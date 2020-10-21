Евроинтеграционная работа Рады неудовлетворительна, качество законопроектов должно быть на высочайшем уровне, - Стефанчук

Стремление Украины к европейской интеграции остается неизменным, однако необходимо усилить работу парламента в части адаптации отечественного законодательства к нормам европейского права.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Я подтверждаю, что наше стремление к европейской интеграции остается неизменным, в последний период мы сконцентрировались на законопроектах, которые нужны нам для евроинтеграции ... Доволен ли я работой и эффективностью деятельности парламента в этом направлении? Безусловно - нет", - сказал Стефанчук.

Вице-спикер объяснил, что по данным правительственного ресурса "Пульс соглашения" по евроинтеграции, в 2019 году из задач сферы законодательного обеспечения по 5 из 16 направлений выполнения Соглашения об ассоциации, были выполнены более 50% предусмотренных задач, но в то же время по 6 направлениям - выполнение составило 0%.

"Это недопустимый подход, потому что вопросы, касающиеся адаптации национального законодательства и вопросов относительно евроинтеграционных стремлений Украины должны проходить гармонично по всем направлениям жизнедеятельности в Украине. Нельзя, чтобы где-то было хорошо, а где-то плохо", - сказал Стефанчук.

Кроме того, Стефанчук добавил, что Украине нужен единый системный институциональный механизм с единым видением имплементации Соглашения об ассоциации на уровне парламента и правительства, который нужно закрепить законодательно.

"Качество законопроектов, которые подаются в Верховную Раду, особенно для выполнения наших обязательств перед Европейским Союзом, должно быть на чрезвычайно высоком уровне", - сказал вице-спикер парламента.

Он добавил, что в следующем году планируется рассмотрение более 50 законодательных актов, направленных на выполнение пунктов Соглашения об ассоциации.

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