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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України

Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України

У Кремлі заявили, що Україна сама відкинула переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, саме Україна "перекрила кран".

"Росія - це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану", - вважає Пєсков.

Нагадаємо, в Севастополі запровадили режим підвищеної готовності через нестачу води.

Також читайте: Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму

Раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру в разі опору кримчан у цьому питанні.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна поставляла воду в Крим, вона повинна про це попросити і визнати себе окупантом.

Автор: 

Крим (14122) Пєсков (1605) вода (1175)


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Топ коментарі
+19
"баба з возу..... нам спокойней"
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21.10.2020 13:26
+18
Флаг в руки и топор в спину.
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21.10.2020 13:26
+14
Та флаг вам в руки, барабан на шею и попутного ветра в горбатую спину.

Может хоть немного от войнушек и пакостей отвлечётесь.
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21.10.2020 13:28
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"баба з возу..... нам спокойней"
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21.10.2020 13:26 Відповісти
Флаг в руки и топор в спину.
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21.10.2020 13:26 Відповісти
Там вже ятаган стирчить.
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21.10.2020 13:30 Відповісти
Ятаган стирчить трохи нижче. Та не один.
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21.10.2020 14:20 Відповісти
Это предложил не Путин, а Геннадий Москаль.
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21.10.2020 13:26 Відповісти
Ага, в 5 литровых емкостях, в магазинах.
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21.10.2020 13:28 Відповісти
Та флаг вам в руки, барабан на шею и попутного ветра в горбатую спину.

Может хоть немного от войнушек и пакостей отвлечётесь.
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21.10.2020 13:28 Відповісти
удачі, води в морі багато(прада там фекалії), а камнєй єщьо больше
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21.10.2020 13:28 Відповісти
Вообще нассать .
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21.10.2020 13:28 Відповісти
Нарешті дійшло через 6 років що від біндер води не буде.
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21.10.2020 13:28 Відповісти
Вперед и с песней!
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21.10.2020 13:29 Відповісти
Кремль уверяет, что обеспечит оккупированный Крым водой без Украины - Цензор.НЕТ 9096
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21.10.2020 13:29 Відповісти
КРЫСчане-колобранты...
Припадайте к картынке выше и УТОЛЯЙТЕ жажду!)))))
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21.10.2020 13:34 Відповісти
Тупая орда и проблема с водой - братья .
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21.10.2020 13:30 Відповісти
Дивно, що до цього часу Ротенберг від ***** грошей на будівництво водопроводу через Керченську затоку не отримав. Можна було б стільки фінансів освоїти
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21.10.2020 13:32 Відповісти
Если в Крыме есть вода значит ***** нассал туда!
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21.10.2020 13:32 Відповісти
Так и Украина не против, чтобы оккупанты сами решали ВСЕ проблемы на захваченных территориях!
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21.10.2020 13:33 Відповісти
Попутного вам ветра в дупы,козломордые
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21.10.2020 13:34 Відповісти
Как говорится:
- Попутного ветра в горбатую спину!
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21.10.2020 13:34 Відповісти
Турки побудували водогін по дну моря до підконтрольної їм частини Кіпру. ****! Дайош вадагон?!!!
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21.10.2020 13:35 Відповісти
Кремль уверяет, что обеспечит оккупированный Крым водой без Украины - Цензор.НЕТ 9350
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21.10.2020 13:40 Відповісти
ПУТИНПАААМАГИ!!!!
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21.10.2020 13:40 Відповісти
Похмелитися випрошує?
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21.10.2020 17:32 Відповісти
Говорили, балакали - сіли та й заплакали!
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21.10.2020 13:40 Відповісти
Неужели в кремле научились подключать водную трубу к телевизору с кремлепропагандой?
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21.10.2020 13:41 Відповісти
Ну мост тоже было ни за что не построить.
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21.10.2020 14:01 Відповісти
С тех пор не было ни одной по настоящему холодной зимы. Наблюдай
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21.10.2020 14:06 Відповісти
За шесть лет много территории крыма превратилось в полупустыню. Так что никакие холодные зимы не спасут. В Сахаре тоже холодно бывает, только вот там ничего не выросло и вода не появилась!
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22.10.2020 10:17 Відповісти
Ну водопровод от дона или енисея ведь проще же моста? А если поставить еще задачу московское метро до севастополя протянуть… Слабо?
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21.10.2020 15:43 Відповісти
Ну те що вони то таки вродять то так, благо є досвід Ізраїлю який з задоволення продасть їм заводи - питання СКІЛЬКИ то буде коштувати для запуску і скільки підтримка ... Ну і вкрадуть 99% Але вєлічіє вимагає жертв - так що каци терпіть ! Пропоную їм підняти пенсійний вік до 75 ! Якраз мало би вистачить ...
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21.10.2020 13:41 Відповісти
За 6 лет не обеспечили, значит не обеспечат никогда
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21.10.2020 13:41 Відповісти
Понты как всегда. Давно бы начали делать. Видать, на строительстве керченского моста надорвались.
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21.10.2020 13:50 Відповісти
Фиигня вопрос - пускай СП-2 вокруг Европы достраивают и воды северных рек по нему качают. ЕС как помощь для страждущих разрешит достроить. Или пускай Кузей возят. Так еще жалостливее будет.
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21.10.2020 14:01 Відповісти
Ну и отлично. Посмотрим во сколько ето козломордым обойдется каждый год. Зато каждая копейка вложенная в водопровод не пойдет на снаряды и патроны для убийства украинцев.
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21.10.2020 14:05 Відповісти
"расея - это мощная страна" - ВВП города Нью-Йорка превышает ВВП расеи это все что надо знать про "мощную страну"
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21.10.2020 14:08 Відповісти
Наша песня гарна й нова
Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України - Цензор.НЕТ 9683
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21.10.2020 14:09 Відповісти
сообщите это Шмыгалю - чтоб успокоился наконец
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21.10.2020 14:15 Відповісти
порохососы, если зеля такой гад, то почему он не включает воду в Крым?
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21.10.2020 14:23 Відповісти
и таки нашёлся один долбо*б. не удивлён твоим выбором с твоими умственными способностями.
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Можливо впевнений, що можуть "виключити"? Це в нього треба питати, або в Шмигаля.
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21.10.2020 17:37 Відповісти
Как-то от сердца отлегло. Теперь я за оккупантов спокоен, будут умирать от некачественной воды, болезней, кремлевской дурости. А в это время могущественный Днепр будет спокойно нести свои воды мимо острова Буяна в Приднепровский лиман. Соленость его снова снизится в возродятся осетровые рыбы, мясо которых очень полено и питательно.
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21.10.2020 14:23 Відповісти
Уверен, питьевую воду будут продавать в бутылках, а скрепные жопы мыть и стирать будут в море. Вонь от кацапов до Турции дойдет.
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21.10.2020 14:31 Відповісти
Леонід Макарович бреше коли вимагає воду в Крим, Пєсков сказав РФ велика країна і всіх напоїть і нагодує. Прапор їм в руки, і це добре , адже ціна окупації для Кремля буде тільки зростати.
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21.10.2020 14:47 Відповісти
Попутного вітру їм у спину, бронепотяг назустріч.
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21.10.2020 15:05 Відповісти
Ага, 6 год пошёл как обеспечили
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21.10.2020 15:11 Відповісти
Добре. Бо були від них крики на всю ООН, що Україна влаштовує гуманітарну катастрофу.
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21.10.2020 17:41 Відповісти
опять пургу несет
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21.10.2020 23:26 Відповісти
 
 