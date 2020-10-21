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Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2"

Кремль назвал

В Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции расширение американских санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток 2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики", - сказал Песков журналистам.

"К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем не прикрытой такой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - отметил он.

Песков подчеркнул, что "эта деструктивная линия продолжается не первый год и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток-2", - Госдеп

Автор: 

Песков (1852) США (26313) Северный поток (1448)


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Топ комментарии
+14
Вялікіє почали скиглити.
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21.10.2020 13:41
+11
Вам еще не раз аукнется воровской захват Крыма.
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21.10.2020 13:53
+8
Орда в жопе . Вот и скулят .
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21.10.2020 13:43
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Вялікіє почали скиглити.
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21.10.2020 13:41 Ответить
Орда в жопе . Вот и скулят .
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21.10.2020 13:43 Ответить
А добросовестно лишать Украину транзита ? Такие деньги угробить лишь на то,что бы Украина загнулась, замёрзла. Что бы миллиарды денег шли на армию, а не на улучшение жизни людей, это добросовестно?
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21.10.2020 15:06 Ответить
"То вы ничё не панимаите" (с)
В Сирию рашкованы влезли именно с такой целью
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21.10.2020 17:10 Ответить
Смешные санкции недостаточно смешные.
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21.10.2020 13:54 Ответить
Достаточность определяется эффективностью. Они действительно совершенно недостаточные.
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21.10.2020 14:11 Ответить
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21.10.2020 13:42 Ответить
это из серии....
насрать себе в штаны! и обвинять в этом соседа....
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21.10.2020 13:43 Ответить
Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1614
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21.10.2020 13:44 Ответить
Не в тему . Пёсик наш , украинский . А пинающий его - ватный козёл .
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21.10.2020 13:48 Ответить
Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 425
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21.10.2020 13:50 Ответить
Лютая...
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21.10.2020 14:10 Ответить
У мене колись була собака, яка за раз пів качана могла втоптати з радістю.
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21.10.2020 16:53 Ответить
вводите санкции
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21.10.2020 13:47 Ответить
правильно, санкции против американских самолетов и аэропортов, которые их обслуживают, вполне асимметричненько будет))
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21.10.2020 13:55 Ответить
...и сразу после этого в лес - валежник собирать!
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21.10.2020 13:56 Ответить
так они уже вовсю его собирают после законодательного одобрения фюрера, топить то хаты чем-то надо, более 30% стада газобензоколонки не газифицировано))
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21.10.2020 13:59 Ответить
Ну хоть кто то в этом мире в состоянии раком держать кацапов!
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21.10.2020 13:50 Ответить
А то, что в Крыму отжали активов украинского бизнеса на десятки миллиардов баксов, а заводы Донецкой и Луганской областей вывезли в мордор, эта политика с точки зрения писькова очень конструктивна ?
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21.10.2020 13:53 Ответить
Вам еще не раз аукнется воровской захват Крыма.
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21.10.2020 13:53 Ответить
Воровство - это хищение тайно, украдкой, когда стараются украсть незаметно для владельца.
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21.10.2020 14:13 Ответить
Зеленые человечки там так и появились - тайно, под шумок окончания майданных событий.
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21.10.2020 14:17 Ответить
Тайно?! Ты из параллельной вселенной?
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21.10.2020 14:19 Ответить
Без опознавательных знаков, без предупреждения - это как? Вспомни, может ты тогда был в параллельном мире.
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21.10.2020 14:25 Ответить
_А... т. е. если они не признавались что они рашисты, то это было тайно и они просто... х. з. с Марса на нас напали. Глубокая мысль...
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21.10.2020 14:32 Ответить
Это значит - произошел подлый, воровской захват московитами земель бывшей братской страны.
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21.10.2020 14:43 Ответить
_Никогда они не были Украине братьями, только захватчиками и убийцами. А брехня вражеской пропаганды про братьев - брехня и есть.
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21.10.2020 14:57 Ответить
Однако правители московии всегда любили поговорить о дружбе с "братским украинским народом".
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21.10.2020 14:59 Ответить
Бандиты могут что угодно своей жертве рассказывать чтобы добиться своего.
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21.10.2020 15:01 Ответить
Планетарный гопник (рейдер) начал ныть, что ему не дают делать его гопническое дело
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21.10.2020 13:57 Ответить
Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2"...

и заплакал...
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21.10.2020 14:01 Ответить
А ответить то нечем, кишка то тонка, больно когда твоими же методами против тебя.
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21.10.2020 14:03 Ответить
Россия должна перекрыть все газопроводы в Европу
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21.10.2020 14:05 Ответить
Еще лет 5 и Европа сама это сделает.
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21.10.2020 14:07 Ответить
В Европе уже испугались.😆
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21.10.2020 14:10 Ответить
А жрать ви што будєтє?
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21.10.2020 14:15 Ответить
_Пусть выродки жрут свои снобизм, рашистский шовинизм, приправляют скрепами и запивают киселём из вяличия.
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21.10.2020 14:21 Ответить
Pust prikryvajet.Vot smotriu nam 2/3 gaza postavliajet norvegi,1/5 cast amerikansi,i sto to tam ostalos raska,tak obajdiomsia i bez etogo sto tam ostalos
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21.10.2020 14:17 Ответить
Ага,. Расскажи это своему ху&лу.
И начинай сосать...
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21.10.2020 16:55 Ответить
Тут все только за!
Ну и тогда в раше минет станет обязательным, что рашкованы совсем не забыли вкус мяса...
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21.10.2020 17:13 Ответить
А захват Криму забули кацапи?
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21.10.2020 14:06 Ответить
Собрать телефоны Apple и раздавить бульдозером.
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21.10.2020 14:09 Ответить
Кремль - сдохни, падла!
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21.10.2020 14:09 Ответить
суровые казларылые еще в спортлото пожалуются
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21.10.2020 14:11 Ответить
Меркеляке. СП-2 это клин, которым кремль успешно раскалывает Запад и НАТО.
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21.10.2020 14:15 Ответить
Нє треба скігліті, а треба браті лопату.
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21.10.2020 15:03 Ответить
Тада.
А военные действия РФ вдоль нефте-зазопроводов по всему Миру - это благотворительность.
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21.10.2020 15:43 Ответить
к рассее добросовестные методы не применимы.... только кнут
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21.10.2020 16:09 Ответить
Привыкайте, козломордые!
И трямп вам не поможет.))
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21.10.2020 16:46 Ответить
Трамп їх вже на стільки пляшок посадив що, вже через горло почали вилазити.
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21.10.2020 16:54 Ответить
Самое забавное, что в Украине топят против Трампа, остановившего Северный поток.
Топят за байдена из банды Обамы, сдавших Крым ***** просто как подарок
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21.10.2020 20:06 Ответить
 
 