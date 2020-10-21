Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України
У Кремлі заявили, що Україна сама відкинула переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За його словами, саме Україна "перекрила кран".
"Росія - це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану", - вважає Пєсков.
Нагадаємо, в Севастополі запровадили режим підвищеної готовності через нестачу води.
Раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру в разі опору кримчан у цьому питанні.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна поставляла воду в Крим, вона повинна про це попросити і визнати себе окупантом.
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