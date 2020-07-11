РУС
1 238 6

Система электронных больничных начнет работать в тестовом режиме в августе, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует в августе запустить в тестовом режиме систему электронных больничных.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

"В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные, и обычные больничные. В будущем мы перейдем на электронный реестр", - сообщил Степанов.

Чиновник отметил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда и ставить в справке электронной подписи.

По мнению министра, электронные больничные позволят снизить риск фальсификаций, а также сэкономят средства, которые использовали на закупку бумаги, а это, по его словам, более 4 млн гривен ежегодно.

Сейчас систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах. По словам Степанова, врачи завершат тестирование системы в течение одной-двух недель.

Ранее электронный больничный планировали ввести в Украине  с 1 апреля 2020 года.

Автор: 

Я боюсь даже спросить какого года.
11.07.2020 14:51 Ответить
да хз. Раздел по *********** на сайте ПФУ появился ещё летом прошлого года, а минздрав и ФСС ворочаться начали только в этом году. Видно, должности и бабло весь год делили - в пенсионном главу сменили ещё в начале прошлого года и зеплесень ещё раз сместить там руководство или не додумалась, или не захотела - видно, не очень денежное место...
12.07.2020 10:38 Ответить
Вся страна при Зеидиотах работает в тестовом режиме - в режиме самоликвидации.. ********
11.07.2020 15:06 Ответить
КОЗЛЫ !!!
Как мне оформлять больничный если я не в том городе где мох врач с которым я заключил договор ? !!!
12.07.2020 07:36 Ответить
А как ты сейчас оформляешь справочку? Так и дальше будешь. Просто справочка теперь не через твои руки к работодателю попадёт, когда ты до бухгалтера дошкандыбаешь, а в тот же день, когда к врачу сходишь, попадёт к работодателю эл.каналами. Так что не козли раньше времени - чутка полегче таки будет - бумажки носить на предприятие теперь не нужно. Главное, к врачу попасть хоть какому - так же, как и сейчас.
12.07.2020 10:35 Ответить
4 миллиона экономии в год на бумаге. Страшное дело, какая экономия государства!!! А что только первая очередь "системы обработки ***********" и только в ФСС стоила государству 13`560`000 гривен - Степанов как-то молчит. Даже боюсь предположить, сколько денег уже потрачено и ещё будет потрачено в минздраве, в ПФУ и в ФСС. Не говоря уже о миллионе предприятий, которым нужно будет наладить учёт электронных больничных.

А вообще, этот Степанов - дурак, каких ещё поискать. В бумаге экономию нашел от ***********, придурок.

Главная экономия - в попытке обуздать тотальную коррупцию у врачей, готовых за 100 гривен любому подписать больничный на 5 дней, за которые платит работодатель из своего кармана.

Но и эта попытка - хреновенькая, потому что обуздать это можно не вливанием денег в тупое копирование существующей бюрократии, а в реформировании отношений "работник-работодатель", например, разрешением в трудовом договоре установить верхнюю планку количества "больничных" в год, которые оплачивает работодатель, чтобы всякие дебилы и сидели в вечных больничных по 20-25% рабочего месячного времени с полной оплатой, по справочкам за 100 грн от "проффесиональный врачей". Прописали 20 дней в году - проболел больше - вали, шланг, нахер, инвалидность и пенсию оформляй.

PS: так живут, кстати, все в США - и ничего, неплохо живут. Шлангов, которым государство и работодатель "должен" - там гораздо меньше.
12.07.2020 10:33 Ответить
 
 