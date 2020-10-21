Тимчасово окупована територія АР Крим не є анексованою, - Мінреінтеграції

Використання терміна "анексована територія" щодо окупованого Криму домагається Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації" заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

"Хочу наголосити, що тимчасово окупована територія АР Крим не є жодним чином анексованою, і саме Російська Федерація домагається того, щоб ми почали звикати до цього і використовували "анексована територія", - зазначив Яременко.

За його словами, якщо говорити, що Кримський півострів є анексованим, це означає, що це територія Російської Федерації, а отже, РФ не несе жодних зобов'язань відповідно до норм міжнародного гуманітарного права на цій території.

"Тобто громадяни України, резиденти півострова, позбавляються своїх прав як громадяни, які підпадають під захист у межах міжнародного гуманітарного права. Зокрема, наприклад, питання призову до лав ЗС країни-окупанта - це прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Те, що зараз відбувається - це злочин. Відповідно, РФ нестиме за це відповідальність у майбутньому. Таких прав для громадян насправді чимало", - наголосив Яременко.

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