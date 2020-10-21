Кремль назвав "рейдерською конкуренцією" дії США щодо "Північного потоку-2"

У Москві розцінюють як прояв недобросовісної конкуренції розширення американських санкцій щодо проєкту газопроводу "Північний потік 2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив в середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"В цілому досить недружня і деструктивна лінія постійного введення різних рестрикцій щодо нас, наших економоператорів, нашої економіки", - сказав Пєсков журналістам.

"На жаль, це стало вже такою невід'ємною частиною, такою несправедливою конкуренцією, нічим не прикритою такою, рейдерською конкуренцією з боку Вашингтона", - зазначив він.

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Пєсков підкреслив, що "ця деструктивна лінія продовжується не перший рік і, звичайно ж, вона завдає шкоди нашим двостороннім відносинам".