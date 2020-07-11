Система электронных больничных начнет работать в тестовом режиме в августе, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует в августе запустить в тестовом режиме систему электронных больничных.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные, и обычные больничные. В будущем мы перейдем на электронный реестр", - сообщил Степанов.

Чиновник отметил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда и ставить в справке электронной подписи.

По мнению министра, электронные больничные позволят снизить риск фальсификаций, а также сэкономят средства, которые использовали на закупку бумаги, а это, по его словам, более 4 млн гривен ежегодно.

Читайте: 332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов

Сейчас систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах. По словам Степанова, врачи завершат тестирование системы в течение одной-двух недель.

Ранее электронный больничный планировали ввести в Украине с 1 апреля 2020 года.

Читайте также: Электронный больничный до сих пор не введен из-за технических проблем, - Степанов