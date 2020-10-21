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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Временно оккупированная территория АР Крым не является аннексированной, - Минреинтеграции

Временно оккупированная территория АР Крым не является аннексированной, - Минреинтеграции

Использования термина "аннексированная территория" в отношении оккупированного Крыма добивается Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим и использовали "аннексированная территория", - отметил Яременко.

По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что это территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.

"То есть граждане Украины, резиденты полуострова, избавляются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды ВС страны-оккупанта - это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит - это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало", - подчеркнул Яременко.

Также читайте: Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, - Джапарова

Автор: 

Крым (26360) оккупация (10103) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+11
да,кстати тоже правильно...нефиг оккупантам подыгрывать
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21.10.2020 12:04
+8
_Да, подыгрывают! Кто по тупости своей. А кто и сознательно... Называют оккупанта "террористами", как будто на Украину не расия напала и ведёт войну, а какие-то непонятные террористы. Кретины пишут такое и у них даже в голове ничего не просверкнёт искрой, что они льют воду на мельницу агрессора и оккупанта с его баснями про выдуманные республики и их войну с Украиной.
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21.10.2020 12:33
+7
ежедневно, практически все средства массовой информации Украины и этот сайт, в том числе, называют образования ОРЛО и ОРДО терминами, которые для них придумала расейская говнопропоганда! Почему? украинские журналисты подыгрывают расейским "калегам по цеху"?
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21.10.2020 12:20
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да,кстати тоже правильно...нефиг оккупантам подыгрывать
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21.10.2020 12:04 Ответить
Да, аннексия - это, если мы согласились и махнули рукой.
А мы несогласны и будем добиваться всеми возможными способами выдворения оккупантов с украинской земли.
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21.10.2020 14:24 Ответить
А почему бы и не подиграть?

То ли лыжи не едут, то ли я, дальше Вы знаете.

По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что это территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории. Источник: https://censor.net/ru/n3226053
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21.10.2020 20:30 Ответить
оккупированная "временно" - тоже не как -то неправильно,
лучше - "захваченная вооруженным путём"
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21.10.2020 12:14 Ответить
это оно и есть. масло масляное.
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21.10.2020 12:30 Ответить
"захваченная вооруженным путём" Что то как то тоже не то
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21.10.2020 23:03 Ответить
ежедневно, практически все средства массовой информации Украины и этот сайт, в том числе, называют образования ОРЛО и ОРДО терминами, которые для них придумала расейская говнопропоганда! Почему? украинские журналисты подыгрывают расейским "калегам по цеху"?
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21.10.2020 12:20 Ответить
_Да, подыгрывают! Кто по тупости своей. А кто и сознательно... Называют оккупанта "террористами", как будто на Украину не расия напала и ведёт войну, а какие-то непонятные террористы. Кретины пишут такое и у них даже в голове ничего не просверкнёт искрой, что они льют воду на мельницу агрессора и оккупанта с его баснями про выдуманные республики и их войну с Украиной.
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21.10.2020 12:33 Ответить
Оккупированная территория АР Крым является с3.14зженной.
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21.10.2020 12:32 Ответить
Оккупированная территория АР Крым является оккупированной.
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21.10.2020 12:33 Ответить
Коли "Правителям" війна стане ВІЙНОЮ!!! - не стане придуркуватих найменуваннь!!!
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21.10.2020 12:39 Ответить
Коли "Правителям" війна стане ВІЙНОЮ!!! - не стане придуркуватих найменуваннь!!!
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21.10.2020 12:41 Ответить
Анне́ксия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. annexio, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. annexus - «присоединённый»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-bse-1 [1] - насильственноеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%AE%D0%A1-2 [2] присоединение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядкеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%AE%D0%A1-2 [2] .
Согласно современному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международному праву , аннексия является одним из видов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агрессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] и в настоящее время влечёт международно-правовую ответственностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] .
Аннексию следует отличать от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F оккупации , которая сама по себе не влечёт изменения юридической принадлежности территорииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-5 [5] . Так, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Босния и Герцеговина , находившаяся под оккупацией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F Австро-Венгрии с 1878 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B была аннексирована ею только в 1908 году, а до того формально считалась территорией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0 Турецкая Республика Северного Кипра провозглашена в 1983 году после ввода турецких войск в 1974 году, признана только Турцией, однако не включена в её составhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-6 [6] .
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21.10.2020 12:56 Ответить
Це якась казуістика. Кримм расєя включила до своїх територій офіційно.
Ми не згодні, але агресор нас не питав і прийняв юридичне рішення.
По Донбасу такого рішення у рф нема. Тимчасово окупована.
Крим - окупований, потім анексований.
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21.10.2020 13:21 Ответить
_Плевать что там агрессор принял у себя "юридически"! Гитлеровская Германия тоже много всякого принимала "юридически" про оккупированные территории других государств.
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21.10.2020 14:18 Ответить
Анексованим він буде, коли міжнародна спільнота (доречі, цивілизовані країни) визнає це.
А поки жодна країна не погодилася на це. Тому - окупований.
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21.10.2020 14:26 Ответить
Так за міжнародними законами анексія не звільняє від відповідальності і не має юридично обґрунтованого права. Це, просто один з видів незаконної агресії.
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21.10.2020 16:18 Ответить
особисто я давно пропоную використовувати термін "зона російської окупації", замість ганебних "ордло" та "анексований крим".
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21.10.2020 13:25 Ответить
Вважаю, що Кримський півострів є саме тимчасово окупованою територією, яка згодом повернеться під контроль України. Ніяким іншим терміном, на кшталт "анексія", "аншлюс" чи тим паче "возз'єднання" - називати не можна!
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21.10.2020 13:44 Ответить
З позиції України він може бути хоч тимчасово окупованою, хоч анексованою територією. З точки зору міжнародного права це, один хрін, після якого наступає відповідальність. З точки зору ерефії він може бути навіть анексованим це, не позбавляє ерефію ніяким чином відповідальності. Анексія це, односторонній чин, який відноситься тільки до країни-окупанта і не впливає на міжнародний статус.
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21.10.2020 16:15 Ответить
Смерть кацапским окупантам!
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21.10.2020 14:11 Ответить
До речі Карабах є окупований чи анексований?По-перше тре одразу окреслити аксіоми. Карабах (для вірмен Арцах) - це Азербайджан. Можна сперечатися до усрачки, хто там першим виліз з печер. Але це сухий факт. Так і з нашим Кримом. Просто факт. Коли ви будете це все читати, просто пам'ятайте важливий нюанс. Азербайджан і Туреччина зараз авторитарні країни. Коли ви будете дивитися під цім кутом на всі дії цивілізантів, то вони заграють новими барвами. Україна, Грузія та Молдова - відносно демократичні.Тепер по суті. Нам не соромно повчитися терпінню. При тому що азербайджанці гарячі. Але у них є терпіння. А у українців його нема. їм тре викласти прям зараз. Тому вони постійно вибирають прутні, які їм кладуть за комірець. Потім їм це не подобається. І вони вибирають нові.Азербайджанці вміють вчитися на чужих помилках. Вони не вірять обіцянкам. Вони мабуть довго в собі це тренували. А українці... читай попередній твіт. Це не зеленський особисто втомився. Це не зюзент особисто побачив мир у очкі і "впевнений що так і буде". Це - українці.Азербайджанці чекали, коли Туреччина стане такою, якою вона стала зараз. Туреччина чекала на Європу. Тепер їй це не дуже цікаво. Азербайджан дочекався. Дочекався часів, коли Туреччина зрозуміла що тільки одними дронами можна ******* ядрьону державу.Тепер про те, про що я давно хтів написати. Про населення, яке "тре зрозуміти і рухатись далі". Ви будете сміятися, але там нема азербайджанського населення. ВЗАГАЛІ. Коли був останній перепис населення, то на весь Карабах порахували лише 7 (сім) азербайджанців. І ШО?!Цьому нам теж тре повчитися. Нема ніякого ворожого населення, з яким треба панькатись і, ***, домовлятись. Є території. Насрати на відсоток колаборантів. Втечуть. Або залізуть під шконку. Або просто здохнуть. Це єдина вірна стратегія по поверненню територій. Чи ви досі вірите, що мешканці Слов'янська стали патріотами України? От так взяли і перехрестилися? Ні. Вони досі ненавидять укр. державність. Це нічим не виправити. Так буде і з донецько-луганськими зомбаками. І навіть з горлівськими. Поки не передохнуть, а краще, втечуть. Ну а про цивілізантів ви вже давно все знаєте. Вони будуть забороняти вам захищатись, а потім будуть шантажувати вас грошима, щоб ви лише діяли як їм комфортно. Тобто, щоб їх виборці були не засмучені відсутністю газу взимку чи то наявності легкого кешу у перів. Ще один висновок і урок. Достатньо одного єдиного нормального союзника. І можна насрати на всіх інших цивілізантів. Так завжди робив Ізраїль. Вони попри математичну логіку досі живі. І непогано живі. Краще ніж ми. Ми ще побачимо, як вони зро***ть Іран демократичним.
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21.10.2020 14:36 Ответить
Карабах, є окупованою територією не визнаною навіть Вірменією.
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21.10.2020 16:09 Ответить
Дебіли. Ане́ксія (https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. annexio - приєднання) - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія - один з видів https://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.
Ті, хто городить подібну нісенітницю намагаються дезинформувати народ з метою співпраці з анексованими територіями- #тамженашилюди.
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21.10.2020 16:07 Ответить
Остаётся малое - вложить это в головы зелёных дебилов.
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21.10.2020 17:48 Ответить
Еще у нас очень часто лугандонов воюющих за РФ называют сепаратистами,хотя уместней называть их коллаборантами.
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21.10.2020 20:23 Ответить
 
 