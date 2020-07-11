Система электронных больничных начнет работать в тестовом режиме в августе, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует в августе запустить в тестовом режиме систему электронных больничных.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные, и обычные больничные. В будущем мы перейдем на электронный реестр", - сообщил Степанов.
Чиновник отметил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда и ставить в справке электронной подписи.
По мнению министра, электронные больничные позволят снизить риск фальсификаций, а также сэкономят средства, которые использовали на закупку бумаги, а это, по его словам, более 4 млн гривен ежегодно.
Сейчас систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах. По словам Степанова, врачи завершат тестирование системы в течение одной-двух недель.
Ранее электронный больничный планировали ввести в Украине с 1 апреля 2020 года.
Как мне оформлять больничный если я не в том городе где мох врач с которым я заключил договор ? !!!
А вообще, этот Степанов - дурак, каких ещё поискать. В бумаге экономию нашел от ***********, придурок.
Главная экономия - в попытке обуздать тотальную коррупцию у врачей, готовых за 100 гривен любому подписать больничный на 5 дней, за которые платит работодатель из своего кармана.
Но и эта попытка - хреновенькая, потому что обуздать это можно не вливанием денег в тупое копирование существующей бюрократии, а в реформировании отношений "работник-работодатель", например, разрешением в трудовом договоре установить верхнюю планку количества "больничных" в год, которые оплачивает работодатель, чтобы всякие дебилы и сидели в вечных больничных по 20-25% рабочего месячного времени с полной оплатой, по справочкам за 100 грн от "проффесиональный врачей". Прописали 20 дней в году - проболел больше - вали, шланг, нахер, инвалидность и пенсию оформляй.
PS: так живут, кстати, все в США - и ничего, неплохо живут. Шлангов, которым государство и работодатель "должен" - там гораздо меньше.