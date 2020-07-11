Система електронних лікарняних почне працювати у тестовому режимі в серпні, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі систему електронних лікарняних.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона працюватиме в тестовому режимі - будуть і електронні, і звичайні лікарняні. У майбутньому ми перейдемо на електронний реєстр", - повідомив Степанов.
Чиновник зазначив, що лікарі заповнюватимуть лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду і ставитимуть у довідці електронний підпис.
На думку міністра, електронні лікарняні дозволять знизити ризик фальсифікацій, а також заощадять кошти, які використовували на закупівлю паперу, а це, за його словами, понад 4 млн гривень щорічно.
Нині систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях. За словами Степанова, лікарі завершать тестування системи протягом одного-двох тижнів.
Раніше електронний лікарняний планували запровадити в Україні з 1 квітня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как мне оформлять больничный если я не в том городе где мох врач с которым я заключил договор ? !!!
А вообще, этот Степанов - дурак, каких ещё поискать. В бумаге экономию нашел от ***********, придурок.
Главная экономия - в попытке обуздать тотальную коррупцию у врачей, готовых за 100 гривен любому подписать больничный на 5 дней, за которые платит работодатель из своего кармана.
Но и эта попытка - хреновенькая, потому что обуздать это можно не вливанием денег в тупое копирование существующей бюрократии, а в реформировании отношений "работник-работодатель", например, разрешением в трудовом договоре установить верхнюю планку количества "больничных" в год, которые оплачивает работодатель, чтобы всякие дебилы и сидели в вечных больничных по 20-25% рабочего месячного времени с полной оплатой, по справочкам за 100 грн от "проффесиональный врачей". Прописали 20 дней в году - проболел больше - вали, шланг, нахер, инвалидность и пенсию оформляй.
PS: так живут, кстати, все в США - и ничего, неплохо живут. Шлангов, которым государство и работодатель "должен" - там гораздо меньше.