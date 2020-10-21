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Кандидату в Одесский облсовет ночью подожгли автомобиль, - Нацполиция
Возгорание, произошедшее сегодня ночью, ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что "Toyota Land Cruiser Prado" принадлежит 50-летнему жителю Измаила - кандидату в депутаты Одесского областного совета.
Сведения по факту умышленного повреждения имущества внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, к ней причастны, устанавливаются. Продолжается следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что кандидату в депутаты на Одесчине подорвали автомобиль, мужчину госпитализировали.
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alexandr shamov
показать весь комментарий21.10.2020 16:22 Ответить Мне нравится 0
Костянтин Болтівець
показать весь комментарий21.10.2020 16:46 Ответить Мне нравится 0
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