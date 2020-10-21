Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2"
В Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции расширение американских санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток 2".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики", - сказал Песков журналистам.
"К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем не прикрытой такой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - отметил он.
Песков подчеркнул, что "эта деструктивная линия продолжается не первый год и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям".
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В Сирию рашкованы влезли именно с такой целью
насрать себе в штаны! и обвинять в этом соседа....
и заплакал...
И начинай сосать...
Ну и тогда в раше минет станет обязательным, что рашкованы совсем не забыли вкус мяса...
А военные действия РФ вдоль нефте-зазопроводов по всему Миру - это благотворительность.
И трямп вам не поможет.))
Топят за байдена из банды Обамы, сдавших Крым ***** просто как подарок