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Новости Агрессия России против Украины
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Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с 17-й годовщиной создания разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Вы, как никто другой, знаете, насколько сложная сегодня ситуация в мире и какая сложная ситуация в Украине. Поэтому деятельность пограничной разведки является чрезвычайно важной для каждого из нас", - сказал президент во время посещения управления информации Госпогранслужбы.

Он отметил, что благодаря усилиям профессионалов-разведчиков Украина знает о планах врага, в частности о готовящихся провокациях на государственной границе Украины, и о попытках ее нарушения.

"Своевременно полученная вами информация, аналитика, прогнозы и конструктивные предложения очень нужны руководству государства при принятии важных стратегических, своевременных, а иногда даже срочных решений", - подчеркнул Зеленский.

Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский 01

Глава государства также напомнил, что разведчики, как и все воины-пограничники, были среди первых, кто взял на себя бремя противостояния агрессору на востоке Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания память пограничников, погибших, защищая границы и суверенитет нашего государства.

Президент отметил, что пограничная разведка, как и другие разведывательные подразделения, должна постоянно развиваться и совершенствоваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал Закон "О разведке": "Материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений"

"Ориентиром при этом должны быть стандарты специальных служб государств - членов НАТО. В этом - залог вашей успешной работы по всем основным направлениям. В частности, участие разведки в достижении мира в Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, чтобы справиться с новыми вызовами, необходимо оперативно повысить качество и достоверность разведывательной информации, улучшить взаимодействие с другими разведывательными подразделениями и возобновить активные меры воздействия с целью защиты украинских интересов за рубежом.

Президент вручил государственные награды и присвоил воинские звания.

Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский 02
Фото: сайт президента

Также Зеленский ознакомился с работой управления информации Государственной пограничной службы.

Госпогранслужба (6364) Зеленский (20185) награда (1793) оборона (5194) разведка (4168)


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Топ комментарии
+13
Да он тупо стебётся. На разведчиков за вагнеровцев дела пооткрывали. А оно распинается про качество информации.
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21.10.2020 14:07
+10
Чтобы кацапские хозяева ермака не расстраивались из-за возможной недостоверности предоставленных им данных.
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21.10.2020 14:07
+8
Щоб було що зливати кацапам?
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21.10.2020 14:07
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Правила форума Совет форумчан
Да он тупо стебётся. На разведчиков за вагнеровцев дела пооткрывали. А оно распинается про качество информации.
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21.10.2020 14:07 Ответить
Назови хоть одного разведчика.
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21.10.2020 14:12 Ответить
О, зелебобик прибежал отмазывать своё божество . Вася, может тебе ещё и шнурки погладить? Разведчиков ему назови .
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21.10.2020 14:14 Ответить
Тоді звідки в тебе інфа про відкриті діла?
Від тих, хто все це вигадав?
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21.10.2020 14:18 Ответить
О, ещё один вгашеный . Вы работаете в паре с Васей? И на Цензоре вы только посрать приходите, а новости не читаете?
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21.10.2020 14:19 Ответить
Фильтруй "новости".
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21.10.2020 14:24 Ответить
Сходи в сад, трололо
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21.10.2020 14:25 Ответить
Срут здесь как раз только педротики
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21.10.2020 17:00 Ответить
Так вот чем ты там занимаешься!
Профессионал по шнуркам?
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21.10.2020 14:21 Ответить
Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1508
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21.10.2020 14:23 Ответить
А даже если? Всё лучше чем Зебилу жопу вылизывать .
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21.10.2020 14:23 Ответить
Ну, тогда погладь.
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21.10.2020 14:26 Ответить
Закончишь лизать - тогда поглажу .
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21.10.2020 14:27 Ответить
путлер недоволен крличеством или качеством?
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21.10.2020 17:20 Ответить
Чтобы кацапские хозяева ермака не расстраивались из-за возможной недостоверности предоставленных им данных.
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21.10.2020 14:07 Ответить
Щоб було що зливати кацапам?
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21.10.2020 14:07 Ответить
Щоб ти все простукав *****?
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21.10.2020 14:07 Ответить
душевно паздравіл.....

Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8222
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21.10.2020 14:08 Ответить
Морда аж уши прижал.
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21.10.2020 14:23 Ответить
Он болтает одно, а делает другое. Он как бомба подорвал не только армию и флот, но и разведку.
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21.10.2020 14:08 Ответить
Так ему из Центра такую задачу и поставили. Работает, *********...
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21.10.2020 14:24 Ответить
Казковий зеблан.
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21.10.2020 14:09 Ответить
Що творить мерЗЕпакостне - воно тролить й веде до повного хаосу ?
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21.10.2020 14:14 Ответить
ФСБ незадоволене?
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21.10.2020 14:16 Ответить
Наш дезертир клоун как нанюхается антибиотиков несет такую пургу что зебилы не знают что им нюхать что бы воно понять
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21.10.2020 14:18 Ответить
как никогда Штирлиц гнусавый наркоман не был так близок к провалу))
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21.10.2020 14:29 Ответить
надо просто перестать пускать путинского шпиона Ермака в ОП
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21.10.2020 14:32 Ответить
Коли уже воно ..., того.
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21.10.2020 14:38 Ответить
даю качественную развединформацию
прямо сейчас в Херсоне государственный преступник Мертвечук агитирует за уничтожение Украины!!
ну и что??
всрались..
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21.10.2020 14:39 Ответить
Гадкий Зециник! Нашел над кем стебаться!
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21.10.2020 14:44 Ответить
"Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации"- Что Ермаку уже передавать нечего?
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21.10.2020 15:00 Ответить
Випадковий набір слів.
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21.10.2020 15:08 Ответить
Удивляюсь выдержке защитников родины, которые находятся рядом с этой харей и не плюнули в его жидовские зеньки.
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21.10.2020 15:13 Ответить
Нипонял...

А шо в Кремле уже не довольны качеством сливаемой Ермаком инфы?
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21.10.2020 15:39 Ответить
Чтобьі Ермаку бьіло о чем в Москву звонить. Кто-нибуть зашейте ему рот
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21.10.2020 15:51 Ответить
Хотя бы часика два часовым простоял, гавнокомандующий.
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21.10.2020 15:54 Ответить
Зеленский: Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации,... чтоб мы вовремя могли сообщать путину о наших секретных операциях против "северного соседа" и "другой стороны" ...
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21.10.2020 16:58 Ответить
"Воно" ще и в разведке щось смыслит ?..
- Залез под к рышку я рояля, разведчик Я !!!
- С #уя ли ?..
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21.10.2020 18:45 Ответить
Ти ж, падлюко, заборонив розвідку проводити!
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21.10.2020 18:48 Ответить
Поезд стой, раз два!
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21.10.2020 19:04 Ответить
Так тебе твоя секретутка новости и хотелки прямо из кабинетов ФСБ и ***** приносит! Куда уже оперативнее!
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29.10.2020 15:04 Ответить
 
 