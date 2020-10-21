Кабмин планирует в 2021 году запустить медиапроект "Euronews-Ukraine"

Кабинет Министров Украины намерен договориться с европейским телевизионным каналом Euronews о запуске в 2021 году медиапроекта "Euronews-Ukraine".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства в среду.

Решением, в частности, поручено провести переговоры и уполномочить министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко разработать проект подписания соглашения с ТОВ "Евроньюс" о введении медиапроекта "Euronews-Ukraine" в 2021 году.

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