США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток-2", - Госдеп

Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", чтобы не дать завершить его строительство, сообщает во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа.

"Государственный департамент расширил спектр санкций против незавершенного и поддерживаемого Россией газопровода, который рассматривается в качестве источника напряженности между Германий, Россией и США", - отмечает издание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу Госдепа, ограничительные меры против проекта от 2019 года будут также применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

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"Мы хотим убедиться в том, что все стороны понимают, что они могут попасть под наши санкции", - приводит WSJ слова помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсиса Феннона.

Как сообщает Dow Jones, госдепартамент США призывает Россию, главного участника проекта, "перестать использовать свои энергетические ресурсы в принудительных целях".

В Госдепе также обвинили Москву в использовании трубопроводов "для создания национальной и региональной зависимости от российского энергоснабжения с целью использования этой зависимости для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления безопасности Европы и подрыва национальной безопасности и внешних политических интересов США".

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Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки противодействовать реализации проекта "Северный поток 2". В частности, проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. Так, документ предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.