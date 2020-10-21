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Новини Агресія Росії проти України
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Необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників з 17-ю річницею створення розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Ви, як ніхто інший, знаєте, наскільки складна сьогодні ситуація у світі і яка складна ситуація в Україні. А тому діяльність прикордонної розвідки є надзвичайно важливою для кожного з нас", – сказав Президент під час відвідання управління інформації Держприкордонслужби.

Він зазначив, що завдяки зусиллям професіоналів-розвідників Україна знає про плани ворога, зокрема про провокації, що готуються на державному кордоні України, та про спроби його порушення.

"Інформація, здобута вами своєчасно, аналітика, прогнози та конструктивні пропозиції дуже потрібні керівництву держави при прийнятті важливих стратегічних, своєчасних, а іноді навіть термінових рішень", – наголосив Зеленський.

Необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, - Зеленський 01

Глава держави також нагадав, що розвідники, як і всі воїни-прикордонники, були серед перших, хто взяв на себе тягар протистояння агресору на сході України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи кордони та суверенітет нашої держави.

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Президент зазначив, що прикордонна розвідка, як і інші розвідувальні підрозділи, має постійно розвиватися та вдосконалюватися.

"Орієнтиром при цьому повинні бути стандарти спеціальних служб держав – членів НАТО. У цьому – запорука вашої успішної роботи за всіма основними напрямками. Зокрема, участь розвідки у досягненні миру на Донбасі", – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, щоб впоратися з новими викликами, необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, покращити взаємодію з іншими розвідувальними підрозділами та відновити активні заходи впливу з метою захисту українських інтересів за кордоном.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв військові звання.

Необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, - Зеленський 02
Фото: сайт президента

Також Володимир Зеленський ознайомився з роботою управління інформації Державної прикордонної служби.

Автор: 

Держприкордонслужба (5917) Зеленський (23642) нагорода (1255) оборона (4764) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+13
Да он тупо стебётся. На разведчиков за вагнеровцев дела пооткрывали. А оно распинается про качество информации.
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21.10.2020 14:07
+10
Чтобы кацапские хозяева ермака не расстраивались из-за возможной недостоверности предоставленных им данных.
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21.10.2020 14:07
+8
Щоб було що зливати кацапам?
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21.10.2020 14:07
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Да он тупо стебётся. На разведчиков за вагнеровцев дела пооткрывали. А оно распинается про качество информации.
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21.10.2020 14:07 Відповісти
Назови хоть одного разведчика.
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21.10.2020 14:12 Відповісти
О, зелебобик прибежал отмазывать своё божество . Вася, может тебе ещё и шнурки погладить? Разведчиков ему назови .
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21.10.2020 14:14 Відповісти
Тоді звідки в тебе інфа про відкриті діла?
Від тих, хто все це вигадав?
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21.10.2020 14:18 Відповісти
О, ещё один вгашеный . Вы работаете в паре с Васей? И на Цензоре вы только посрать приходите, а новости не читаете?
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21.10.2020 14:19 Відповісти
Фильтруй "новости".
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21.10.2020 14:24 Відповісти
Сходи в сад, трололо
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21.10.2020 14:25 Відповісти
Срут здесь как раз только педротики
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21.10.2020 17:00 Відповісти
Так вот чем ты там занимаешься!
Профессионал по шнуркам?
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21.10.2020 14:21 Відповісти
Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1508
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21.10.2020 14:23 Відповісти
А даже если? Всё лучше чем Зебилу жопу вылизывать .
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21.10.2020 14:23 Відповісти
Ну, тогда погладь.
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21.10.2020 14:26 Відповісти
Закончишь лизать - тогда поглажу .
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21.10.2020 14:27 Відповісти
путлер недоволен крличеством или качеством?
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21.10.2020 17:20 Відповісти
Чтобы кацапские хозяева ермака не расстраивались из-за возможной недостоверности предоставленных им данных.
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21.10.2020 14:07 Відповісти
Щоб було що зливати кацапам?
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21.10.2020 14:07 Відповісти
Щоб ти все простукав *****?
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21.10.2020 14:07 Відповісти
душевно паздравіл.....

Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8222
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21.10.2020 14:08 Відповісти
Морда аж уши прижал.
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21.10.2020 14:23 Відповісти
Он болтает одно, а делает другое. Он как бомба подорвал не только армию и флот, но и разведку.
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21.10.2020 14:08 Відповісти
Так ему из Центра такую задачу и поставили. Работает, *********...
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21.10.2020 14:24 Відповісти
Казковий зеблан.
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21.10.2020 14:09 Відповісти
Що творить мерЗЕпакостне - воно тролить й веде до повного хаосу ?
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21.10.2020 14:14 Відповісти
ФСБ незадоволене?
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21.10.2020 14:16 Відповісти
Наш дезертир клоун как нанюхается антибиотиков несет такую пургу что зебилы не знают что им нюхать что бы воно понять
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21.10.2020 14:18 Відповісти
как никогда Штирлиц гнусавый наркоман не был так близок к провалу))
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21.10.2020 14:29 Відповісти
надо просто перестать пускать путинского шпиона Ермака в ОП
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21.10.2020 14:32 Відповісти
Коли уже воно ..., того.
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21.10.2020 14:38 Відповісти
даю качественную развединформацию
прямо сейчас в Херсоне государственный преступник Мертвечук агитирует за уничтожение Украины!!
ну и что??
всрались..
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Гадкий Зециник! Нашел над кем стебаться!
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21.10.2020 14:44 Відповісти
"Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации"- Что Ермаку уже передавать нечего?
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21.10.2020 15:00 Відповісти
Випадковий набір слів.
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21.10.2020 15:08 Відповісти
Удивляюсь выдержке защитников родины, которые находятся рядом с этой харей и не плюнули в его жидовские зеньки.
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21.10.2020 15:13 Відповісти
Нипонял...

А шо в Кремле уже не довольны качеством сливаемой Ермаком инфы?
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21.10.2020 15:39 Відповісти
Чтобьі Ермаку бьіло о чем в Москву звонить. Кто-нибуть зашейте ему рот
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21.10.2020 15:51 Відповісти
Хотя бы часика два часовым простоял, гавнокомандующий.
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21.10.2020 15:54 Відповісти
Зеленский: Необходимо оперативно повысить качество и достоверность развединформации,... чтоб мы вовремя могли сообщать путину о наших секретных операциях против "северного соседа" и "другой стороны" ...
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21.10.2020 16:58 Відповісти
"Воно" ще и в разведке щось смыслит ?..
- Залез под к рышку я рояля, разведчик Я !!!
- С #уя ли ?..
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21.10.2020 18:45 Відповісти
Ти ж, падлюко, заборонив розвідку проводити!
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21.10.2020 18:48 Відповісти
Поезд стой, раз два!
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21.10.2020 19:04 Відповісти
Так тебе твоя секретутка новости и хотелки прямо из кабинетов ФСБ и ***** приносит! Куда уже оперативнее!
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29.10.2020 15:04 Відповісти
 
 