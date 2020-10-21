УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4444 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
984 19

Кабмін виділив 540 млн грн на забезпечення шкіл дезінфекторами

Кабмін виділив 540 млн грн на забезпечення шкіл дезінфекторами

Кабінет Міністрів перерозподілив 539,5 млн грн на забезпечення дезінфекційними засобами захисту учасників навчально-виховного процесу в школах в 2020 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Кабмін перерозподілив 539,5 млн грн "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної і доступної середньої освіти" між областями на закупівлю і забезпечення установ загальної середньої освіти дезінфекційними засобами для обробки рук і дезінфекційними засобами для обробки поверхонь.

Ці кошти були акумульовані за рахунок зменшення видатків за програмами: "Забезпечення отримання професійної освіти за професіями загальнодержавного значення" - 10 млн грн, "Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" - 4,1 млн грн, "виплати академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам установам спеціальної професійної та вищої освіти" - 40 млн грн,"Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" - 4 млн грн, "Загальнодержавні заходи в сфері освіти" - 77,4 млн грн,"Керівництво і управління в сфері стандартів державної мови" - 4 млн грн, "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" - 400 млн грн.

Читайте: Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет

Автор: 

Кабмін (14057) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Красавеллы))) А, абсолютно недавно (день-два назад) Выделили Украинским лабораториям 1 млн.грн. на "изобретение и производство вакцины от коронавируса")))))))))))) Прям, бл..., умнички.......
показати весь коментар
21.10.2020 16:29
+3
😃 Большой распил...
Деньги из бюджета в фонд борьбы с вирусом...деньги из фонда в асфальт...и новые деньги из бюджета на антисептик...
Зеленое стадо ворует деньги как не в себя..
показати весь коментар
21.10.2020 16:27
+1
Пол лярда гривен... Это ж можно мертвых вылечить... Платим и дальше высокие налоги благодетелям...
показати весь коментар
21.10.2020 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😃 Большой распил...
Деньги из бюджета в фонд борьбы с вирусом...деньги из фонда в асфальт...и новые деньги из бюджета на антисептик...
Зеленое стадо ворует деньги как не в себя..
показати весь коментар
21.10.2020 16:27 Відповісти
Красавеллы))) А, абсолютно недавно (день-два назад) Выделили Украинским лабораториям 1 млн.грн. на "изобретение и производство вакцины от коронавируса")))))))))))) Прям, бл..., умнички.......
показати весь коментар
21.10.2020 16:29 Відповісти
Хтось докладе своїх грошенят і купить машинку середнього класу.
показати весь коментар
21.10.2020 17:43 Відповісти
Пол лярда гривен... Это ж можно мертвых вылечить... Платим и дальше высокие налоги благодетелям...
показати весь коментар
21.10.2020 16:32 Відповісти
Це не так і багато, питання в ішому
- закупка спирту для школярів по якій ціні буде?
показати весь коментар
21.10.2020 17:11 Відповісти
І чи побачать той спирт дітлахи)
показати весь коментар
21.10.2020 17:13 Відповісти
В мене немає точних даних про кількість шкіл, та середню кількість дітей в кожній, тому від 20 до 100 дезінфектора на школу і це на довгий строк.
Це небагато.
показати весь коментар
21.10.2020 17:17 Відповісти
Дві лабораторії отримали близько 1 млн грн на розробку української вакцини проти COVID-19
показати весь коментар
21.10.2020 17:37 Відповісти
1 000 000, це ні про що. Враховуючи строки розробки, це навіть не на щарплату. Так просто просрали гроші комусь в кишеню.
показати весь коментар
21.10.2020 17:42 Відповісти
Так я ж про те ж.
Їм не потрібна вакцина - для дерібану бюджета їм потрібна пандемія якнайдовше і вони будуть робити все щоб їхне гнидівське свято тривало.
показати весь коментар
21.10.2020 17:58 Відповісти
скока-скока???? они им будут бассейны наполнять ???
или фсё уже просто стыбзено??? ))))
показати весь коментар
21.10.2020 17:14 Відповісти
Ваше останнє твердження близьке до істини!
показати весь коментар
21.10.2020 17:19 Відповісти
Там спирт и, наверное, бенина хлорка для поверхностей.
показати весь коментар
21.10.2020 17:43 Відповісти
кто-то хорошо наварится. и как можно заставить детей что-то соблюдать, даже в магазинах масочный режим не пытаются соблюдать на детях...
показати весь коментар
21.10.2020 17:41 Відповісти
Так вооот почему не переводят на онлайн обучение...
показати весь коментар
21.10.2020 17:55 Відповісти
Вот если бы бактерицидные лампы установили в школах, то это было бы надолго и проверить можно по инвентаризации, а антисептик лей ведрами не лей, контроля ноль.
показати весь коментар
21.10.2020 19:56 Відповісти
Бактерицидные (УФ) лампы и всякие озонаторы неэффективны против респираторных вирусов, в том числе против ковида.
показати весь коментар
22.10.2020 02:14 Відповісти
Шото новое. Уф излучение эффективно убивает всю микрофлору, без адаптации. Всё зависит от дозы и времени облучения.
показати весь коментар
22.10.2020 11:12 Відповісти
Угу. Родители сдадут а зебуины деньги уже давно по офшорам распихали.
показати весь коментар
21.10.2020 21:47 Відповісти
 
 