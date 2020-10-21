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Новини Місцеві вибори-2020
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"Червона зона" не є причиною для скасування місцевих виборів, - ЦВК

Віднесення населених пунктів до "червоної" або інших епідемічних зон не впливає на проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",про це заявив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.

"Виборчий кодекс не передбачає можливості зупинення виборчого процесу або скасування виборчого процесу в контексті запровадження тих чи інших зон – чи то "червона", чи "жовта", - зазначив член ЦВК.

Постівий нагадав, що Конституція передбачає лише два випадки, коли вибори не проводяться, - запровадження воєнного чи надзвичайного стану по всій Україні або на окремих територіях.

"В інших випадках вибори повинні відбутися. Тому червона зона не вплине на скасування виборчого процесу", - підкреслив Постівий.

Також читайте: "Слуга народу" Грищенко пояснила, чому хочуть скасувати другий тур виборів мера: Недопущення надмірного навантаження на медсистему

Автор: 

місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Постівий Сергій (3)


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Топ коментарі
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Подаю петицію Президенту ."Пропоную припинити використовувати слово "депутат" або обранець народу які приміняють до дпетатів ВР, депутатів рай рад облрад і місцевих рад. Пропоную використовувати слова "гандони" до депутатів рай рад облрад і місцевих а до депутатів ВР прошу примінятьи словосполучення анологічне але вищого порядку "гандони штопані" Наприклад "Відбулось чергове засідання штопаних гандонів ВР...і т.д" або до гандонів районної раді було обрано ...і т.д" Ну звучить же ...а .. а саме головне не має в душі протеріччя коли чуєшь .
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21.10.2020 13:31
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Пхахахаха.
Учиться - низзя, но голосовать - можно...

У меня вопрос к квидо-адептам: Вы все еще верите этим...?
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21.10.2020 13:23 Відповісти
Ну так статистика у нас як завжди - скіко надо стіко будет ... Я дуже наприклад маю сумніви в результатах виборів в ВР і препіздента: те що віслюка таки вибрали то так - но от з такою перевагою ...
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21.10.2020 13:27 Відповісти
Ви просто не хочете признатися самі собі, що в нас так багато наївних громадян
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21.10.2020 13:35 Відповісти
То ще дебілів халявщиків у нас достатньо я в курсі - можливо через те що я з західної частини України, а там осел не в такій пошані був ...
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21.10.2020 13:37 Відповісти
Я как раз верю, что было примерно столько граждан, которых не устраивала ситуация в стране на момент выборов.
Да. Они... да и я... были наивны в плане ожиданий от ... Ива Гандона.
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Мабуть, на нашій території ситуація в державі ще ніколи не влаштовувала громадян. Але значно більше їх не влаштовує процес напруження мізків. Можливо щось зміниться, коли останнє радянське покоління відійде в історію.
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21.10.2020 14:57 Відповісти
Ну... если верить истории наших выборов, то как раз был один случай, когда всех все устроило.
Как бы парадоксально это не звучало - но этим случаем является Кучма. Он же единственный, кого переизбрали, никому кроме него это не удавалось. Переизбрали, значит устроило...
Кроме того... не согласен насчет совкового поколения. Ибо победу Зеле в основном одержал за счет более молодых людей (видел исследование по рез-там среди возрастных групп, так там те кого можно назвать советским поколением - в основном за опзж и бют были, за их кандидатов и партии). И это я могу понять. И пояснить. Но разговор будет долгим.
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21.10.2020 15:04 Відповісти
Ну что , олени , проглотили ?
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21.10.2020 13:23 Відповісти
Та ну зрозуміло... Вам би у Чума біла б не булаб причиною зміни в протоколи внесли і все ..нах причини давай гандонів вибирать..а яка різниця що теперешні що майбутьні ..що ті штопані що ці
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21.10.2020 13:24 Відповісти
Какой ты многослойный, өөр хүн.
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21.10.2020 13:29 Відповісти
А які ще слої ви знаєете????
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21.10.2020 14:11 Відповісти
друг човек или чувак... точно не помню.
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21.10.2020 14:15 Відповісти
я так розумію що ти мав на увазі "друг, человек или чувак"?
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21.10.2020 14:17 Відповісти
Подаю петицію Президенту ."Пропоную припинити використовувати слово "депутат" або обранець народу які приміняють до дпетатів ВР, депутатів рай рад облрад і місцевих рад. Пропоную використовувати слова "гандони" до депутатів рай рад облрад і місцевих а до депутатів ВР прошу примінятьи словосполучення анологічне але вищого порядку "гандони штопані" Наприклад "Відбулось чергове засідання штопаних гандонів ВР...і т.д" або до гандонів районної раді було обрано ...і т.д" Ну звучить же ...а .. а саме головне не має в душі протеріччя коли чуєшь .
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21.10.2020 13:31 Відповісти
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21.10.2020 17:20 Відповісти
Размещайте на сайте - я проголосую.
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21.10.2020 17:37 Відповісти
Сразу после выборов, ЗЕбилоиды введут красную зону по всей Украине.Запомните этот пост
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21.10.2020 13:35 Відповісти
Сдохни но проголосуй ? Вот это я понимаю забота о гражданах !!!!
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21.10.2020 14:08 Відповісти
"Червона зона" не є причиною для скасування місцевих виборів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1234Бугага
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21.10.2020 14:09 Відповісти
За нинішньіх обставин вибори повинні бути перенесені на пів року мінімум, бо наші недопореформоівані санепідеміки швидше не впораються. Однак, у світі мало прикладів такого відповідального підходу і один з них - Нова Зеландія, де правляча партія наважилася запровадити жорсткий карантин та перенести вибори: і з епідемією впоралися, і переконливу перемогу на виборах здобули.
Але через те, що з Нашою Епідемією боротися нікому і нічим, то відтягувати вибори немає сенсу - можна тільки "підтягнути" статистику захворювань, роблячи вигляд, що якимось невідомим науці передвиборчим способом Наша Епідемія демонструє вдвічі меніш показники, ніж у найближчих євросусідів...
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21.10.2020 14:28 Відповісти
 
 