Тимчасово окупована територія АР Крим не є анексованою, - Мінреінтеграції
Використання терміна "анексована територія" щодо окупованого Криму домагається Росія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації" заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.
"Хочу наголосити, що тимчасово окупована територія АР Крим не є жодним чином анексованою, і саме Російська Федерація домагається того, щоб ми почали звикати до цього і використовували "анексована територія", - зазначив Яременко.
За його словами, якщо говорити, що Кримський півострів є анексованим, це означає, що це територія Російської Федерації, а отже, РФ не несе жодних зобов'язань відповідно до норм міжнародного гуманітарного права на цій території.
"Тобто громадяни України, резиденти півострова, позбавляються своїх прав як громадяни, які підпадають під захист у межах міжнародного гуманітарного права. Зокрема, наприклад, питання призову до лав ЗС країни-окупанта - це прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Те, що зараз відбувається - це злочин. Відповідно, РФ нестиме за це відповідальність у майбутньому. Таких прав для громадян насправді чимало", - наголосив Яременко.
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А мы несогласны и будем добиваться всеми возможными способами выдворения оккупантов с украинской земли.
То ли лыжи не едут, то ли я, дальше Вы знаете.
По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что это территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории. Источник: https://censor.net/ru/n3226053
лучше - "захваченная вооруженным путём"
Согласно современному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международному праву , аннексия является одним из видов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агрессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] и в настоящее время влечёт международно-правовую ответственностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] .
Аннексию следует отличать от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F оккупации , которая сама по себе не влечёт изменения юридической принадлежности территорииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-5 [5] . Так, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Босния и Герцеговина , находившаяся под оккупацией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F Австро-Венгрии с 1878 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B была аннексирована ею только в 1908 году, а до того формально считалась территорией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0 Турецкая Республика Северного Кипра провозглашена в 1983 году после ввода турецких войск в 1974 году, признана только Турцией, однако не включена в её составhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-6 [6] .
Ми не згодні, але агресор нас не питав і прийняв юридичне рішення.
По Донбасу такого рішення у рф нема. Тимчасово окупована.
Крим - окупований, потім анексований.
А поки жодна країна не погодилася на це. Тому - окупований.
Ті, хто городить подібну нісенітницю намагаються дезинформувати народ з метою співпраці з анексованими територіями- #тамженашилюди.