х..р!
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21.10.2020 11:51 Відповісти
ЦИК честно предупреждает, что фальсификации таки будут.
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21.10.2020 11:55 Відповісти
Это вряд ли
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21.10.2020 12:02 Відповісти
А враховуючи кількість запланованих фальсифікацій то, перерахунки будуть ще тривалішими.
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21.10.2020 12:03 Відповісти
це ваша проблема, закінчите все одна в труні
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21.10.2020 13:41 Відповісти
 
 