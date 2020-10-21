"Красная зона" не является причиной для отмены местных выборов, - ЦИК
Отнесение населенных пунктов к "красной" или другим эпидемическим зонам не влияет на проведение местных выборов 25 октября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.
"Избирательный кодекс не предусматривает возможности остановки избирательного процесса или отмены избирательного процесса в контексте введения тех или иных зон - будь то "красная", или "желтая", - отметил член ЦИК.
Постивый напомнил, что Конституция предусматривает только два случая, когда выборы не проводятся, - введение военного или чрезвычайного положения по всей Украине или на отдельных территориях.
"В других случаях выборы должны состояться. Поэтому красная зона не повлияет на отмену избирательного процесса", - подчеркнул Постивый.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Учиться - низзя, но голосовать - можно...
У меня вопрос к квидо-адептам: Вы все еще верите этим...?
Да. Они... да и я... были наивны в плане ожиданий от ... Ива Гандона.
Как бы парадоксально это не звучало - но этим случаем является Кучма. Он же единственный, кого переизбрали, никому кроме него это не удавалось. Переизбрали, значит устроило...
Кроме того... не согласен насчет совкового поколения. Ибо победу Зеле в основном одержал за счет более молодых людей (видел исследование по рез-там среди возрастных групп, так там те кого можно назвать советским поколением - в основном за опзж и бют были, за их кандидатов и партии). И это я могу понять. И пояснить. Но разговор будет долгим.
Але через те, що з Нашою Епідемією боротися нікому і нічим, то відтягувати вибори немає сенсу - можна тільки "підтягнути" статистику захворювань, роблячи вигляд, що якимось невідомим науці передвиборчим способом Наша Епідемія демонструє вдвічі меніш показники, ніж у найближчих євросусідів...