Электронный больничный запустят в течение 1-2 месяцев, - Федоров
Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листов в Украине.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это убирание миллиардной коррупции. Сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь", - сказал Федоров.
Министр отметил, что цифровизация системы здравоохранения является сейчас приоритетом для Минцифры.
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Влад Воланд
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