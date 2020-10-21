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Кремль назвав "рейдерською конкуренцією" дії США щодо "Північного потоку-2"

Кремль назвав

У Москві розцінюють як прояв недобросовісної конкуренції розширення американських санкцій щодо проєкту газопроводу "Північний потік 2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив в середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"В цілому досить недружня і деструктивна лінія постійного введення різних рестрикцій щодо нас, наших економоператорів, нашої економіки", - сказав Пєсков журналістам.

"На жаль, це стало вже такою невід'ємною частиною, такою несправедливою конкуренцією, нічим не прикритою такою, рейдерською конкуренцією з боку Вашингтона", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України

Пєсков підкреслив, що "ця деструктивна лінія продовжується не перший рік і, звичайно ж, вона завдає шкоди нашим двостороннім відносинам".

Автор: 

Пєсков (1605) США (22395) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+14
Вялікіє почали скиглити.
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21.10.2020 13:41
+11
Вам еще не раз аукнется воровской захват Крыма.
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21.10.2020 13:53
+8
Орда в жопе . Вот и скулят .
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21.10.2020 13:43
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Вялікіє почали скиглити.
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21.10.2020 13:41 Відповісти
Орда в жопе . Вот и скулят .
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21.10.2020 13:43 Відповісти
А добросовестно лишать Украину транзита ? Такие деньги угробить лишь на то,что бы Украина загнулась, замёрзла. Что бы миллиарды денег шли на армию, а не на улучшение жизни людей, это добросовестно?
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21.10.2020 15:06 Відповісти
"То вы ничё не панимаите" (с)
В Сирию рашкованы влезли именно с такой целью
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21.10.2020 17:10 Відповісти
Смешные санкции недостаточно смешные.
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21.10.2020 13:54 Відповісти
Достаточность определяется эффективностью. Они действительно совершенно недостаточные.
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21.10.2020 14:11 Відповісти
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21.10.2020 13:42 Відповісти
это из серии....
насрать себе в штаны! и обвинять в этом соседа....
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21.10.2020 13:43 Відповісти
Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1614
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21.10.2020 13:44 Відповісти
Не в тему . Пёсик наш , украинский . А пинающий его - ватный козёл .
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21.10.2020 13:48 Відповісти
Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 425
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21.10.2020 13:50 Відповісти
Лютая...
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21.10.2020 14:10 Відповісти
У мене колись була собака, яка за раз пів качана могла втоптати з радістю.
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21.10.2020 16:53 Відповісти
вводите санкции
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21.10.2020 13:47 Відповісти
правильно, санкции против американских самолетов и аэропортов, которые их обслуживают, вполне асимметричненько будет))
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21.10.2020 13:55 Відповісти
...и сразу после этого в лес - валежник собирать!
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21.10.2020 13:56 Відповісти
так они уже вовсю его собирают после законодательного одобрения фюрера, топить то хаты чем-то надо, более 30% стада газобензоколонки не газифицировано))
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21.10.2020 13:59 Відповісти
Ну хоть кто то в этом мире в состоянии раком держать кацапов!
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21.10.2020 13:50 Відповісти
А то, что в Крыму отжали активов украинского бизнеса на десятки миллиардов баксов, а заводы Донецкой и Луганской областей вывезли в мордор, эта политика с точки зрения писькова очень конструктивна ?
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21.10.2020 13:53 Відповісти
Вам еще не раз аукнется воровской захват Крыма.
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21.10.2020 13:53 Відповісти
Воровство - это хищение тайно, украдкой, когда стараются украсть незаметно для владельца.
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21.10.2020 14:13 Відповісти
Зеленые человечки там так и появились - тайно, под шумок окончания майданных событий.
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21.10.2020 14:17 Відповісти
Тайно?! Ты из параллельной вселенной?
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21.10.2020 14:19 Відповісти
Без опознавательных знаков, без предупреждения - это как? Вспомни, может ты тогда был в параллельном мире.
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21.10.2020 14:25 Відповісти
_А... т. е. если они не признавались что они рашисты, то это было тайно и они просто... х. з. с Марса на нас напали. Глубокая мысль...
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21.10.2020 14:32 Відповісти
Это значит - произошел подлый, воровской захват московитами земель бывшей братской страны.
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21.10.2020 14:43 Відповісти
_Никогда они не были Украине братьями, только захватчиками и убийцами. А брехня вражеской пропаганды про братьев - брехня и есть.
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21.10.2020 14:57 Відповісти
Однако правители московии всегда любили поговорить о дружбе с "братским украинским народом".
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21.10.2020 14:59 Відповісти
Бандиты могут что угодно своей жертве рассказывать чтобы добиться своего.
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21.10.2020 15:01 Відповісти
Планетарный гопник (рейдер) начал ныть, что ему не дают делать его гопническое дело
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21.10.2020 13:57 Відповісти
Кремль назвал "рейдерской конкуренцией" действия США в отношении "Северного потока-2"...

и заплакал...
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21.10.2020 14:01 Відповісти
А ответить то нечем, кишка то тонка, больно когда твоими же методами против тебя.
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21.10.2020 14:03 Відповісти
Россия должна перекрыть все газопроводы в Европу
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21.10.2020 14:05 Відповісти
Еще лет 5 и Европа сама это сделает.
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21.10.2020 14:07 Відповісти
В Европе уже испугались.😆
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21.10.2020 14:10 Відповісти
А жрать ви што будєтє?
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21.10.2020 14:15 Відповісти
_Пусть выродки жрут свои снобизм, рашистский шовинизм, приправляют скрепами и запивают киселём из вяличия.
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21.10.2020 14:21 Відповісти
Pust prikryvajet.Vot smotriu nam 2/3 gaza postavliajet norvegi,1/5 cast amerikansi,i sto to tam ostalos raska,tak obajdiomsia i bez etogo sto tam ostalos
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21.10.2020 14:17 Відповісти
Ага,. Расскажи это своему ху&лу.
И начинай сосать...
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21.10.2020 16:55 Відповісти
Тут все только за!
Ну и тогда в раше минет станет обязательным, что рашкованы совсем не забыли вкус мяса...
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21.10.2020 17:13 Відповісти
А захват Криму забули кацапи?
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21.10.2020 14:06 Відповісти
Собрать телефоны Apple и раздавить бульдозером.
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21.10.2020 14:09 Відповісти
Кремль - сдохни, падла!
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21.10.2020 14:09 Відповісти
суровые казларылые еще в спортлото пожалуются
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21.10.2020 14:11 Відповісти
Меркеляке. СП-2 это клин, которым кремль успешно раскалывает Запад и НАТО.
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21.10.2020 14:15 Відповісти
Нє треба скігліті, а треба браті лопату.
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21.10.2020 15:03 Відповісти
Тада.
А военные действия РФ вдоль нефте-зазопроводов по всему Миру - это благотворительность.
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21.10.2020 15:43 Відповісти
к рассее добросовестные методы не применимы.... только кнут
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21.10.2020 16:09 Відповісти
Привыкайте, козломордые!
И трямп вам не поможет.))
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21.10.2020 16:46 Відповісти
Трамп їх вже на стільки пляшок посадив що, вже через горло почали вилазити.
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21.10.2020 16:54 Відповісти
Самое забавное, что в Украине топят против Трампа, остановившего Северный поток.
Топят за байдена из банды Обамы, сдавших Крым ***** просто как подарок
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21.10.2020 20:06 Відповісти
 
 