Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України

У Кремлі заявили, що Україна сама відкинула переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, саме Україна "перекрила кран".

"Росія - це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану", - вважає Пєсков.

Нагадаємо, в Севастополі запровадили режим підвищеної готовності через нестачу води.

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Раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру в разі опору кримчан у цьому питанні.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна поставляла воду в Крим, вона повинна про це попросити і визнати себе окупантом.