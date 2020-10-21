"Червона зона" не є причиною для скасування місцевих виборів, - ЦВК
Віднесення населених пунктів до "червоної" або інших епідемічних зон не впливає на проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",про це заявив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.
"Виборчий кодекс не передбачає можливості зупинення виборчого процесу або скасування виборчого процесу в контексті запровадження тих чи інших зон – чи то "червона", чи "жовта", - зазначив член ЦВК.
Постівий нагадав, що Конституція передбачає лише два випадки, коли вибори не проводяться, - запровадження воєнного чи надзвичайного стану по всій Україні або на окремих територіях.
"В інших випадках вибори повинні відбутися. Тому червона зона не вплине на скасування виборчого процесу", - підкреслив Постівий.
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Учиться - низзя, но голосовать - можно...
У меня вопрос к квидо-адептам: Вы все еще верите этим...?
Да. Они... да и я... были наивны в плане ожиданий от ... Ива Гандона.
Как бы парадоксально это не звучало - но этим случаем является Кучма. Он же единственный, кого переизбрали, никому кроме него это не удавалось. Переизбрали, значит устроило...
Кроме того... не согласен насчет совкового поколения. Ибо победу Зеле в основном одержал за счет более молодых людей (видел исследование по рез-там среди возрастных групп, так там те кого можно назвать советским поколением - в основном за опзж и бют были, за их кандидатов и партии). И это я могу понять. И пояснить. Но разговор будет долгим.
Але через те, що з Нашою Епідемією боротися нікому і нічим, то відтягувати вибори немає сенсу - можна тільки "підтягнути" статистику захворювань, роблячи вигляд, що якимось невідомим науці передвиборчим способом Наша Епідемія демонструє вдвічі меніш показники, ніж у найближчих євросусідів...