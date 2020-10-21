"Червона зона" не є причиною для скасування місцевих виборів, - ЦВК

Віднесення населених пунктів до "червоної" або інших епідемічних зон не впливає на проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",про це заявив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.

"Виборчий кодекс не передбачає можливості зупинення виборчого процесу або скасування виборчого процесу в контексті запровадження тих чи інших зон – чи то "червона", чи "жовта", - зазначив член ЦВК.

Постівий нагадав, що Конституція передбачає лише два випадки, коли вибори не проводяться, - запровадження воєнного чи надзвичайного стану по всій Україні або на окремих територіях.

"В інших випадках вибори повинні відбутися. Тому червона зона не вплине на скасування виборчого процесу", - підкреслив Постівий.

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