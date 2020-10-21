Електронний лікарняний запустять протягом 1-2 місяців, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації і міністерство охорони здоров'я фіналізують процес впровадження електронних лікарняних листів в Україні.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Це спрощення процедури отримання лікарняного, це і спрощення отримання виплат за лікарняним, це усунення мільярдної корупції. Сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті. Гадаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох, ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що цифровізація системи охорони здоров'я є зараз пріоритетом для Мінцифри.

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