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Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму

Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму

Російський "план із забезпечення надійного водопостачання Криму і Севастополя" передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.

Про це йдеться в опублікованому на сайті кабміну РФ розпорядженні, інформує Цензор.НЕТ.

У документі є уточнення, що в 2021 році передбачено 3,2 млрд рублів, у 2022 році - 5 млрд. Майже вся сума буде виділена з федерального бюджету.

Передбачається, що реалізація таких проєктів дасть додатково по 20 тис. куб. м води на добу для Криму і Севастополя.

Найдорожчі проєкти плану - будівництво нових мереж для міського водосховища Севастополя (Чорнореченського) і завершення будівництва очисних споруд на півдні міста ("Південні"): 9,5 млрд рублів і 8,5 млрд рублів відповідно. Завершити реалізацію проєктів планується в 2024 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У водосховищах окупованих Криму і Севастополя запаси води не перевищують 15%, - ЗМІ

Загалом планом передбачено 14 заходів, серед них - розробка нових джерел води, будівництво гідротехнічних споруд, об'єктів водопостачання, водовідведення, а також капітальний ремонт інфраструктури. Передбачається, що це забезпечить додаткову подачу води в обсязі не менше 310 тис. кубометрів на добу.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Читайте також: Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності". ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14135) Уряд рф (48) водопостачання (831) вода (1176)


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Топ коментарі
+16
Торопится не надо. Надо чтобы их кизяки нагайками научили Родину любить, а не за халявой гоняться Пусть досыта руцьким миром нажрутся
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 910
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19.10.2020 23:02
+14
Даже не вдаваясь в подробности дороговизны этого проекта, просто пальцем показать, например, на ОАЭ или Саудовскую Аравию, где такие проекты более реальны, хотя-бы из-за климата. Но нигде пустыня не зеленеет. Это уже от полоумности.
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19.10.2020 22:47
+13
кацапы гатовимся!!!
Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1615
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19.10.2020 22:31
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"Это другое! Тут понимать надо!"
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20.10.2020 00:06 Відповісти
у море покидають, а там риба поїсть
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19.10.2020 23:06 Відповісти
Презервативы и контрацептивы дешевле.
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19.10.2020 23:10 Відповісти
Степи Украины в этом году тоже пострадали от засухи.Олия подорожала из-за этого.Нам надо тоже думать,как спасать степи.Агробарыги терпят убытки,хотя у них земли в разных климатических зонах Украины.
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19.10.2020 23:00 Відповісти
Это да, год мягко говоря странный.
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19.10.2020 23:02 Відповісти
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 915
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19.10.2020 23:15 Відповісти
Любая проблема имеет техническое решение и стоит денег. Эти денежки не будут потрачены на войну, а за время реализации проекта сумма вырастет, что уже просто "восхитительно". К тому же то что "выпьют" в Крыму ухудшит жизнь в **********, а это уже просто праздник.
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19.10.2020 23:09 Відповісти
к опреснителям как минимум аэс должна быть т.к. процесс очень энергозатратный. в мире только два варианта опреснения это микродиффузионный ( мембраны которые пропускают только молекулы воды и дистиляционный - испарение и потом перегонка пара. так что кацапам дешевле с сайберии снег завозить и топить его на крыме.
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19.10.2020 23:09 Відповісти
Арабы опресняют и без АЭС.
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19.10.2020 23:10 Відповісти
Так у них нефть дешевле воды, зачем им АЭС?
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20.10.2020 02:56 Відповісти
А электричество откуда на опреснители? Или боженька напряжение подаст?
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19.10.2020 23:10 Відповісти
Сименс подал.
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19.10.2020 23:13 Відповісти
сименсов мало чтобы производить пресную воду в промышленых масштабах да и сама ректифицированная вода не придогна для питья из зи отсутсвтия в ней микроэлементов.
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19.10.2020 23:17 Відповісти
Дисцилированную воду никто не пьёт, в неё сначала добавляют соли.
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19.10.2020 23:18 Відповісти
каким образом?
я не о солях писал а о микроэлементах воды.
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19.10.2020 23:24 Відповісти
Дозатором либо просто лопатой.
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19.10.2020 23:27 Відповісти
"микроэлементы воды" это и есть соли.
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20.10.2020 00:07 Відповісти
Дистиллированную воду с опреснителей пьют на американском флоте уже десятки лет, да и по нормам санитарным нет нижнего предела насыщения питьевой воды минералами, да и Поль Брэгг в своей книге "Шокирующая правда о воде и соли" писал за пользу употребления дистиллированной воды. Ну и для примера, я и не только пью из обратного осмоса без минерализатора обезсоленую воду и не ощущаю вреда для здоровья. Тут как говорится не водой единой сыт человек, минералы поступают с пищей.
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19.10.2020 23:32 Відповісти
Тоже верно. Хотя мне больше нравится колодезная вода, чем дождевая.
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19.10.2020 23:42 Відповісти
На НТВ-фильм о Борисе Немцове. Коротко о сути: Бориса убила СБУ Украины(!!!). А Дурицкая (девушка на мосту с Немцовым)-агент СБУ, которая и привела его под чеченские пули. 4 серии лжи и грязи. Конченные кретины! В Чечне поищите заказчика, а покровителя в Кремле, так оно вернее!
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19.10.2020 23:11 Відповісти
Время в натуре покажет, как и шемдесят лэт шавецкой власти.
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19.10.2020 23:15 Відповісти
Фак?
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20.10.2020 00:15 Відповісти
Просто добавить воды - просто убавь *****.
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19.10.2020 23:13 Відповісти
так шас посчитаю, если продать руцким на Крым через канал 2 евро за литр - то они без труда могут получить 8 000 000 000/98=8695652/2=4 347 82******* или 4 тысячи кубов - гешефт хорошый и деньги не зебилам а на дроны и дроны камикадзе - через пару лет рашка отдаст не то что Крым но все територии которые посчитает себе пригодными Украина.
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19.10.2020 23:21 Відповісти
но с другой стороны, можно и помучить тех кто орали крым наш, ведь именно они оплатят ихние проекты о воде да и необходимых вертухаев, то есть умножаем на 2, нооо, если отдать на реализацию аркашке, то умножаем 15 - не плохо выглядит.
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19.10.2020 23:24 Відповісти
Обещать жениться - не значит жениться?! Знаю точно что будет дольше и дороже, и планы все только планы, а что будет дальше даже через 2 дня, только Господь знает, не говоря о 2-ух годах.
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19.10.2020 23:26 Відповісти
ну наснем с того что есть не энергоемкие опреснители на основе обратного осмоса (гугл в помощ ), во вторых даже минерализованная вода не считается питьевой, ее придется или бутилировать из артезианских скважин или завозить с материка, но в принципе , приналичии доступа к современным технологиям и воли правителей вопрос можно решить
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19.10.2020 23:31 Відповісти
С питьевой водой вопрос решат, но вот для других нужд и полива врядли. Короче крымнаш ***** как камень на шее, а не с неба.
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19.10.2020 23:36 Відповісти
а на полив и "другие нужды" кацапам накласть. Основная масса населения живет на ЮБК, а не в степном Крыму.
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20.10.2020 00:09 Відповісти
Ну тогда у них будет как в Египте курорты и пустыня, вот только отели будут не пятизвёздочные, потому как до египтян цивилизации нарасии нужно ещё пять тысяч лет.
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20.10.2020 00:45 Відповісти
шо там думати, можна ж мочу фільтрувати зворотнім осмосом!
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19.10.2020 23:35 Відповісти
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2244
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19.10.2020 23:39 Відповісти
- Что такое : "до звезды" ?..
- Опреснитель, для воды !
- Для какой воды ? Морской ?..
- Крысам пофиг для какой !
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19.10.2020 23:50 Відповісти
8,2 млрд рублей будут ,,потрачены,, только на сюжеты первого гебельсовского канала как хотошо без биндерской воды или ее бы все равно выпили солдаты НАТО
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20.10.2020 00:14 Відповісти
тупорілость кацапов зашкаливает.. Днепровая вода в неограниченном количестве есть в Чорном море, но они то скважині бурят то разсказівают сказки про опреснітелі.
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20.10.2020 00:17 Відповісти
-Урррааа! Воду дадут- будем камни с неба запивать!!!
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9521
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20.10.2020 00:18 Відповісти
украл кацап, кричит- моё !
...тупое, мерзкое ворьё !
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20.10.2020 00:26 Відповісти
В Крыму появилась вода - чЛЕНИН замироточил:

Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4653
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20.10.2020 00:40 Відповісти
Та нет, там если камеру опустить стоит *****, подставив хайло под струю.
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20.10.2020 00:47 Відповісти
Тебе ли там из-за флага иностранного видать ли, как плачут в подушку крымчане, вспоминая кэш в карманах от множества туристов.
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20.10.2020 00:51 Відповісти
Им сейчас не о халявных барышах думать надо,которые они потеряли вступив в титаник русского мира,а о том как свой тухес спасать.
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20.10.2020 01:45 Відповісти
Российский "план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя" предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Источник: https://censor.net/ru/n3225688

Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5799
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20.10.2020 01:44 Відповісти
хай відразу опріснюють і каналізацію. Руцький мір він такий
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20.10.2020 02:01 Відповісти
А опреснителях будут сепараторы для отделения твёрдых фракций говна ?
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20.10.2020 02:28 Відповісти
А то крымчанам придётся пить чай только через ситечко.
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20.10.2020 02:30 Відповісти
Зато у них гравицапа всех времен и народов.
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20.10.2020 04:50 Відповісти
Опять про воду в Крым.... подробненько.
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок-постов и заминировав проходы на полуостров, не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
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20.10.2020 04:40 Відповісти
Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды мочи в оккупированном Крыму.
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20.10.2020 07:58 Відповісти
ЭТО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ ОКЕАН !!! ГРИНПИС ПОД БЕРЕГ !)
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20.10.2020 07:58 Відповісти
пока сделают все опреснители - мост развалиться...
подчинят мост - опреснители засорятся...
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20.10.2020 08:13 Відповісти
ще один момент..

в результаті опріснення утворюються величезні "поклади" морської солі...
котру треба кудись подіти...
котру не залишиш на березі,бо її просто розмиє дощем...
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20.10.2020 08:40 Відповісти
Две тысячи двадцатый год... Аэропорт...
Таможенник пристал к какой-то крале:
- Ну, что вы, как воды набрали в рот?..
А, кстати, не воды ль вы в рот набрали?
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20.10.2020 08:22 Відповісти
Можно у Китайцев покупать байкальскую воду...
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20.10.2020 08:24 Відповісти
Новый национальный мегапроект на 10 трлн. руб. - воду из районов затопления будут перебрасывать в зоны лесных пожаров.А в Крым камни с неба...
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20.10.2020 08:27 Відповісти
ВІримо в геній російської техніки !!!

На российском сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос. Об этом пишет РИА «Новости».
«Электрон» снова отказал», - сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами. Позже экипаж доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле «Звезда».
Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда» вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня. 11 октября отказал туалет в модуле «Звезда», его ввели в строй на следующий день.
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20.10.2020 08:37 Відповісти
и работать эти опреснители будут на дровах. или там уже АЭС построили?
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20.10.2020 08:46 Відповісти
Мальта (население полмиллиона) тратит на водоснабжение $2 млрд/год. 60% воды опресняют, она идёт в водопровод на технические нужды. Эту воду не пьют и не готовят на ней еду. 40% воды привозят в бутылках и кегах + куча танкеров с пресной питьевой водой постоянно приходит с Сицилии.
Вопрос сколько будет стоить водоснабжение 3,5 миллионного Крыма в год?
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20.10.2020 16:14 Відповісти
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