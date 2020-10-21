Необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників з 17-ю річницею створення розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Ви, як ніхто інший, знаєте, наскільки складна сьогодні ситуація у світі і яка складна ситуація в Україні. А тому діяльність прикордонної розвідки є надзвичайно важливою для кожного з нас", – сказав Президент під час відвідання управління інформації Держприкордонслужби.

Він зазначив, що завдяки зусиллям професіоналів-розвідників Україна знає про плани ворога, зокрема про провокації, що готуються на державному кордоні України, та про спроби його порушення.

"Інформація, здобута вами своєчасно, аналітика, прогнози та конструктивні пропозиції дуже потрібні керівництву держави при прийнятті важливих стратегічних, своєчасних, а іноді навіть термінових рішень", – наголосив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що розвідники, як і всі воїни-прикордонники, були серед перших, хто взяв на себе тягар протистояння агресору на сході України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи кордони та суверенітет нашої держави.

Читайте також: Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень"

Президент зазначив, що прикордонна розвідка, як і інші розвідувальні підрозділи, має постійно розвиватися та вдосконалюватися.

"Орієнтиром при цьому повинні бути стандарти спеціальних служб держав – членів НАТО. У цьому – запорука вашої успішної роботи за всіма основними напрямками. Зокрема, участь розвідки у досягненні миру на Донбасі", – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, щоб впоратися з новими викликами, необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, покращити взаємодію з іншими розвідувальними підрозділами та відновити активні заходи впливу з метою захисту українських інтересів за кордоном.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв військові звання.



Фото: сайт президента

Також Володимир Зеленський ознайомився з роботою управління інформації Державної прикордонної служби.