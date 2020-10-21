Кабмін планує в 2021 році запустити медіа-проєкт "Euronews-Ukraine"

Кабінет Міністрів України має намір домовитися з європейським телевізійним каналом Euronews про запуск у 2021 році медіапроєкту "Euronews-Ukraine".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне протокольне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Рішенням, зокрема, доручено провести переговори й уповноважити міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка розробити проєкт підписання угоди з ТОВ "Євроньюс" про введення медіапроєкту "Euronews-Ukraine" у 2021 році.

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