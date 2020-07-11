Система електронних лікарняних почне працювати у тестовому режимі в серпні, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі систему електронних лікарняних.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона працюватиме в тестовому режимі - будуть і електронні, і звичайні лікарняні. У майбутньому ми перейдемо на електронний реєстр", - повідомив Степанов.

Чиновник зазначив, що лікарі заповнюватимуть лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду і ставитимуть у довідці електронний підпис.

Також читайте: До кінця літа в Україні запустять електронні лікарняні

На думку міністра, електронні лікарняні дозволять знизити ризик фальсифікацій, а також заощадять кошти, які використовували на закупівлю паперу, а це, за його словами, понад 4 млн гривень щорічно.

Нині систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях. За словами Степанова, лікарі завершать тестування системи протягом одного-двох тижнів.

Раніше електронний лікарняний планували запровадити в Україні з 1 квітня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронний лікарняний досі не впроваджено через технічні проблеми, - Степанов