"Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук
Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что партия участвует в этих местных выборах фактически из оппозиции.
Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.
"Мы понимали изначально какие-то неоспоримые вещи. То, что мы впервые участвуем в местных выборах. То, что мы участвуем практически из оппозиции - именно так, на местном уровне мы в оппозиции в каждой из 1400 общин, а админресурс не используем принципиально. Осознавали мы и то, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом и глобальным кризисом не добавляет социального оптимизма", - сказала Кравчук, комментируя возможные результаты партии на выборах.
"Наконец, мы убеждены, что не хотим быть "партией регионов, версия 2.0". То есть наша цель состоит не в том, чтобы говорить избирателю в ухо из каждой утюга, и не в том, чтобы в каждом сельсовете было большинство депутатов, которые делают "смирно" при упоминании партии", - добавила нардеп.
Кравчук считает, что лучшим результатом для партии будет, если "Слуга народа" будет в каждом местном совете "независимо от численности".
Полную версию статьи читайте здесь.
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Правильно считает: при численности ноль им будет позволено постоять под дверью.
вы - провластная партия, партия преЗЕдента, скроенная под его амбиции и цели...
а оппозицией вы себя чувствуете ибо просто быстро обо*рались и не знаете что с этим делать и как дальше жить и чтоб еще такого наобещать лохторату...
Воистине это ЗЕленые идиЕты. Впрочем, каков электорат, такие и депутаты с министрами, премьером и президентом.
а поездки Зеленского по стране и выступления за трибуной с надписью Зе, а не гербом, это что?
а желание провести незаконный опрос "ниочем", это что?
та невже? а поїздки недолугого країною під завісою "великого будівництва", а опитування в день голосування?
*****... припиніть вже сцяти в очі, не всі в країні ще тупі.
сегодня-опозиция
завтра морду бить будут
Талант!!
все просрать
А что, оппозиции в составе действиующих органов власти не бывает принципиально?