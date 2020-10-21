Кабмин планирует в 2021 году запустить медиапроект "Euronews-Ukraine"
Кабинет Министров Украины намерен договориться с европейским телевизионным каналом Euronews о запуске в 2021 году медиапроекта "Euronews-Ukraine".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства в среду.
Решением, в частности, поручено провести переговоры и уполномочить министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко разработать проект подписания соглашения с ТОВ "Евроньюс" о введении медиапроекта "Euronews-Ukraine" в 2021 году.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то уже Евроньюз и на раше был, его поначалу транслировали, с рузкой пропагандой.
А украинской версии не было
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 25 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» опублікувала критичний матеріал про українську службу Euronews, заявивши про тенденційне редагування новин на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича .https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 30 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Український тиждень помістив новий критичний матеріал під назвою «Український Євролайз», тобто «Українська Євробрехня», в якій ідеться про тенденційність новин української служби насамперед https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року та звернення у зв'язку з цим депутатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТ до керівництва каналу, а також наводяться аргументи керівника української служби Фіделя Павленка на свій захист.https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-8 [8]
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» повідомило про можливе припинення мовлення україномовної служби через заборгованість зі сторони України.https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-9 [9]
З 2015 року ліцензія на українську версію міжнародного телеканалу Euronews належить медіагрупі https://uk.wikipedia.org/wiki/Inter_Media_Group Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна.
Восени 2016 року стало відомо, що українська служба Euronews буде закрита через проблеми з фінансуванням, а її журналісти звільнені. У грудні 2016 року на Euronews пройшов 24-годинний страйк із закликом зберегти українську редакцію.
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 21 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року українська редакція припинила існування, в ефірі українських кабельних мереж її замінила російськаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/Euronews#cite_note-11 [11] .