Кандидату в Одесский облсовет ночью подожгли автомобиль, - Нацполиция

Возгорание, произошедшее сегодня ночью, ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что "Toyota Land Cruiser Prado" принадлежит 50-летнему жителю Измаила - кандидату в депутаты Одесского областного совета.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, к ней причастны, устанавливаются. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидату в депутаты на Одесчине подорвали автомобиль, мужчину госпитализировали.

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