РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4258 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 383 7

Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города

Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города

В Черновицкой облгосадминистрации связывают резкий рост заболеваемости коронавирусом с празднованием Дня города 3-4 октября.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По результатам тестирований, которые проводил наш лабораторный центр, у нас остается сложная ситуация с ежедневным выявлением новых случаев заболевания коронавирусом. Мы понимали, что после празднования Дня города у нас возникнет очередная небольшая вспышка в городе Черновцы. Собственно, сейчас мы ее и наблюдаем", - сказала Гусак.

Следующим вызовом, по ее словам, станут выборы в местные органы самоуправления, после которых также возможно увеличение заболеваемости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попавшие в "красную зону" Черновцы решили не закрывать детсады на карантин

Автор: 

карантин (16729) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все сборища нужно запретить
показать весь комментарий
21.10.2020 17:21 Ответить
При чём тут день города? Это Биллгейтс облучил их 5Ж.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:32 Ответить
люди у нас мягко говоря в основной своей биомассе туповатые походу. вот меня сейчас зови на день города, на день голода, на день жыра, на день раздачи блинов с лопаты я без короны там был в юности еще, а сейчас мне эти "праздники" жизни вообще *******. вот **** вы претесь на эти дни "халявы"?
показать весь комментарий
21.10.2020 17:46 Ответить
А халяви і не було, все за гроші, молодь кожні вихідні гуляє, центр міста в суботу і неділю забитий вщент, місць в кабаках нема.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:23 Ответить
Пользуясь Вашим сленгом отвечу. Нихера, пусть прутся они пох....исты фаталисты - все не перемрут. Главное недай бог детские садики позакрывать
показать весь комментарий
21.10.2020 18:47 Ответить
Почему нет вспышки в Хабаровске? В Беларуси? И не говорите, что там все в масках. Там, большинство, без масок, в масках-только мордовороты- полицаи.
показать весь комментарий
21.10.2020 18:52 Ответить
"Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города" - ясно, уход Зеленского после Нового года праздновать не будем.
Спалах COVID-19 у Чернівцях пов'язують зі святкуванням Дня міста - Цензор.НЕТ 7740
показать весь комментарий
21.10.2020 18:56 Ответить
 
 