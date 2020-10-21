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Спалах COVID-19 у Чернівцях пов'язують зі святкуванням Дня міста
У Чернівецькій облдержадміністрації пов'язують різке зростання захворюваності коронавірусом зі святкуванням Дня міста 3-4 жовтня.
Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"За результатами тестувань, які проводив наш лабораторний центр, у нас залишається складна ситуація з щоденним виявленням нових випадків захворювання на коронавірус. Ми розуміли, що після святкування Дня міста у нас виникне черговий невеликий спалах у місті Чернівці. Власне, зараз ми його і спостерігаємо" , - сказала Гусак.
Наступним викликом, за її словами, стануть вибори до місцевих органів самоврядування, після яких також можливе збільшення захворюваності.
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пох....истыфаталисты - все не перемрут. Главное недай бог детские садики позакрывать