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Кабмин планирует в 2021 году запустить медиапроект "Euronews-Ukraine"

Кабмин планирует в 2021 году запустить медиапроект

Кабинет Министров Украины намерен договориться с европейским телевизионным каналом Euronews о запуске в 2021 году медиапроекта "Euronews-Ukraine".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства в среду.

Решением, в частности, поручено провести переговоры и уполномочить министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко разработать проект подписания соглашения с ТОВ "Евроньюс" о введении медиапроекта "Euronews-Ukraine" в 2021 году.

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Автор: 

Кабмин (14023) медиа (184)


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Наконец-то!
А то уже Евроньюз и на раше был, его поначалу транслировали, с рузкой пропагандой.
А украинской версии не было
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21.10.2020 16:44 Ответить
З https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 16 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9 Першому Національному почали виходити 15-ти хвилинні випуски новин від Euronews українською мовою. https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4_%D0%90%D1%80%D1%84%D1%83%D1%88 Валід Арфуш , заявив, що https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року стартує повноцінна версія українською мовоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%84%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D1%96%D0%BE%D0%BD-3 [3] . https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BE%D0%BD Ліоні Euronews і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%9A%D0%A3 НТКУ спільно анонсували офіційний запуск української версії Euronews згідно з угодою, укладеною в жовтні https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року о 14:00 за https://uk.wikipedia.org/wiki/CET середньоєвропейським часом відкрився офіційний сайт української служби Euronewshttps://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-5 [5] Підготовка до запуску нової служби ведеться командою з 17 україномовних журналістів на чолі з Фіделем Павленком, якого призначено головою української служби. На момент запуску українська версія Euronews транслюватиметься через супутник https://uk.wikipedia.org/wiki/Hot_Bird Eutelsat Hot Bird 6 (13° сх. довготи), який охоплює європейський континент, середземноморський басейн та Центральну Азію.https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-6 [6]
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 25 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» опублікувала критичний матеріал про українську службу Euronews, заявивши про тенденційне редагування новин на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича .https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 30 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Український тиждень помістив новий критичний матеріал під назвою «Український Євролайз», тобто «Українська Євробрехня», в якій ідеться про тенденційність новин української служби насамперед https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року та звернення у зв'язку з цим депутатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТ до керівництва каналу, а також наводяться аргументи керівника української служби Фіделя Павленка на свій захист.https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-8 [8]
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» повідомило про можливе припинення мовлення україномовної служби через заборгованість зі сторони України.https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-9 [9]
З 2015 року ліцензія на українську версію міжнародного телеканалу Euronews належить медіагрупі https://uk.wikipedia.org/wiki/Inter_Media_Group Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна.
Восени 2016 року стало відомо, що українська служба Euronews буде закрита через проблеми з фінансуванням, а її журналісти звільнені. У грудні 2016 року на Euronews пройшов 24-годинний страйк із закликом зберегти українську редакцію.
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 21 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року українська редакція припинила існування, в ефірі українських кабельних мереж її замінила російськаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-11 [11] .
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21.10.2020 23:06 Ответить
Евроньюз полностью подконтролен масквабаду = поэтому понятен интерес ЗЕ сопливого кабинета
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21.10.2020 19:52 Ответить
ага, першим ділом що зробили зелені, це знищили англомовний укрвїнсткий канл переробивши його на якусь фігню на Донбас. Зараз про цю фігню ні слуху ні духу. Тепер зно вялосіпеда видумують.
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22.10.2020 02:06 Ответить
Крупными акционерами Евроньюса являются кацапы. Расейская его версия врала в переводе (очень слышно для тех кто знает английский) еще в 2004 году во время репортажей про первый Майдан.
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24.10.2020 13:05 Ответить
 
 