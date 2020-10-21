Кабмин выделил 540 млн грн на обеспечение школ дезинфекторами

Кабинет Министров перераспределил 539,5 млн грн на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в школах в 2020 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, Кабмин перераспределил 539,5 млн грн "Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного среднего образования" между областями на закупку и обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами для обработки рук и дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей.

Данные средства были аккумулированы за счет уменьшения расходов по программам: "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения" - 10 млн грн, "Проведение всеукраинских и международных олимпиад в сфере образования, всеукраинского конкурса "Учитель года" - 4,1 млн грн, "Выплаты академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам учреждениям специального профессионального и высшего образования" - 40 млн грн, "Повышение квалификации педагогических и научно педагогических работников" - 4 млн грн, "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" - 77,4 млн грн, "Руководство и управление в сфере стандартов государственного языка" - 4 млн грн, "Образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам" - 400 млн грн.

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