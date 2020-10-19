Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму
Російський "план із забезпечення надійного водопостачання Криму і Севастополя" передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.
Про це йдеться в опублікованому на сайті кабміну РФ розпорядженні, інформує Цензор.НЕТ.
У документі є уточнення, що в 2021 році передбачено 3,2 млрд рублів, у 2022 році - 5 млрд. Майже вся сума буде виділена з федерального бюджету.
Передбачається, що реалізація таких проєктів дасть додатково по 20 тис. куб. м води на добу для Криму і Севастополя.
Найдорожчі проєкти плану - будівництво нових мереж для міського водосховища Севастополя (Чорнореченського) і завершення будівництва очисних споруд на півдні міста ("Південні"): 9,5 млрд рублів і 8,5 млрд рублів відповідно. Завершити реалізацію проєктів планується в 2024 році.
Загалом планом передбачено 14 заходів, серед них - розробка нових джерел води, будівництво гідротехнічних споруд, об'єктів водопостачання, водовідведення, а також капітальний ремонт інфраструктури. Передбачається, що це забезпечить додаткову подачу води в обсязі не менше 310 тис. кубометрів на добу.
Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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я не о солях писал а о микроэлементах воды.
- Опреснитель, для воды !
- Для какой воды ? Морской ?..
- Крысам пофиг для какой !
...тупое, мерзкое ворьё !
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок-постов и заминировав проходы на полуостров, не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
водымочи в оккупированном Крыму.
подчинят мост - опреснители засорятся...
в результаті опріснення утворюються величезні "поклади" морської солі...
котру треба кудись подіти...
котру не залишиш на березі,бо її просто розмиє дощем...
Таможенник пристал к какой-то крале:
- Ну, что вы, как воды набрали в рот?..
А, кстати, не воды ль вы в рот набрали?
На российском сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос. Об этом пишет РИА «Новости».
«Электрон» снова отказал», - сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами. Позже экипаж доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле «Звезда».
Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда» вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня. 11 октября отказал туалет в модуле «Звезда», его ввели в строй на следующий день.
Вопрос сколько будет стоить водоснабжение 3,5 миллионного Крыма в год?