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Новости Газовая война
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США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток-2", - Госдеп

США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта

Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", чтобы не дать завершить его строительство, сообщает во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа.

"Государственный департамент расширил спектр санкций против незавершенного и поддерживаемого Россией газопровода, который рассматривается в качестве источника напряженности между Германий, Россией и США", - отмечает издание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу Госдепа, ограничительные меры против проекта от 2019 года будут также применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

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"Мы хотим убедиться в том, что все стороны понимают, что они могут попасть под наши санкции", - приводит WSJ слова помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсиса Феннона.

Как сообщает Dow Jones, госдепартамент США призывает Россию, главного участника проекта, "перестать использовать свои энергетические ресурсы в принудительных целях".

В Госдепе также обвинили Москву в использовании трубопроводов "для создания национальной и региональной зависимости от российского энергоснабжения с целью использования этой зависимости для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления безопасности Европы и подрыва национальной безопасности и внешних политических интересов США".

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Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки противодействовать реализации проекта "Северный поток 2". В частности, проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. Так, документ предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

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Госдепартамент США (1824) россия (95420) санкции (11268) США (26513) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+11
Южный поток передаёт привет Северному потоку и просит поставить для него хорошую песню.
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20.10.2020 15:47
+2
Після того як зе заявив про стабільне перемиря на бамбасі і що хутін договороспособний політик з бундеса знову зазвучало про необхідність добудувати северний поток2. Спасибі зе...
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20.10.2020 15:40
+2
Партийцев Палицы-Коломойского тоже нужно наказывать за пособничество раше-террораше и торговлю на крови.

"Українська компанія "Екорембуд", виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
"Екорембуд" - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку, син якого Юрій Вознюк ( член партії "За майбутнє" ), зараз балотується в мери міста Рівне.

Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше "Екорембуд" займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані, передає "https://prm.ua/kompaniya-voznyuka-v-obhid-sanktsiy-buduvatime-pivnichniy-potik-2/ Прямий ".

Крім того, Юрій Вознюк неодноразово був http://old.vse.rv.ua/politika/1434525210-nardep-vid-rivnenshchini-vikonuie-prohannya-rosiyskogo-buhgaltera.html помічений у контактах з російськими бізнесменами .
"Екорембуд" відкрила своє представництво "Екоспецмонтаж" у Москві ще у 2008 році для налагодження зав'язків з органами влади та суміжними контрагентами."
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20.10.2020 15:43
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Правила форума Совет форумчан
Після того як зе заявив про стабільне перемиря на бамбасі і що хутін договороспособний політик з бундеса знову зазвучало про необхідність добудувати северний поток2. Спасибі зе...
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20.10.2020 15:40 Ответить
Лучшая санкция - торпеда ! 😂
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20.10.2020 16:55 Ответить
Партийцев Палицы-Коломойского тоже нужно наказывать за пособничество раше-террораше и торговлю на крови.

"Українська компанія "Екорембуд", виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
"Екорембуд" - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку, син якого Юрій Вознюк ( член партії "За майбутнє" ), зараз балотується в мери міста Рівне.

Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше "Екорембуд" займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані, передає "https://prm.ua/kompaniya-voznyuka-v-obhid-sanktsiy-buduvatime-pivnichniy-potik-2/ Прямий ".

Крім того, Юрій Вознюк неодноразово був http://old.vse.rv.ua/politika/1434525210-nardep-vid-rivnenshchini-vikonuie-prohannya-rosiyskogo-buhgaltera.html помічений у контактах з російськими бізнесменами .
"Екорембуд" відкрила своє представництво "Екоспецмонтаж" у Москві ще у 2008 році для налагодження зав'язків з органами влади та суміжними контрагентами."
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20.10.2020 15:43 Ответить
Говоряяят, что "Новичёк",
ну а мы им говорим - "не "Новичёк",
Новичёк- не Новичёк... пам-пам-пара-пара-пам-пам...
только остановлен Северный поток!....
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20.10.2020 15:47 Ответить
Южный поток передаёт привет Северному потоку и просит поставить для него хорошую песню.
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20.10.2020 15:47 Ответить
"суден", а не "судов"
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20.10.2020 15:51 Ответить
Не завадило б щоб американці почали вже й наших суддів саджати за неправові рішення,бо наша влада на це не звертає уваги а оскарження з Європейського суду сплачують платники податків а не корумповані судді і прокурори.
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20.10.2020 16:12 Ответить
Знову Трампушка ***** в задницю поцілив. А казали що, такий товариш, такий товариш... Коли там вже ***** покаже відео з Трампом, про яке тут так багато казали?
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20.10.2020 16:24 Ответить
***** має останню нагоду показати своє відео (якщ воно в нього є) бо, після виборів воно вже нафіг нікому не буде потрібним.
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20.10.2020 16:26 Ответить
А кто придумал про это видео?
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22.10.2020 00:16 Ответить
рашистские подельники в гейропе и враги Украины фрицовские Меркель и Масс ,после этого возможно покончат с политической карьерой
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20.10.2020 16:30 Ответить
 
 