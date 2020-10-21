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Электронный больничный запустят в течение 1-2 месяцев, - Федоров

Электронный больничный запустят в течение 1-2 месяцев, - Федоров

Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листов в Украине.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это убирание миллиардной коррупции. Сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь", - сказал Федоров.

Министр отметил, что цифровизация системы здравоохранения является сейчас приоритетом для Минцифры.

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Автор: 

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Дайош кожному по смартфону!
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21.10.2020 11:47 Ответить
Питання до Федорова
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21.10.2020 11:51 Ответить
А нужно было ещё в марте делать а не болтать у нас кстати с весны и работает.
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21.10.2020 12:17 Ответить
 
 