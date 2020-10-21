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Новости Местные выборы-2020
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"Красная зона" не является причиной для отмены местных выборов, - ЦИК

Отнесение населенных пунктов к "красной" или другим эпидемическим зонам не влияет на проведение местных выборов 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

"Избирательный кодекс не предусматривает возможности остановки избирательного процесса или отмены избирательного процесса в контексте введения тех или иных зон - будь то "красная", или "желтая", - отметил член ЦИК.

Постивый напомнил, что Конституция предусматривает только два случая, когда выборы не проводятся, - введение военного или чрезвычайного положения по всей Украине или на отдельных территориях.

"В других случаях выборы должны состояться. Поэтому красная зона не повлияет на отмену избирательного процесса", - подчеркнул Постивый.

Также читайте: "Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему

Автор: 

местные выборы (2752) ЦИК (3644) Постивый Сергей (4)


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Топ комментарии
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Подаю петицію Президенту ."Пропоную припинити використовувати слово "депутат" або обранець народу які приміняють до дпетатів ВР, депутатів рай рад облрад і місцевих рад. Пропоную використовувати слова "гандони" до депутатів рай рад облрад і місцевих а до депутатів ВР прошу примінятьи словосполучення анологічне але вищого порядку "гандони штопані" Наприклад "Відбулось чергове засідання штопаних гандонів ВР...і т.д" або до гандонів районної раді було обрано ...і т.д" Ну звучить же ...а .. а саме головне не має в душі протеріччя коли чуєшь .
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21.10.2020 13:31
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Пхахахаха.
Учиться - низзя, но голосовать - можно...

У меня вопрос к квидо-адептам: Вы все еще верите этим...?
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21.10.2020 13:23 Ответить
Ну так статистика у нас як завжди - скіко надо стіко будет ... Я дуже наприклад маю сумніви в результатах виборів в ВР і препіздента: те що віслюка таки вибрали то так - но от з такою перевагою ...
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21.10.2020 13:27 Ответить
Ви просто не хочете признатися самі собі, що в нас так багато наївних громадян
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21.10.2020 13:35 Ответить
То ще дебілів халявщиків у нас достатньо я в курсі - можливо через те що я з західної частини України, а там осел не в такій пошані був ...
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21.10.2020 13:37 Ответить
Я как раз верю, что было примерно столько граждан, которых не устраивала ситуация в стране на момент выборов.
Да. Они... да и я... были наивны в плане ожиданий от ... Ива Гандона.
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21.10.2020 14:39 Ответить
Мабуть, на нашій території ситуація в державі ще ніколи не влаштовувала громадян. Але значно більше їх не влаштовує процес напруження мізків. Можливо щось зміниться, коли останнє радянське покоління відійде в історію.
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21.10.2020 14:57 Ответить
Ну... если верить истории наших выборов, то как раз был один случай, когда всех все устроило.
Как бы парадоксально это не звучало - но этим случаем является Кучма. Он же единственный, кого переизбрали, никому кроме него это не удавалось. Переизбрали, значит устроило...
Кроме того... не согласен насчет совкового поколения. Ибо победу Зеле в основном одержал за счет более молодых людей (видел исследование по рез-там среди возрастных групп, так там те кого можно назвать советским поколением - в основном за опзж и бют были, за их кандидатов и партии). И это я могу понять. И пояснить. Но разговор будет долгим.
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21.10.2020 15:04 Ответить
Ну что , олени , проглотили ?
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21.10.2020 13:23 Ответить
Та ну зрозуміло... Вам би у Чума біла б не булаб причиною зміни в протоколи внесли і все ..нах причини давай гандонів вибирать..а яка різниця що теперешні що майбутьні ..що ті штопані що ці
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21.10.2020 13:24 Ответить
Какой ты многослойный, өөр хүн.
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21.10.2020 13:29 Ответить
А які ще слої ви знаєете????
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21.10.2020 14:11 Ответить
друг човек или чувак... точно не помню.
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21.10.2020 14:15 Ответить
я так розумію що ти мав на увазі "друг, человек или чувак"?
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21.10.2020 14:17 Ответить
Подаю петицію Президенту ."Пропоную припинити використовувати слово "депутат" або обранець народу які приміняють до дпетатів ВР, депутатів рай рад облрад і місцевих рад. Пропоную використовувати слова "гандони" до депутатів рай рад облрад і місцевих а до депутатів ВР прошу примінятьи словосполучення анологічне але вищого порядку "гандони штопані" Наприклад "Відбулось чергове засідання штопаних гандонів ВР...і т.д" або до гандонів районної раді було обрано ...і т.д" Ну звучить же ...а .. а саме головне не має в душі протеріччя коли чуєшь .
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21.10.2020 13:31 Ответить
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21.10.2020 17:20 Ответить
Размещайте на сайте - я проголосую.
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21.10.2020 17:37 Ответить
Сразу после выборов, ЗЕбилоиды введут красную зону по всей Украине.Запомните этот пост
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21.10.2020 13:35 Ответить
Сдохни но проголосуй ? Вот это я понимаю забота о гражданах !!!!
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21.10.2020 14:08 Ответить
"Червона зона" не є причиною для скасування місцевих виборів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1234Бугага
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21.10.2020 14:09 Ответить
За нинішньіх обставин вибори повинні бути перенесені на пів року мінімум, бо наші недопореформоівані санепідеміки швидше не впораються. Однак, у світі мало прикладів такого відповідального підходу і один з них - Нова Зеландія, де правляча партія наважилася запровадити жорсткий карантин та перенести вибори: і з епідемією впоралися, і переконливу перемогу на виборах здобули.
Але через те, що з Нашою Епідемією боротися нікому і нічим, то відтягувати вибори немає сенсу - можна тільки "підтягнути" статистику захворювань, роблячи вигляд, що якимось невідомим науці передвиборчим способом Наша Епідемія демонструє вдвічі меніш показники, ніж у найближчих євросусідів...
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21.10.2020 14:28 Ответить
 
 