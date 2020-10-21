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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 у Чернівцях пов'язують зі святкуванням Дня міста

Спалах COVID-19 у Чернівцях пов'язують зі святкуванням Дня міста

У Чернівецькій облдержадміністрації пов'язують різке зростання захворюваності коронавірусом зі святкуванням Дня міста 3-4 жовтня.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За результатами тестувань, які проводив наш лабораторний центр, у нас залишається складна ситуація з щоденним виявленням нових випадків захворювання на коронавірус. Ми розуміли, що після святкування Дня міста у нас виникне черговий невеликий спалах у місті Чернівці. Власне, зараз ми його і спостерігаємо" , - сказала Гусак.

Наступним викликом, за її словами, стануть вибори до місцевих органів самоврядування, після яких також можливе збільшення захворюваності.

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Автор: 

карантин (18172) Чернівці (560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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21.10.2020 17:21 Відповісти
При чём тут день города? Это Биллгейтс облучил их 5Ж.
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21.10.2020 17:32 Відповісти
люди у нас мягко говоря в основной своей биомассе туповатые походу. вот меня сейчас зови на день города, на день голода, на день жыра, на день раздачи блинов с лопаты я без короны там был в юности еще, а сейчас мне эти "праздники" жизни вообще *******. вот **** вы претесь на эти дни "халявы"?
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21.10.2020 17:46 Відповісти
А халяви і не було, все за гроші, молодь кожні вихідні гуляє, центр міста в суботу і неділю забитий вщент, місць в кабаках нема.
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21.10.2020 18:23 Відповісти
Пользуясь Вашим сленгом отвечу. Нихера, пусть прутся они пох....исты фаталисты - все не перемрут. Главное недай бог детские садики позакрывать
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21.10.2020 18:47 Відповісти
Почему нет вспышки в Хабаровске? В Беларуси? И не говорите, что там все в масках. Там, большинство, без масок, в масках-только мордовороты- полицаи.
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21.10.2020 18:52 Відповісти
"Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города" - ясно, уход Зеленского после Нового года праздновать не будем.
Спалах COVID-19 у Чернівцях пов'язують зі святкуванням Дня міста - Цензор.НЕТ 7740
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21.10.2020 18:56 Відповісти
 
 