Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму

Російський "план із забезпечення надійного водопостачання Криму і Севастополя" передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.

Про це йдеться в опублікованому на сайті кабміну РФ розпорядженні, інформує Цензор.НЕТ.

У документі є уточнення, що в 2021 році передбачено 3,2 млрд рублів, у 2022 році - 5 млрд. Майже вся сума буде виділена з федерального бюджету.

Передбачається, що реалізація таких проєктів дасть додатково по 20 тис. куб. м води на добу для Криму і Севастополя.

Найдорожчі проєкти плану - будівництво нових мереж для міського водосховища Севастополя (Чорнореченського) і завершення будівництва очисних споруд на півдні міста ("Південні"): 9,5 млрд рублів і 8,5 млрд рублів відповідно. Завершити реалізацію проєктів планується в 2024 році.

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Загалом планом передбачено 14 заходів, серед них - розробка нових джерел води, будівництво гідротехнічних споруд, об'єктів водопостачання, водовідведення, а також капітальний ремонт інфраструктури. Передбачається, що це забезпечить додаткову подачу води в обсязі не менше 310 тис. кубометрів на добу.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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