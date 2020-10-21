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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кремль уверяет, что обеспечит оккупированный Крым водой без Украины

Кремль уверяет, что обеспечит оккупированный Крым водой без Украины

В Кремле заявили, что Украина сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой. У президента РФ Владимира Путина считают, что способны решить эту проблему без участия Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, именно Украина "перекрыла кран".

"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - считает Песков.

Напомним, в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в Крым, она должна об этом попросить и признать себя оккупантом.

Крым (26360) Песков (1852) вода (918)


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Топ комментарии
+19
"баба з возу..... нам спокойней"
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21.10.2020 13:26
+18
Флаг в руки и топор в спину.
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21.10.2020 13:26
+14
Та флаг вам в руки, барабан на шею и попутного ветра в горбатую спину.

Может хоть немного от войнушек и пакостей отвлечётесь.
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21.10.2020 13:28
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"баба з возу..... нам спокойней"
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21.10.2020 13:26 Ответить
Флаг в руки и топор в спину.
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21.10.2020 13:26 Ответить
Там вже ятаган стирчить.
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21.10.2020 13:30 Ответить
Ятаган стирчить трохи нижче. Та не один.
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21.10.2020 14:20 Ответить
Это предложил не Путин, а Геннадий Москаль.
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21.10.2020 13:26 Ответить
Ага, в 5 литровых емкостях, в магазинах.
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21.10.2020 13:28 Ответить
Та флаг вам в руки, барабан на шею и попутного ветра в горбатую спину.

Может хоть немного от войнушек и пакостей отвлечётесь.
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21.10.2020 13:28 Ответить
удачі, води в морі багато(прада там фекалії), а камнєй єщьо больше
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21.10.2020 13:28 Ответить
Вообще нассать .
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21.10.2020 13:28 Ответить
Нарешті дійшло через 6 років що від біндер води не буде.
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21.10.2020 13:28 Ответить
Вперед и с песней!
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21.10.2020 13:29 Ответить
Кремль уверяет, что обеспечит оккупированный Крым водой без Украины - Цензор.НЕТ 9096
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21.10.2020 13:29 Ответить
КРЫСчане-колобранты...
Припадайте к картынке выше и УТОЛЯЙТЕ жажду!)))))
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21.10.2020 13:34 Ответить
Тупая орда и проблема с водой - братья .
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21.10.2020 13:30 Ответить
Дивно, що до цього часу Ротенберг від ***** грошей на будівництво водопроводу через Керченську затоку не отримав. Можна було б стільки фінансів освоїти
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21.10.2020 13:32 Ответить
Если в Крыме есть вода значит ***** нассал туда!
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21.10.2020 13:32 Ответить
Так и Украина не против, чтобы оккупанты сами решали ВСЕ проблемы на захваченных территориях!
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21.10.2020 13:33 Ответить
Попутного вам ветра в дупы,козломордые
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21.10.2020 13:34 Ответить
Как говорится:
- Попутного ветра в горбатую спину!
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21.10.2020 13:34 Ответить
Турки побудували водогін по дну моря до підконтрольної їм частини Кіпру. ****! Дайош вадагон?!!!
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21.10.2020 13:35 Ответить
Кремль уверяет, что обеспечит оккупированный Крым водой без Украины - Цензор.НЕТ 9350
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21.10.2020 13:40 Ответить
ПУТИНПАААМАГИ!!!!
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21.10.2020 13:40 Ответить
Похмелитися випрошує?
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21.10.2020 17:32 Ответить
Говорили, балакали - сіли та й заплакали!
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21.10.2020 13:40 Ответить
Неужели в кремле научились подключать водную трубу к телевизору с кремлепропагандой?
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21.10.2020 13:41 Ответить
Ну мост тоже было ни за что не построить.
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21.10.2020 14:01 Ответить
С тех пор не было ни одной по настоящему холодной зимы. Наблюдай
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21.10.2020 14:06 Ответить
За шесть лет много территории крыма превратилось в полупустыню. Так что никакие холодные зимы не спасут. В Сахаре тоже холодно бывает, только вот там ничего не выросло и вода не появилась!
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22.10.2020 10:17 Ответить
Ну водопровод от дона или енисея ведь проще же моста? А если поставить еще задачу московское метро до севастополя протянуть… Слабо?
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21.10.2020 15:43 Ответить
Ну те що вони то таки вродять то так, благо є досвід Ізраїлю який з задоволення продасть їм заводи - питання СКІЛЬКИ то буде коштувати для запуску і скільки підтримка ... Ну і вкрадуть 99% Але вєлічіє вимагає жертв - так що каци терпіть ! Пропоную їм підняти пенсійний вік до 75 ! Якраз мало би вистачить ...
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21.10.2020 13:41 Ответить
За 6 лет не обеспечили, значит не обеспечат никогда
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21.10.2020 13:41 Ответить
Понты как всегда. Давно бы начали делать. Видать, на строительстве керченского моста надорвались.
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21.10.2020 13:50 Ответить
Фиигня вопрос - пускай СП-2 вокруг Европы достраивают и воды северных рек по нему качают. ЕС как помощь для страждущих разрешит достроить. Или пускай Кузей возят. Так еще жалостливее будет.
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21.10.2020 14:01 Ответить
Ну и отлично. Посмотрим во сколько ето козломордым обойдется каждый год. Зато каждая копейка вложенная в водопровод не пойдет на снаряды и патроны для убийства украинцев.
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21.10.2020 14:05 Ответить
"расея - это мощная страна" - ВВП города Нью-Йорка превышает ВВП расеи это все что надо знать про "мощную страну"
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21.10.2020 14:08 Ответить
Наша песня гарна й нова
Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України - Цензор.НЕТ 9683
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21.10.2020 14:09 Ответить
сообщите это Шмыгалю - чтоб успокоился наконец
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21.10.2020 14:15 Ответить
порохососы, если зеля такой гад, то почему он не включает воду в Крым?
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21.10.2020 14:23 Ответить
и таки нашёлся один долбо*б. не удивлён твоим выбором с твоими умственными способностями.
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21.10.2020 14:39 Ответить
Можливо впевнений, що можуть "виключити"? Це в нього треба питати, або в Шмигаля.
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21.10.2020 17:37 Ответить
Как-то от сердца отлегло. Теперь я за оккупантов спокоен, будут умирать от некачественной воды, болезней, кремлевской дурости. А в это время могущественный Днепр будет спокойно нести свои воды мимо острова Буяна в Приднепровский лиман. Соленость его снова снизится в возродятся осетровые рыбы, мясо которых очень полено и питательно.
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21.10.2020 14:23 Ответить
Уверен, питьевую воду будут продавать в бутылках, а скрепные жопы мыть и стирать будут в море. Вонь от кацапов до Турции дойдет.
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21.10.2020 14:31 Ответить
Леонід Макарович бреше коли вимагає воду в Крим, Пєсков сказав РФ велика країна і всіх напоїть і нагодує. Прапор їм в руки, і це добре , адже ціна окупації для Кремля буде тільки зростати.
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21.10.2020 14:47 Ответить
Попутного вітру їм у спину, бронепотяг назустріч.
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21.10.2020 15:05 Ответить
Ага, 6 год пошёл как обеспечили
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21.10.2020 15:11 Ответить
Добре. Бо були від них крики на всю ООН, що Україна влаштовує гуманітарну катастрофу.
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21.10.2020 17:41 Ответить
опять пургу несет
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21.10.2020 23:26 Ответить
 
 