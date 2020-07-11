УКР
Новини
1 238 6

Система електронних лікарняних почне працювати у тестовому режимі в серпні, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі систему електронних лікарняних.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона працюватиме в тестовому режимі - будуть і електронні, і звичайні лікарняні. У майбутньому ми перейдемо на електронний реєстр", - повідомив Степанов.

Чиновник зазначив, що лікарі заповнюватимуть лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду і ставитимуть у довідці електронний підпис.

На думку міністра, електронні лікарняні дозволять знизити ризик фальсифікацій, а також заощадять кошти, які використовували на закупівлю паперу, а це, за його словами, понад 4 млн гривень щорічно.

Нині систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях. За словами Степанова, лікарі завершать тестування системи протягом одного-двох тижнів.

Раніше електронний лікарняний планували запровадити в Україні з 1 квітня 2020 року.

МОЗ (5418) Степанов Максим (2198) лікарняний (124)
Я боюсь даже спросить какого года.
показати весь коментар
11.07.2020 14:51 Відповісти
да хз. Раздел по *********** на сайте ПФУ появился ещё летом прошлого года, а минздрав и ФСС ворочаться начали только в этом году. Видно, должности и бабло весь год делили - в пенсионном главу сменили ещё в начале прошлого года и зеплесень ещё раз сместить там руководство или не додумалась, или не захотела - видно, не очень денежное место...
показати весь коментар
12.07.2020 10:38 Відповісти
Вся страна при Зеидиотах работает в тестовом режиме - в режиме самоликвидации.. ********
показати весь коментар
11.07.2020 15:06 Відповісти
КОЗЛЫ !!!
Как мне оформлять больничный если я не в том городе где мох врач с которым я заключил договор ? !!!
показати весь коментар
12.07.2020 07:36 Відповісти
А как ты сейчас оформляешь справочку? Так и дальше будешь. Просто справочка теперь не через твои руки к работодателю попадёт, когда ты до бухгалтера дошкандыбаешь, а в тот же день, когда к врачу сходишь, попадёт к работодателю эл.каналами. Так что не козли раньше времени - чутка полегче таки будет - бумажки носить на предприятие теперь не нужно. Главное, к врачу попасть хоть какому - так же, как и сейчас.
показати весь коментар
12.07.2020 10:35 Відповісти
4 миллиона экономии в год на бумаге. Страшное дело, какая экономия государства!!! А что только первая очередь "системы обработки ***********" и только в ФСС стоила государству 13`560`000 гривен - Степанов как-то молчит. Даже боюсь предположить, сколько денег уже потрачено и ещё будет потрачено в минздраве, в ПФУ и в ФСС. Не говоря уже о миллионе предприятий, которым нужно будет наладить учёт электронных больничных.

А вообще, этот Степанов - дурак, каких ещё поискать. В бумаге экономию нашел от ***********, придурок.

Главная экономия - в попытке обуздать тотальную коррупцию у врачей, готовых за 100 гривен любому подписать больничный на 5 дней, за которые платит работодатель из своего кармана.

Но и эта попытка - хреновенькая, потому что обуздать это можно не вливанием денег в тупое копирование существующей бюрократии, а в реформировании отношений "работник-работодатель", например, разрешением в трудовом договоре установить верхнюю планку количества "больничных" в год, которые оплачивает работодатель, чтобы всякие дебилы и сидели в вечных больничных по 20-25% рабочего месячного времени с полной оплатой, по справочкам за 100 грн от "проффесиональный врачей". Прописали 20 дней в году - проболел больше - вали, шланг, нахер, инвалидность и пенсию оформляй.

PS: так живут, кстати, все в США - и ничего, неплохо живут. Шлангов, которым государство и работодатель "должен" - там гораздо меньше.
показати весь коментар
12.07.2020 10:33 Відповісти
 
 