Підрахунок голосів на виборах 25 жовтня буде тривалим, - ЦВК

Центральна виборча комісія на підставі результатів симуляції підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці зробила висновок, що цей процес після дня голосування 25 жовтня на місцевих виборах буде тривалим.

Про це повідомила ЦВК в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що певні труднощі виникли при заповненні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Так, внесення відомостей - повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій партій по 7 кандидатів, 5 - по 9 кандидатів і 5 - по 12 кандидатів) в один екземпляр протоколу "від руки" зайняло 1 годину 40 хв. Це за умови, що "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" і диктував ПІБ кандидатів.

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Щоб спростити процес, ЦВК прийняла постанову, згідно з якою для зменшення часу оформлення протоколу повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані.

ЦВК просить членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провести правильно і без ускладнень.