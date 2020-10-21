Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с 17-й годовщиной создания разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Вы, как никто другой, знаете, насколько сложная сегодня ситуация в мире и какая сложная ситуация в Украине. Поэтому деятельность пограничной разведки является чрезвычайно важной для каждого из нас", - сказал президент во время посещения управления информации Госпогранслужбы.

Он отметил, что благодаря усилиям профессионалов-разведчиков Украина знает о планах врага, в частности о готовящихся провокациях на государственной границе Украины, и о попытках ее нарушения.

"Своевременно полученная вами информация, аналитика, прогнозы и конструктивные предложения очень нужны руководству государства при принятии важных стратегических, своевременных, а иногда даже срочных решений", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также напомнил, что разведчики, как и все воины-пограничники, были среди первых, кто взял на себя бремя противостояния агрессору на востоке Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания память пограничников, погибших, защищая границы и суверенитет нашего государства.

Президент отметил, что пограничная разведка, как и другие разведывательные подразделения, должна постоянно развиваться и совершенствоваться.

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"Ориентиром при этом должны быть стандарты специальных служб государств - членов НАТО. В этом - залог вашей успешной работы по всем основным направлениям. В частности, участие разведки в достижении мира в Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, чтобы справиться с новыми вызовами, необходимо оперативно повысить качество и достоверность разведывательной информации, улучшить взаимодействие с другими разведывательными подразделениями и возобновить активные меры воздействия с целью защиты украинских интересов за рубежом.

Президент вручил государственные награды и присвоил воинские звания.



Фото: сайт президента

Также Зеленский ознакомился с работой управления информации Государственной пограничной службы.