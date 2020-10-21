Кабмін виділив 540 млн грн на забезпечення шкіл дезінфекторами

Кабінет Міністрів перерозподілив 539,5 млн грн на забезпечення дезінфекційними засобами захисту учасників навчально-виховного процесу в школах в 2020 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Кабмін перерозподілив 539,5 млн грн "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної і доступної середньої освіти" між областями на закупівлю і забезпечення установ загальної середньої освіти дезінфекційними засобами для обробки рук і дезінфекційними засобами для обробки поверхонь.

Ці кошти були акумульовані за рахунок зменшення видатків за програмами: "Забезпечення отримання професійної освіти за професіями загальнодержавного значення" - 10 млн грн, "Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" - 4,1 млн грн, "виплати академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам установам спеціальної професійної та вищої освіти" - 40 млн грн,"Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" - 4 млн грн, "Загальнодержавні заходи в сфері освіти" - 77,4 млн грн,"Керівництво і управління в сфері стандартів державної мови" - 4 млн грн, "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" - 400 млн грн.

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