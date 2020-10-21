Временно оккупированная территория АР Крым не является аннексированной, - Минреинтеграции
Использования термина "аннексированная территория" в отношении оккупированного Крыма добивается Россия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.
"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим и использовали "аннексированная территория", - отметил Яременко.
По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что это территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.
"То есть граждане Украины, резиденты полуострова, избавляются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды ВС страны-оккупанта - это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит - это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало", - подчеркнул Яременко.
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А мы несогласны и будем добиваться всеми возможными способами выдворения оккупантов с украинской земли.
То ли лыжи не едут, то ли я, дальше Вы знаете.
По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что это территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории. Источник: https://censor.net/ru/n3226053
лучше - "захваченная вооруженным путём"
Согласно современному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международному праву , аннексия является одним из видов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агрессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] и в настоящее время влечёт международно-правовую ответственностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] .
Аннексию следует отличать от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F оккупации , которая сама по себе не влечёт изменения юридической принадлежности территорииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-5 [5] . Так, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Босния и Герцеговина , находившаяся под оккупацией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F Австро-Венгрии с 1878 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B была аннексирована ею только в 1908 году, а до того формально считалась территорией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0 Турецкая Республика Северного Кипра провозглашена в 1983 году после ввода турецких войск в 1974 году, признана только Турцией, однако не включена в её составhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-6 [6] .
Ми не згодні, але агресор нас не питав і прийняв юридичне рішення.
По Донбасу такого рішення у рф нема. Тимчасово окупована.
Крим - окупований, потім анексований.
А поки жодна країна не погодилася на це. Тому - окупований.
Ті, хто городить подібну нісенітницю намагаються дезинформувати народ з метою співпраці з анексованими територіями- #тамженашилюди.