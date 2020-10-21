Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города

В Черновицкой облгосадминистрации связывают резкий рост заболеваемости коронавирусом с празднованием Дня города 3-4 октября.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По результатам тестирований, которые проводил наш лабораторный центр, у нас остается сложная ситуация с ежедневным выявлением новых случаев заболевания коронавирусом. Мы понимали, что после празднования Дня города у нас возникнет очередная небольшая вспышка в городе Черновцы. Собственно, сейчас мы ее и наблюдаем", - сказала Гусак.

Следующим вызовом, по ее словам, станут выборы в местные органы самоуправления, после которых также возможно увеличение заболеваемости.

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