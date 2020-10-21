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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин выделил 540 млн грн на обеспечение школ дезинфекторами

Кабмин выделил 540 млн грн на обеспечение школ дезинфекторами

Кабинет Министров перераспределил 539,5 млн грн на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в школах в 2020 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, Кабмин перераспределил 539,5 млн грн "Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного среднего образования" между областями на закупку и обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами для обработки рук и дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей.

Данные средства были аккумулированы за счет уменьшения расходов по программам: "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения" - 10 млн грн, "Проведение всеукраинских и международных олимпиад в сфере образования, всеукраинского конкурса "Учитель года" - 4,1 млн грн, "Выплаты академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам учреждениям специального профессионального и высшего образования" - 40 млн грн, "Повышение квалификации педагогических и научно педагогических работников" - 4 млн грн, "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" - 77,4 млн грн, "Руководство и управление в сфере стандартов государственного языка" - 4 млн грн, "Образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам" - 400 млн грн.

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Автор: 

Кабмин (14023) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Красавеллы))) А, абсолютно недавно (день-два назад) Выделили Украинским лабораториям 1 млн.грн. на "изобретение и производство вакцины от коронавируса")))))))))))) Прям, бл..., умнички.......
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21.10.2020 16:29
+3
😃 Большой распил...
Деньги из бюджета в фонд борьбы с вирусом...деньги из фонда в асфальт...и новые деньги из бюджета на антисептик...
Зеленое стадо ворует деньги как не в себя..
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21.10.2020 16:27
+1
Пол лярда гривен... Это ж можно мертвых вылечить... Платим и дальше высокие налоги благодетелям...
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21.10.2020 16:32
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😃 Большой распил...
Деньги из бюджета в фонд борьбы с вирусом...деньги из фонда в асфальт...и новые деньги из бюджета на антисептик...
Зеленое стадо ворует деньги как не в себя..
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21.10.2020 16:27 Ответить
Красавеллы))) А, абсолютно недавно (день-два назад) Выделили Украинским лабораториям 1 млн.грн. на "изобретение и производство вакцины от коронавируса")))))))))))) Прям, бл..., умнички.......
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21.10.2020 16:29 Ответить
Хтось докладе своїх грошенят і купить машинку середнього класу.
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21.10.2020 17:43 Ответить
Пол лярда гривен... Это ж можно мертвых вылечить... Платим и дальше высокие налоги благодетелям...
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21.10.2020 16:32 Ответить
Це не так і багато, питання в ішому
- закупка спирту для школярів по якій ціні буде?
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21.10.2020 17:11 Ответить
І чи побачать той спирт дітлахи)
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21.10.2020 17:13 Ответить
В мене немає точних даних про кількість шкіл, та середню кількість дітей в кожній, тому від 20 до 100 дезінфектора на школу і це на довгий строк.
Це небагато.
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21.10.2020 17:17 Ответить
Дві лабораторії отримали близько 1 млн грн на розробку української вакцини проти COVID-19
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21.10.2020 17:37 Ответить
1 000 000, це ні про що. Враховуючи строки розробки, це навіть не на щарплату. Так просто просрали гроші комусь в кишеню.
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21.10.2020 17:42 Ответить
Так я ж про те ж.
Їм не потрібна вакцина - для дерібану бюджета їм потрібна пандемія якнайдовше і вони будуть робити все щоб їхне гнидівське свято тривало.
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21.10.2020 17:58 Ответить
скока-скока???? они им будут бассейны наполнять ???
или фсё уже просто стыбзено??? ))))
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21.10.2020 17:14 Ответить
Ваше останнє твердження близьке до істини!
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21.10.2020 17:19 Ответить
Там спирт и, наверное, бенина хлорка для поверхностей.
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21.10.2020 17:43 Ответить
кто-то хорошо наварится. и как можно заставить детей что-то соблюдать, даже в магазинах масочный режим не пытаются соблюдать на детях...
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21.10.2020 17:41 Ответить
Так вооот почему не переводят на онлайн обучение...
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21.10.2020 17:55 Ответить
Вот если бы бактерицидные лампы установили в школах, то это было бы надолго и проверить можно по инвентаризации, а антисептик лей ведрами не лей, контроля ноль.
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21.10.2020 19:56 Ответить
Бактерицидные (УФ) лампы и всякие озонаторы неэффективны против респираторных вирусов, в том числе против ковида.
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22.10.2020 02:14 Ответить
Шото новое. Уф излучение эффективно убивает всю микрофлору, без адаптации. Всё зависит от дозы и времени облучения.
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22.10.2020 11:12 Ответить
Угу. Родители сдадут а зебуины деньги уже давно по офшорам распихали.
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21.10.2020 21:47 Ответить
 
 